Suedia a reținut o navă rusă sancționată de UE. A transportat în trecut muniție nord-coreeană în Rusia

Nava de marfă Adler a suferit o defecțiune la motor și a ancorat în largul coastei de vest a Suediei. FOTO: Hepta

Autoritățile suedeze au reținut o navă rusă sancționată, Adler, după ce a abordat și a inspectat nava în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit The Kyev Independence.

„Nu au voie să navigheze mai departe fără undă verde din partea procurorului”, a declarat secretarul de presă al Vămilor Suedeze, Martin Hoglund, pentru postul regional de televiziune SVT.

Nava de marfă Adler a suferit o defecțiune la motor și a ancorat în largul coastei de vest a Suediei pe 20 decembrie. Vama suedeză a abordat apoi nava și a efectuat o inspecție în cooperare cu Garda de Coastă. Cazul a fost acum înaintat procurorului Henrik Soderman de la Unitatea Națională pentru Criminalitate Organizată Internațională din Suedia.

Nava Adler a fost folosită anterior pentru transportul de arme rusești, iar proprietarul său, M Leasing LLC, este sancționat de SUA și UE. Compania a fost sancționată pentru utilizarea navelor sale pentru a transporta muniție nord-coreeană în Rusia, pentru a fi utilizată în războiul împotriva Ucrainei.

Abordarea navei Adler vine în urma tensiunilor sporite dintre Rusia și țările riverane Mării Baltice. Petrolierele rusești din „flota din umbră” au fost asociate cu operațiuni de sabotaj și acuzate de lansarea de drone deasupra orașelor europene.

Petrolier rusesc, suspectat că a sabotat cablul electric Estlink 2

Într-un caz notabil, petrolierul Eagle S, despre care se crede că face parte din flota din umbră a Moscovei, a fost suspectat că a sabotat deliberat cablul electric Estlink 2 în Golful Finlandei.

În timp ce autoritățile finlandeze au retras procesul împotriva navei Eagle S în octombrie 2025, guvernul danez a anunțat la scurt timp după aceea că va înăspri controalele asupra petrolierelor care trec prin apele sale, ca răspuns la amenințarea reprezentată de flota din umbră a Rusiei.

Acțiunea a venit după ce președintele Volodimir Zelenski, citând rapoarte de informații, a acuzat Rusia că folosește flota pentru a „lansa și controla” drone deasupra orașelor europene.

Ucraina și-a intensificat propria campanie împotriva flotei din umbră, impunând noi sancțiuni asupra a aproape 700 de nave și reținând o navă de marfă rusească în Odesa. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat pe 19 decembrie că a lovit un petrolier rusesc din flota din umbră în Marea Mediterană cu o dronă, acesta fiind primul atac de acest fel.