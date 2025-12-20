Imagini care dau fiori au fost surprinse din dronă. Pământul s-a deschis în Iran și au apărut fisuri și doline

20 Dec 2025

Mai multe imagini surprinse din dronă arată o fisură adâncă și întinsă, precum și doline circulare au apărut în Iran. FOTO colaj Hepta

Mai multe imagini surprinse din dronă arată o fisură adâncă și întinsă, precum și doline circulare care străbat terenurile agricole de la marginea orașului Neyshabur, în nord-estul Iranului.

Fotografiile au fost surprinse în urmă cu o lună.

Specialiștii avertizează că situația a apărut din cauza extracției excesive de apă subterană, care a transformat zona într-unul dintre cele mai critice puncte în care pământul s-a tasat, în țară.

Fenomenul reprezintă un risc tot mai mare pentru agricultură, deoarece pământul se fragmentează și afectează culturile și canalele de irigații.

În același timp, tasarea amenință calea ferată Teheran–Mashhad, un coridor strategic pentru transportul de pasageri și mărfuri, dar și conducte importante pentru energie, amplasate în apropiere.

Subsidența apare atunci când straturile subterane își pierd suportul, în special după scăderea nivelului pânzei freatice, iar solul se compactează și „coboară” treptat. În timp, acest proces poate crea fisuri adânci și prăbușiri locale, cum sunt dolinele care se extind imprevizibil și pot avaria drumuri, linii de utilități sau fundațiile clădirilor.

Experții spun că presiunea asupra apelor subterane este amplificată de perioadele repetate de secetă și de cererea ridicată pentru irigații, într-o regiune dependentă de agricultură.