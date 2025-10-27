Trump îl atacă pe Putin după ce Rusia a anunțat o nouă armă nucleară: Ar trebui să oprească războiul, nu să testeze rachete

Mesajul ferm al lui Trump pentru Putin, după ce Rusia a testat Skyfall, arma supranumită "Cernobîlul zburător". Foto: Getty Images

Președintele american a declarat, luni, că anunțul lui Vladimir Putin privind un test cu rachetă de croazieră cu propulsie nucleară nu a fost „adecvat”, potrivit Kievpost.

„Ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână intră în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, le-a spus Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One.

Putin a anunțat, duminică, testul final cu succes al rachetei Burevestnik, despre care a spus că are „o rază de acțiune nelimitată”.

Trump promisese că va pune capăt rapid războiului din Ucraina la întoarcerea sa la Casa Albă în ianuarie, dar discuțiile dintre Moscova și Kiev au stagnat în ciuda eforturilor de mediere ale președintelui SUA.

Forțele Rusiei câștigă teren încet, dar constant, în Ucraina, străpungând apărarea Kievului în bătălii costisitoare.

Ce este Burevestnik

Rusia a anunțat că și-a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară, care și-a câștigat renumele "Cernobîlul zburător" cu mult înaintea declarațiilor triumfaliste ale liderilor ruși. Numită oficial de ruși Burevestnik și Skyfall de aliații NATO, această rachetă a fost anunțată de Moscova pentru prima dată în 2018, fiind lăudată pentru raza de acțiune potențial nelimitată și capacitatea de a evita apărarea antirachetă.

"Am lansat-o într-un zbor de mai multe ore, în care a acoperit o distanță de 14.000 km, care nu este limita sa", i-a spus lui Vladimir Putin șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov într-o secvență televizată.

Potrivit oficialului rus, manevrarea verticală și orizontală a rachetei a fost testată și s-a constatat că ar corespunde specificațiilor.

"Prin urmare, (racheta) a demonstrat capacități ridicate de a ocoli sistemele de apărare antirachetă și antiaeriană", a adăugat el.

O revistă militară rusă, citată în raportul IISS, susține că racheta are o rază de acțiune cuprinsă între 10.000 și 20.000 km, ceea ce permite ca acest dispozitiv să fie depozitat "oriunde în Rusia și să poată totuși atinge ținte din Statele Unite".

O investigație realizată de agenția Reuters anul trecut a identificat o instalație la 475 km nord de Moscova ca fiind probabil locul de lansare al rachetei.