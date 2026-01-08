Reacția Moscovei la planul lui Macron și Starmer de a trimite trupe franceze și britanice în Ucraina

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Rusia și-a reiterat, joi, poziția de lungă durată de a declara forțele occidentale din Ucraina „ținte legitime”, la câteva zile după ce Franța și Marea Britanie s-au angajat să trimită trupe acolo în cazul unui acord de pace, scrie CNN.

„Ministerul rus de Externe avertizează că desfășurarea de unități militare, instalații militare, depozite și alte infrastructuri ale țărilor occidentale pe teritoriul Ucrainei va fi clasificată drept intervenție străină”, a declarat purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova într-un comunicat.

Ea a răspuns unei „declarații de intenție” semnate marți de premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron, la ultima reuniune a așa-numitei Coaliții a Voluntarilor, unde au convenit să desfășoare forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace. Ar fi vorba de aproximativ 15.000 de militari.

Rusia se opune de mult timp prezenței oricăror trupe occidentale în Ucraina. Zaharova a declarat că „aceste avertismente au fost exprimate în mod repetat la cel mai înalt nivel și rămân relevante”.