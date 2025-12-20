Comisar-șef de poliție, prins în timp ce lua mită teancuri cu bani. El a fost săltat de procurori din mașina de serviciu

Comisarul-șef ar fi pretins și primit mită, conform acuzațiilor DNA, 30.000 de lei. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Un comisar-șef de poliție din Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce lua șpagă chiar în mașina de serviciu. În imaginile difuzate de Antena 3 CNN, acesta apare în timp ce este săltat din parcarea unui supermarket de către anchetatorii anticorupție care aveau date despre presupusa promisiune pe care o făcuse într-un dosar penal. El a promis că va interveni pentru întârzierea trimiterii în judecată.

În schimbul acestui lucru, comisarul-șef ar fi pretins și primit, conform acuzațiilor DNA, 30.000 de lei.

Anchetatorii au găsit în torpedoul mașinii acestuia teancuri cu bani marcați cu precizarea “mită”. În urma flagrantului, șeful din Poliție a fost arestat preventiv.

Gabriel Gîrniță, șef sindicat Sidepol, a declarat pentru Antena 3 CNN: “Cei care intenționează să dea mită colegilor sau magistraților pentru a le întârzia dosarele să nu facă acest lucru pentru că oricum dosarele nu sunt soluționate la timp. Un polițist de la Investigații Criminale, care lucrează într-o zonă operativă destul de încărată are undeva până la 600 de dosare de soluționat. Nici măcar nu are timp să deschidă coperțile la ele. Se întârzie de la sine și durează ani de zile dacă e un dosar complex. Nu tolerăm astfel de fapte și nu suntem de acord cu ele”.

Eliza Ene Corbeanu, avocat, a precizat că pare bizar oferirea de mită pentru întârzierea soluționării dosarelor, pentru că oricum cercetările durează ani de zile.

“Probabil că acest dosar se prefigura că va fi trimis în judecată și atunci crește presiunea și simți nevoia să impulsionezi organul de cercetare penală. E trist și regretabil că vedem aceste cazuri. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este regula. Sunt excepții. Trebuie ca oamenii să își păstreze încredere în organele de poliție, trebuie să sesizeze de fiecare dată când li se cer astfel de sume tocmai pentru a descuraja astfel de fapte”.

În ordonanța procurorilor DNA se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei.

În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obținerea unei soluții de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată.

Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Ciulei Adrian i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluție de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor.

Astfel, la data de 05 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, inculpatul Ciulei Adrian a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.