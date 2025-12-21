Garda de Coastă a SUA este pe urmele unui al treilea petrolier în apropierea Venezuelei

Aeronavă a Gărzii de Coastă a SUA survolând un petrolier de țiței, care a acostat ultima dată în Venezuela. Foto: Profimedia Images

Garda de Coastă americană este în urmărirea unui petrolier în apele din apropierea Venezuelei, în ceea ce ar fi a doua astfel de operaţiune în acest weekend şi a treia în mai puţin de două săptămâni dacă va fi încununată de succes, relatează Agerpres.

„Garda de Coastă este în urmărirea activă a unei nave sancţionate din flota sa fantomă care este parte a eludării ilegale a sancţiunilor”, a declarat un oficial american pentru Reuters, conform Agerpres.



Un alt oficial american a spus că petrolierul e vizat de sancţiuni, dar a adăugat că forţele americane nu au urcat la bord şi că interceptarea poate lua diferite forme - inclusiv navigarea în apropierea unei nave sau survolarea ei.

Cei doi oficiali, care au făcut aceste declaraţii sub protecţia anonimatului, nu au furnizat locul exact al operaţiunii sau numele navei urmărite.



Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări pentru un punct de vedere.



Primele două petroliere sechestrate operau pe piaţa neagră şi furnizau petrol unor ţări vizate de sancţiuni, a declarat într-un interviu, duminică, Kevin Hassett, directorul Consiliului naţional economic al Casei Albe.



„Nu cred că oamenii trebuie să fie îngrijoraţi aici, în SUA, că preţurile la combustibil vor creşte din cauza sechestrării acestor nave. Sunt doar câteva şi erau nave pentru piaţa neagră”, a spus Hassett la emisiunea „Face the Nation” a CBS.

Washingtonul a desfăşurat din vară o importantă prezenţă militară în Caraibe şi a lansat o serie de atacuri vizând nave despre care se crede că sunt implicate în traficul de droguri în Caraibe şi Pacific. Cel puţin 104 persoane au fost ucise în aceste atacuri de la începutul acestor operaţiuni, fără ca guvernul SUA să furnizeze vreodată vreo dovadă că navele vizate au fost implicate efectiv în vreun trafic.

De asemenea, într-un interviu acordat NBC, difuzat vineri, preşedintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, pe al cărei lider, Nicolas Maduro, îl acuză că se află la conducerea unui cartel al drogurilor.

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat „o blocadă totală și completă” împotriva tuturor petrolierele sancționate care intră și ies din Venezuela. Într-o postare pe Truth Social, el a spus că guvernul liderului venezuelean Nicolás Maduro a fost desemnat „organizație teroristă străină” și l-a acuzat că a furat active americane, precum și de „terorism, trafic de droguri și trafic de persoane”. „Prin urmare, astăzi ordon o blocadă totală și completă a tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela”, a adăugat el.