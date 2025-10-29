„Torpila apocalipsei”. Putin anunță o nouă armă nucleară, la cateva zile după Burevestnik. Poseidon poate provoca valuri radioactive

Noul sistem Poseidon este propulsat de un mini-reactor nuclear. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin face noi ameninţări la adresa Occidentului. Rusia ar fi testat o nouă armă capabilă să ducă o încărcătură nucleară, așa-numita super-torpilă „Poseidon”, a anunțat, miercuri, liderul de la Kremlin.

Noul sistem este propulsat de un mini-reactor nuclear şi face parte dintr-o nouă categorie de arme de contraatac, capabile să provoace valuri radioactive în ocean, care să facă orașele de coastă de nelocuit.

„Ieri am efectuat încă un test, al unui alt complex promițător. Este vorba despre vehiculul subacvatic fără pilot „Poseidon”, cu propulsie nucleară. Puterea lui Poseidon depășește cu mult chiar și puterea celei mai promițătoare rachete intercontinentale a noastră, Sarmat. Nu există în lume o rachetă intercontinentală ca Sarmat, iar la noi nu va apărea în curând una, dar acest vehicul depășește cu mult Sarmat în ceea ce privește puterea și, în plus, viteza și adâncimea. Mișcarea acestui aparat fără pilot nu are echivalent în lume, nu va apărea în viitorul apropiat și nu există metode de interceptare”, s-a lăudat președintele rus, Vladimir Putin.

NEW - Putin says Russia successfully tests Poseidon nuclear-capable "doomsday torpedo," capable of triggering radioactive tsunamis rendering coastal cities uninhabitable — Reuters pic.twitter.com/3Mc9rBXHtu — Disclose.tv (@disclosetv) October 29, 2025

Anunțul său vine la câteva zile de la testarea unei noi arme nucleare. Numită oficial de ruși Burevestnik și Skyfall de aliații NATO, această rachetă a fost anunțată de Moscova pentru prima dată în 2018, fiind lăudată pentru raza de acțiune potențial nelimitată și capacitatea de a evita apărarea antirachetă.

"Am lansat-o într-un zbor de mai multe ore, în care a acoperit o distanță de 14.000 km, care nu este limita sa", i-a spus lui Vladimir Putin șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov într-o secvență televizată.

Ulterior, Donald Trump l-a avertizat pe președintele rus, Vladimir Putin, că armata SUA are un submarin nuclear staționat chiar lângă țărmul rus.