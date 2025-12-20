O femeie a deschis o cutie de ciocolată din anii ’90 și nu i-a venit să creadă ce a găsit înăuntru

Shrinkflation este practica prin care companiile reduc cantitatea sau dimensiunea unui produs, păstrând același preț. Foto: Profimedia Images

O femeie care a păstrat întâmplător o cutie Cadbury cu ciocolată din anii ’90 a rămas uimită când a decis, în cele din urmă, să o deschidă. Diferențele față de produsele de astăzi i-au surprins nu doar pe ea, ci și pe cei care au urmărit imaginile, mulți dintre ei fiind revoltați de cât de mult s-au micșorat dulciurile odată cu trecerea timpului, scrie Mirror.

Fenomenul cunoscut drept „shrinkflation” nu mai este o noutate pentru nimeni. Majoritatea britanicilor au observat că batoanele de ciocolată au devenit din ce în ce mai mici, în timp ce prețurile au crescut. Însă această cutie Cadbury din anii ’90 era însă uriașă, iar designul ambalajului, cu Moș Crăciun, elfi și Rudolph, reflecta perfect spiritul vremii, în culori vii și jucăușe.

Astăzi, însă, ambalajele sunt mai minimaliste, cu un Moș Crăciun modern și câteva elemente decorative. Conținutul, însă, nu se comăpară cu cel din trecut.

Rachel Peacock, cea care a descoperit cutia, a exclamat: „Uitați-vă cât de mare e!”, în timp ce ridica ambalajul și îi scotea capacul. Când a ajuns la batoanele de ciocolată, surpriza a fost și mai mare. „Uitați-vă la dimensiunea lor!”, a spus ea, menționând că produsele erau expirate încă din iulie 1991.

„Asta da ciocolată”, a comentat ea, arătând la cameră cât de generoase erau porțiile în urmă cu trei decenii.

Într-o altă cutie descoperită, plină de dulciuri, Rachel a remarcat că, în trecut, ambalajul se potrivea perfect cu dimensiunea batonului. Astăzi, spune ea, ambalajele sunt mai largi, iar cantitatea reală de ciocolată e adesea dezamăgitoare.

Ce este shrinkflation?

Shrinkflation este practica prin care companiile reduc cantitatea sau dimensiunea unui produs, păstrând același preț sau chiar mărindu-l. De multe ori, schimbarea este subtilă și trece neobservată la prima vedere. Este o strategie folosită pentru a compensa creșterea costurilor de producție, fără a afecta direct prețul afișat, o practică frecventă în industria alimentară.