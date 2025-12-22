Aurul atinge un nou record istoric: peste 4.400 de dolari uncia, pe fondul cererii ridicate

Analiştii se aşteaptă la continuarea tendinţei de creştere a cotaţiei aurului până la 4.427 dolari pe uncie. Sursa foto: Getty Images

Cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.400 de dolari pe uncie pe piaţa spot, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile şi al cererii ridicate, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cotaţia aurului a crescut luni cu 1,4%, ajungând la 4.397,16 dolari pe uncie la ora 05:02 GMT, după ce puţin mai devreme a atins nivelul record de 4.400,29 dolari.

În paralel, preţul unciei de argint a urcat cu 3,3%, până la nivelul istoric ridicat de 69,44 dolari.

Anul acesta, cotaţia aurului a urcat cu 67%, depăşind multiple recorduri şi "sărind" pentru prima dată pragurile de 3.000 şi 4.000 dolari pe uncie, şi se îndreaptă spre cel mai semnificativ avans anual începând din 1979. De asemenea, cotaţia argintului a urcat cu 138% până acum în acest an, depăşind aurul, pe fondul dificultăţilor din lanţurile de aprovizionare.

Analiştii se aşteaptă la continuarea tendinţei de creştere a cotaţiei aurului până la 4.427 dolari pe uncie.

Intensificarea tensiunilor geopolitice şi comerciale a stimulat cererea de active refugiu în acest an, în timp ce băncile centrale au continuat să cumpere metalul preţios într-un ritm accelerat.

Deprecierea dolarului a sprijinit de asemenea creşterea cotaţiei aurului.

Pieţele financiare se aşteaptă ca Rezerva Federală a SUA să reducă de două ori dobânzile anul viitor, chiar dacă oficialii Fed au semnalat că sunt prudenţi în legătură cu politica monetară.

"Motivul pentru care investitorii cumpără aur - şi ar trebui să cumpere aur - este datorită calităţilor sale de diversificare. Acest sentiment este în stadii incipiente, iar aurul va fi din ce în ce mai acceptat ca parte integrantă a unui comportament investiţional prudent", a declarat Stephen Miller, consultant în strategii de investiţii la GSFM.