Șefa serviciilor de informații din SUA neagă că Putin vrea toată Ucraina și Europa de Est: "O minciună și propagandă”

Tulsi Gabbard crede că “Rusia încearcă să evite un război mai amplu cu NATO”. Foto: Hepta

Directorul Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a descris drept “o minciună și propagandă” relatările care susțin că liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraina și să recupereze părți din Europa care au aparținut cândva fostei Uniuni Sovietice, potrivit Pravda.

Ea a reacționat astfel după ce Reuters a relatat, citând mai multe surse, că agențiile de informații americane avertizează că Putin intenționează să preia întregul teritoriu al Ucrainei și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostei Uniuni Sovietice.

“Nu, aceasta este o minciună și propagandă pe care Reuters o promovează de bunăvoie în numele susținătorilor războiului care vor să submineze eforturile neobosite ale președintelui Trump de a pune capăt acestui război sângeros care a dus la peste un milion de victime de ambele părți.

În mod periculos, promovați această narațiune falsă pentru a bloca efortul de pace al președintelui Trump și accentuați isteria și frica în rândul oamenilor pentru a-i determina să susțină escaladarea războiului, ceea ce își doresc cu adevărat NATO și UE pentru a atrage armata Statelor Unite direct în război cu Rusia.”

Tulsi Gabbard spune că Putin vrea să evite o confruntare cu NATO

Gabbard a spus că “adevărul este” că serviciile de informații americane au informat factorii de decizie că “Rusia încearcă să evite un război mai amplu cu NATO”.

“Serviciile de informații americane evaluează, de asemenea, că, așa cum au arătat ultimii ani, performanța Rusiei pe câmpul de luptă indică faptul că aceasta [Rusia] nu are în prezent capacitatea de a cuceri și ocupa întreaga Ucraină, darămite Europa.”

Oficialii americani au vorbit, luni, de progrese semnificative în discuțiile pentru oprirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și au sugerat că administrația Trump ar fi pregătită să ofere garanții de securitate robuste pentru Ucraina, dar că oferta „nu va fi disponibilă la nesfârșit”. Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept „pachetul de platină”.

Statele Unite pregătesc noi de sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei, în cazul în care președintele Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina, relatează Bloomberg, citând persoane familiarizate cu situația.