Trump îl amenință pe Putin, după testul "Cernobîlului Zburător". „Cel mai mare submarin nuclear al SUA e lângă țărmul Rusiei”

„Știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar în lângă țărmurile lor". Reacția lui Donald Trump, la testul cu rachetă al Rusiei / Foto Profimedia Images

Donald Trump l-a avertizat luni pe președintele rus, Vladimir Putin, că armata SUA are un submarin nuclear staționat chiar lângă țărmul rus. Președintele SUA a reacționat în acest fel la recentul test al rachetei Burevestnik, cu propulsie nucleară, considerat un "Cernobîl Zburător".

Donald Trump a făcut comentariile în timpul unei întâlniri de presă la bordul Air Force, declarând reporterilor că SUA „nu se joacă” cu Putin, potrivit Fox News.

„Știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar în lângă țărmurile lor. Deci, adică, nu trebuie să meargă 8.000 de mile, iar ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”, a răspuns Trump.

„Testăm rachete tot timpul. Dar, știți, avem un submarin, un submarin nuclear. Nu trebuie să mergem 8.000 de mile. Și, apropo, nu cred că este un lucru potrivit din partea lui Putin să spună asta. Ar trebui să puneți capăt războiului. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână este acum în al patrulea an. Asta ar trebui să faceți în loc să testați rachete”, a adăugat el.

Donald Trump ar putea decide noi sancțiuni împotriva Rusiei

Donald Trump a mai sugerat că ar putea lua în considerare sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, spunând reporterilor care l-au întrevat despre această temă: „veți afla”.

Reacția lui Donald Trump vine după ce Rusia a anunțat duminică un test al rachetei sale de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, susținând că aceasta are o rază de acțiune de peste 8.000 de mile și poate străpunge orice sisteme de apărare. Putin a declarat că Rusia se pregătește să desfășoare arma.

Generalul de rang înalt al Rusiei, Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al forțelor armate ruse, i-a declarat lui Putin că racheta a parcurs 8.700 de mile și a fost în aer timp de aproximativ 15 ore când a fost testată pe 21 octombrie.

Donald Trump a devenit critic la adresa lui Vladimir Putin în ultimele luni pentru lipsa sa de flexibilitate privind negocierea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Trump s-a întâlnit față în față cu liderul în Alaska la începutul acestui an, dar nu s-a materializat niciun acord. Noile teste cu rachete par să toarne gaz pe foc relației tensionate dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

"Statele Unite trebuie speriate"

Propagandistul rus Aleksandr Dughin a declarat, în urma testării rachetei "Burevestnik", că Statele Unite trebuie "speriate", prin urmare Rusia trebuie să meargă mai depart de o simplă testare a noii arme nucleare pentru a "demonstra forţă".

Testarea rachetei "Burevestnik" este una dintre variantele de "a-i şoca" pe occidentali, dar Rusia ar trebui să meargă "mai departe", a spus Aleksandr Dughin, într-o intervenţie la Radio Sputnik. Dughin este convins că lui Trump s-a creat o imagine eronată asupra poziției, intereselor și valorilor Rusiei în conflictul ucrainean.

"Trebuie să-l convingem pe el (să-și schimbe părerea), lucru greu de făcut numai în cuvinte — a fost Anchorage, au fost discuțiile președintelui nostru cu Trump... Trebuie să demonstrăm putere. Despre asta a vorbit președintele nostru ca despre un șoc, despre faptul că toți vor fi uluiți de ceea ce va demonstra Rusia."

"Un mic Cernobîl zburător"

Burevestnik, numit și SSC-X-9 Skyfall, este numit astfel după petrelul de furtună, o pasăre despre care unii cred că prefigurează o furtună. Arma este în lucru de mulți ani, iar analiștii spun că testul său reușit nu este o surpriză. Totuși, este un motiv de îngrijorare, potrivit lui Jeffrey Lewis, expert în neproliferare nucleară la Middlebury College, citat de New York Times.

„Este un mic Cernobîl zburător”, a spus el, referindu-se la fosta centrală electrică din Ucraina care a devenit sinonimă cu dezastrul nuclear după ce a explodat în 1986.

„Aceasta este o evoluție proastă”, a adăugat Lewis. „Este încă o armă science fiction care va fi destabilizatoare și greu de abordat în controlul armelor.”

Moscova a început să dezvolte sisteme de apărare antirachetă la începutul anilor 2000, după ce președintele George W. Bush s-a retras din Tratatul privind rachetele antirachetă din 1972, a spus Lewis. Când Rusia a anunțat lansarea Burevestnik-ului în 2018, Putin l-a prezentat ca un răspuns la eforturile SUA de a construi scuturi antirachetă cuprinzătoare.

Ce urmărește de fapt Vladimir Putin

Trump a vorbit adesea despre dezvoltarea unui scut pe care îl numește „Cupola de Aur”, despre care spune că ar face Statele Unite impermeabile la atacurile cu rachete. Racheta Burevestnik este concepută pentru a evita un sistem asemănător Cupolei de Aur.

„Cupola de Aur a SUA și, în general, proiectele de dezvoltare a apărării antirachetă se numără printre principalii factori care determină implicarea în astfel de proiecte costisitoare și aparent excesive”, a declarat Dmitri Stefanovich, cercetător cu sediul la Moscova în cadrul Institutului de Economie Mondială și Relații Internaționale.

În noiembrie anul trecut, Rusia a desfășurat o rachetă Oreshnik cu capacitate nucleară pe câmpul de luptă din Ucraina. Cam în aceeași perioadă, Kremlinul și-a redus pragul pentru utilizarea armelor nucleare. De atunci, Moscova s-a concentrat pe utilizarea „amenințărilor hibride” la adresa țărilor europene, cum ar fi zborul în spațiul aerian NATO.

Anunțul de duminică privind testul reușit a venit la câteva săptămâni după ce administrația Trump a ridicat restricțiile privind utilizarea de către Ucraina a armelor occidentale cu rază lungă de acțiune pentru a viza rafinăriile și uzinele de petrol rusești. Unii cercetători au spus, însă, că anunțul Burevestnik ar trebui privit mai puțin în contextul evoluțiilor de pe câmpul de luptă din Ucraina și mai mult legat de oferta Moscovei de a prelungi Noul START, ultimul tratat de control al armelor rămas între Statele Unite și Rusia.