La ce se poate aștepta Ucraina în urma negocierilor de la Berlin? Trump promite "garanții de platină", dar războiul e departe de final

La Berlin, discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pe care SUA și Europa le-ar putea oferi Ucrainei. FOTO: Hepta

Șefii de stat și de guvern din nouă state membre ale UE și Regatul Unit, împreună cu președinții Consiliului European și ai Comisiei Europene, au convenit luni seară la Berlin asupra unei declarații privind Ucraina. Înainte de întâlnire, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat primele sale discuții directe cu negociatorii americani cheie Steve Witkoff și Jared Kushner. Un subiect central a fost angajamentele de securitate pentru a proteja orice potențial armistițiu cu statul agresor, Rusia. Ce s-a convenit mai exact la Berlin?

Discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pe care SUA și Europa le-ar putea oferi Ucrainei ca parte a unui viitor acord de pace cu Kremlinul. Luni, liderii europeni au publicat o declarație comună cu o listă a garanțiilor de securitate aflate pe masa, potrivit The Guardian.

Care sunt garanțiile de securitate agreate la Berlin

Garanțiile de securitate includ:

-O „forță multinațională” condusă de Europa pentru a sprijini armata Ucrainei și a-i apăra cerul și mările.

-Un „angajament obligatoriu din punct de vedere juridic” din partea Regatului Unit și a altor națiuni europene de a „lua măsuri pentru a restabili pacea și securitatea în cazul unui viitor atac armat”.

- Garanții similar Articolului 5 din Tratatul NATO: Atât Zelenski, cât și cancelarul german Friedrich Merz au declarat că SUA sunt pregătite să garanteze asistență militară Ucrainei într-un mod similar obligatoriu cu cel stipulat în articolul 5 din tratatul NATO pentru membrii alianței. În schimbul acestei garanții, Zelenski nu mai insistă asupra aderării la NATO. Garanțiile au fost descrise de administrația Trump drept "pachetul de platină".

-Sprijin european pentru aderarea Ucrainei la UE.

-„Sprijin susținut și semnificativ” din partea Europei pentru a ajuta Ucraina să „își construiască forțele armate”. Europenii vor să ofere sprijin pe termen lung armatei ucrainene. Chiar și în timp de pace, aceasta ar trebui să rămână aproximativ la fel de mare ca acum, cu 800.000 de soldați, „pentru a descuraja conflictul și a apăra teritoriul ucrainean”. Acest lucru contrazice planul inițial în 28 de puncte propus de SUA, care, în conformitate cu dorințele Rusiei, ar fi impus o limită de 600.000 de soldați la Kiev.

-Un „mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului” condus de SUA pentru a „oferi o avertizare timpurie cu privire la orice atac viitor”.

-Investiții în reconstrucția Ucrainei, care pot include active suverane rusești care au fost înghețate în Europa.

De ce sunt aceste discuții importante?

Liderii europeni au vorbit neobișnuit de pozitiv despre aceste propuneri de apărare a Ucrainei de o nouă agresiune. Deși Kievul ar dori ca SUA să trimită trupe în Ucraina pentru a preveni un atac rusesc, lucru respins de Donald Trump, următoarea opțiune ar fi trupe europene din țările NATO pe teren în Ucraina, care să ajute la apărarea țării. Acest aspect este prevăzut în planul conturat la Berlin.

Declarația comună semnată de liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și ai altor șapte națiuni europene spunea că acest lucru ar „oferi garanții robuste de securitate și măsuri de sprijin pentru redresarea economică a Ucrainei în contextul unui acord privind încheierea războiului”. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat reporterilor: „Acum avem șansa unui proces de pace real”.

Potrivit publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, cancelarul german Friedrich Merz a propus un acord de încetare a focului în războiul cu Rusia în perioada Crăciunului. Merz a introdus oficial această idee în discuțiile de la Berlin luni, iar Zelenski a spus jurnaliștilor ucraineni că este de acord cu ea..

Se apropie finalul războiului din Ucraina?

Având în vedere toate aceste detalii, înseamnă că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit? Încă nu suntem în acest stadiu, în ciuda tonului optimist al liderilor occidentali. De fapt, discuțiile de la Berlin reprezintă un fel de diplomație de navetă cu Ucraina și aliații săi europeni, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte, mai precizează The Guardian.

După aceasta, negociatorii americani, conduși de trimisul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, vor duce propunerea la ruși, care deja au respins anumite puncta cheie, precum prezența trupelor statelor NATO în Ucraina.

Oficialii americani informați despre negocieri susțin că Rusia ar fi gata să semneze un acord cu aceste garanții de securitate pentru Ucraina, dar administrația Trump a fost prea optimistă în ceea ce privește obținerea unui armistițiu anterior.

Cele două părți încă nu au convenit asupra a ceea ce vor face cu teritoriul ucrainean care a fost ocupat de Rusia. Se spune că delegația americană condusă de Witkoff și Kushner „face brainstorming” despre ce să facă cu teritoriile ocupate prin transformarea lor în „zone economice libere”. Dar, în realitate, încearcă să găsească o modalitate de a determina Ucraina să accepte să cedeze teritoriul său suveran unei armate invadatoare, lucru pe care Kievul a declarat că nu dorește să-l facă.

Ce se întâmplă cu teritoriile din Donbas

Zelenski și-a asigurat cetățenii că a vorbit clar despre problema teritorială. Poziția Ucrainei „este clară, fără virgule și puncte inutile”, a spus el. Aceasta diferă de cea a Rusiei, „care trebuie înțeleasă și discutată deschis”. Practic, el exclude în mare măsură concesiile în această chestiune. Merz mai spune: „Rămâne o întrebare cheie: ce aranjament teritorial este posibil?” Numai poporul ucrainean și președintele ucrainean pot răspunde la asta, adaugă el. Pentru europeni, principiul este: nimic nu trebuie să se întâmple aici împotriva voinței Ucrainei, așa cum a concluzionat publicația Der Spiegel.

Deși negociatorii americani nu au semnat declarația europeană, Witkoff și Kushner au participat și ei la reuniunea europeană de la Berlin; președintele Donald Trump s-a alăturat prin legătură video. Europenii declară acum că SUA, în calitate de putere principală, vor stabili un „mecanism de monitorizare și verificare” pentru a se asigura că Ucraina primește avertismente timpurii cu privire la viitoarele atacuri. În același timp, americanii intenționează aparent să stabilească un „mecanism de soluționare a conflictelor” - adică să lucreze la dezescaladarea tensiunilor.

Negociatorii americani au declarat că au parcurs 90% din drumul către un acord. Însă unele dintre cele mai dificile întrebări rămân nerezolvate, iar luni seară, Volodimir Zelenski, a reiterat că Ucraina nu va recunoaște niciodată teritoriul ocupat ca fiind rusesc și nici nu vor exista „zone economice libere” sub control rusesc.