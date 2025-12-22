Premierul Ilie Bolojan vine la Antena 3 CNN, la Top News, de la ora 19:00

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan vine la ora 19:00 la Antena 3 CNN, la Top News. Premierul va răspunde întrebărilor Sabinei Iosub despre subiectele fierbinți ale zilei, într-un moment în care Coaliția traversează din nou un episod tensionat, marcat de disputele dintre partide, crize politice în lanț și întrebări tot mai multe despre viitorul actualei formule de guvernare.

Sunt zile tensionate pentru coaliţia de guvernare chiar înainte de Crăciun, iar relațiile dintre lideri sunt mai tensionate ca niciodată din cauza protocolului de funcționare. Astăzi, doi miniştri PNL şi PSD vor avea de înfruntat votul la moțiunile simple depuse de cei de la AUR. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, va veni în faţa senatorilor şi va răspunde acuzaţiilor care i se aduc în moţiunea simplă, în timp ce ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, va face acelaşi lucru la Camera Deputaţilor.

Miza este însă reprezentată de cum vor vota parlamentarii partidelor din coaliţie, în contextul scandalului uriaş generat de propunerea de schimbare a protocolului de funcţionare a coaliţiei. Potrivit unor surse, cei de la USR urmează să decidă astăzi dacă vor vota sau nu la aceste moţiuni.

În acest context, liderii Coaliției încearcă să tempereze spiritele și să transmită publicului mesajul că, deși dificilă, colaborarea politică încă funcționează.

Kelemen Hunor a declarat că, deși trece prin „momente dificile”, Coaliția este „funcțională”. Președintele UDMR a spus că „în sfârșit” s-au încheiat și alegerile locale din București și nu mai există „nicio scuză” pentru a nu găsi soluții în Coaliția de guvernare.

De asemenea, Kelemen Hunor a adăugat că la ultima ședință a liderilor PSD-PNL-USR-UDMR a fost evident că nu există o „problemă reală” de colaborare, relatează Agerpres.

Președintele UDMR a admis că, în prezent, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR trece prin „momente dificile”.

„Trecem prin momente dificile, nu putem spune că nu, dar această coaliţie este funcţională. În sfârşit, s-au terminat şi alegerile locale în Bucureşti şi în alte judeţe unde au avut loc şi nu mai există nicio scuză de a nu găsi cele mai bune soluţii şi de a nu căuta un consens în coaliţie (...). Fiecare trebuie să găsească acea resursă internă prin care face efortul de a ajunge la consens şi sunt convins de acest lucru”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a subliniat că la ultima reuniune a Coaliției s-a ajuns la concluzia că nu există o problemă reală de colaborare.

„La şedinţa coaliţiei de miercuri, când am discutat aspectele care erau în suspensie, unde n-am reuşit să luăm decizii, am văzut că nu avem o problemă reală de colaborare în coaliţie. Şi când era vorba de administraţia locală, administraţia centrală, acel proiect care va viza stimularea economiei, lucrurile au fost ok. Sigur, într-o coaliţie cu cinci participanţi tot timpul apar dispute, fiindcă fiecare are în spate voturile cetăţenilor, fiecare are valori şi interese legitime, dar trebuie armonizate într-o coaliţie toate punctele de vedere”, a afirmat preşedintele UDMR.

De cealaltă parte, realitatea politică este una încordată: Coaliția de guvernare trece, din nou, prin clipe tensionate, după ce PSD a votat alături de AUR la moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu. De asemenea, social-democrații contestă mai multe măsuri anunțate de premierul Ilie Bolojan și spun că se află într-un proces de evaluare la finalul căruia vor decide, prin vot, dacă mai rămân sau nu la guvernare.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, susține că presiunile PSD pentru eliminarea USR din coaliție au drept miză împărțirea funcțiilor și revenirea la vechi aranjamente politice. Într-un interviu la „Ora de foc”, Miruță spune că nu crede într-o ruptură reală a coaliției și că România ar fi „păcălită” dacă formula de guvernare s-ar schimba la mai puțin de un an de la alegeri.