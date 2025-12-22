Zi de foc pentru Coaliție: Miniștrii de Interne și cel al Justiției dau testul moțiunii. Emoții după votul PSD împotriva ministrei USR

Publicat acum 1 ora si 5 minute

Sunt zile tensionate pentru coaliţia de guvernare chiar înainte de Crăciun, iar relațiile dintre lideri sunt mai tensionate ca niciodată din cauza protocolului de funcționare. Astăzi, doi miniştri PNL şi PSD vor avea de înfruntat votul la motiunile simple depuse de cei de la AUR. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, va veni în faţa senatorilor şi va răspunde acuzaţiilor care i se aduc în moţiunea simplă, în timp ce ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, va face acelaşi lucru la Camera Deputaţilor.

Miza este însă reprezentată de cum vor vota parlamentarii partidelor din coaliţie, în contextul scandalului uriaş generat de propunerea de schimbare a protocolului de funcţionare a coaliţiei. Potrivit unor surse, cei de la USR urmează să decidă astăzi dacă vor vota sau nu la aceste moţiuni.

Liderii partidelor se ceartă pe schimbarea protocolului după votul dat de social-democraţi la Senat pentru moţiunea împotriva ministrului Mediului. Premierul vrea să introducă sancţiuni pentru orice astfel de abatere, în timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, vrea să fie create pârghii prin care un ministru cu un management prost să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine.

Ministrul Marinescu este chemat şi la "Ora Guvernului"

Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei depusă de AUR va fi prezentată luni, urmând ca în aceeaşi zi să aibă loc votul final, a decis Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

În programul aprobat se arată că şedinţa va începe la 15:00 cu prezentarea moţiunii, urmată de dezbateri şi vot. Guvernului i se rezervă 40 de minute, pe care le poate utiliza la începutul şi la încheierea dezbaterilor, iar grupurilor parlamentare li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor fiecăruia, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare deputat.

Potrivit moţiunii depuse la Biroul permanent, Ministerul Justiţiei are obligaţia constituţională şi politică de a asigura o bună funcţionare a Justiţiei, de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale şi de a respecta legalitatea în activitatea instanţelor şi a celorlalte autorităţi din sistemul judiciar, iar Radu Marinescu a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, "o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie".

Tot luni, de la ora 16:00, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este chemat de către parlamentarii USR la dezbaterea "Ora Guvernului", pentru unele "teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială".

Acestea se referă, între altele, la "oligarhizarea sistemului judiciar", respectiv "concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influenţă, reţeaua de influenţă şi de putere care acţionează ilegitim în justiţie, lipsa transparenţei proceselor de numire şi promovare, precum şi efectele asupra independenţei reale a magistraţilor, corupţia şi ineficienţa din sistemul judiciar - analiza disfuncţionalităţiłor structurale, a vulnerabilităţilor instituţionale şi a măsurilor urgente necesare pentru creşterea integrităţii şi eficienţei actului de justiţie", precum şi la răspunderea magistraţilor.

Alte teme invocate de USR sunt: meritocraţia în promovarea magistraţilor în carieră, eficienţa sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR, precum şi "necesitatea corectării pachetului legilor justiţiei" - identifícarea articolelor problematice, efectele negative înregistrate de la intrarea lor în vigoare, precum şi perspectiva Guvernului asupra iniţierii unor modificări legislative conforme cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneţia şi ale organismelor internaţionałe relevante".

Moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea "responsabilităţii politice şi morale" a lui Cătălin Predoiu, informează site-ul forului legislativ.

Moţiunea AUR este intitulată "România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu", fostul premier (1910-1912) Petre Carp fiind citat în prima parte a titlului.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus moţiunea simplă pe 17 decembrie, documentul fiind semnat de 42 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 12 Pace-Întâi România şi 2 neafiliaţi).

"Obiectivul acestei moţiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilităţii politice şi morale a ministrului însuşi. Într-un stat democratic, funcţia publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eşecuri repetate, intervenţia Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezenţa în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo", se arată în textul moţiunii.

Semnatarii moţiunii susţin că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este politizat, cu atribuţii şi competenţe "suprapuse", că "nu îşi respectă obligaţiile internaţionale asumate în relaţiile cu partenerii externi" şi că există "ingerinţe directe" în concursurile organizate pentru funcţiile de conducere.

Funcţiile ocupate de ministrul Predoiu reprezintă, pentru semnatarii documentului, "12 ani de privilegii".

"Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu şi în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eşecuri, stângăcii şi decizii greşite asumate conştient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (...). Actualii guvernanţi au reuşit performanţa de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eşec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (...) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiţă pentru a ieşi din ţară chiar înainte de pronunţarea condamnării definitive", se mai arată în moţiune.

Senatorii AUR acuză "practicile abuzive de intimidare a opoziţiei democratice, pe care poliţia, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma şi în timpul fiecărui proces electoral".

Potrivit AUR, "responsabilitatea ministerială şi acţiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare privind respectarea statului de drept".

"Această moţiune simplă este un semnal clar, Parlamentul nu acceptă normalizarea abuzului, nu acceptă intimidarea cetăţenilor şi nu acceptă transformarea forţelor de ordine în instrumente politice. Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Vă chemăm să votaţi această moţiune nu din raţiuni politice, ci din respect pentru democraţie, pentru statul de drept şi pentru cetăţenii care aşteaptă de la noi curaj, nu tăcere. Votaţi această moţiune, altfel riscăm să rămânem fără noroc, dar cu Predoiu veşnic la butoane", se mai arată în document.