Gerul și ninsorile pun presiune pe rețelele de energie. Bogdan Ivan: "Suntem cu arma la picior”. Care este riscul unui blackout

Sistemul energetic național se află într-un echilibru strâns, cu producția internă ușor sub consum. FOTO: Profimedia Images

Aproape 15.000 de locuințe sunt în continuare fără energie electrică, din cauza episodului de iarnă severă care a cuprins România, potrivit unui anunț făcut la Antena 3 CNN de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El nu a exclus ca în perioada următoare să existe noi deconectări pentru consumatori, având în vedere codurile de vreme rea care urmează să intre în vigoare.

Pe de altă parte, sistemul energetic național se află într-un echilibru strâns, cu producția internă ușor sub consum și un necesar marginal de import de până în 100 MW, potrivit datelor Transelectrica, afișate la ora 13.30.

“Din 95.000 de locuințe care au rămas fără furnizarea de energie electrică, în această perioadă, am ajuns la etapa în care, în momentul de față, au fost reconectați peste 80.000 de consumatori. Se lucrează cu 1.000 de oameni în teren, 24 din 24, 7 zile din 7 pentru a ne asigura că oamenii vor fi conectați la timp la energia electrică. Cu siguranță, că acest lucru va fi făcut până la finalul acestei săptămâni. De asemenea, vreau să știm un detaliu extrem de important: în momentul de față sunt trei avertizări meteo în vigoare de vreme foarte grea, fapt care va îngreuna activitatea oamenilor din teren și care va cauza noi posibile debranșări de la energia electrică. Suntem pregătiți”, a precizat Bogdan Ivan.

El s-a referit la cele trei coduri de vreme rea valabile pentru finalul săptămânii, până duminică. De luni până miercuri vor fi în vigoare alte trei coduri de ger, cu temperaturi între -10 și -15 grade, fapt care va pune presiune pe tot ce înseamnă furnizarea de gaze la nivel național.

Nu există riscul unui blackout în România

Bogdan Ivan a exclus scenariul unui posibil blackout în România: “Avem avantajul faptului că avem aceste precipitații în ultima perioadă, am ajuns la un volum foarte mare al precipitaților, producem foarte multă energie pe segmentul hidro, producem constant energie bazată pe nuclear. Pentru că avem în continuare cărbune la CE Oltenia, am activat la maximum toate capacitățile producției de energie electrică pe bază de cărbune.

În momentul de față suntem mobilizați la maximum cu toate forțele pentru a produce energie electrică și gaze pentru a trece această perioadă foarte complicată de iarnă grea care va dura până miercuri, săptămâna viitoare. Toată lumea este cu arma la picior pentru a avea cât mai puține defecțiuni”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, în mai multe județe din țară, valabilă în intervalul 08 ianuarie, ora 10 – 08 ianuarie, ora 23. De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de ninsori și vânt puternic.

Sistemul energetic național se află într-un echilibru strâns

Potrivit datelor despre sistemul energetic național, miercuri după-amiază, în România se înregistra un consum de 8530 MW și o producție de 8472 MW.

Producția de energie era distribuită astfel:

28.76% Hidro - 2436 MW

22.36% Hidrocarburi - 1894 MW

20.94% Eolian - 1774 MW

15.63% Nuclear - 1324 MW

9.68% Cărbune - 820 MW

1.96% Foto - 166 MW

0.66% Biomasa - 56 MW