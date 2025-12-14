Radu Miruță, despre guvernarea alături de PSD: „Asta-i masa, așa a votat lumea”

Radu Miruță, ministrul Economiei. sursa: captură video Antena 3 CNN

Ministrul Economiei, Radu Miruță, susține că presiunile PSD pentru eliminarea USR din coaliție au drept miză împărțirea funcțiilor și revenirea la vechi aranjamente politice. Într-un interviu la „Ora de foc”, Miruță spune că nu crede într-o ruptură reală a coaliției și că România ar fi „păcălită” dacă formula de guvernare s-ar schimba la mai puțin de un an de la alegeri.

„E foarte evident că nu ne placem în coaliția asta”

În contextul politic al ultimelor săptămâni, marcat de tensiuni tot mai vizibile în interiorul coaliției de guvernare, ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că ideea unui „pompier de serviciu” care să stingă conflictele dintre partide este una falsă și pasează responsabilitatea către fiecare actor politic implicat.

„E foarte evident că nu ne plăcem în coaliția asta. E foarte evident că nu ne-am plăcut înainte să intrăm în coaliția asta, dar a fost un context care s-a potrivit planului fiecărui partid să intre în jocul ăsta”, afirmă Miruță.

„Asta-i masa, așa a votat lumea”

Ministrul subliniază că intrarea USR la guvernare nu a fost un act de confort politic, ci unul asumat într-un moment economic dificil.

„Pentru USR a fost un moment care trebuia să se întâmple, pentru că nu merge să spui din opoziție că te pricepi la ce se face, la ce ar trebui să se întâmple în țară, că ceilalți fac greșit ce fac, că tu ai soluții, dar când e să fii în situația de a le pune în practică, spui pas, că nu-mi place, că-s murdare manșetele, că stau lângă PSD”, crede Radu Miruță.

Întrebat dacă prezența la masa guvernării alături de PSD a costat USR din punct de vedere electoral, Miruță spune că reacțiile există, dar că balanța nu înclină decisiv în defavoarea partidului.

„Sunt unii oameni care au acuzat și care acuză. Trebuie să faci o medie. Măsurătoarea mea, așa, ca pe percepție de om politic, este că, per ansamblu, nu sau mai mult nu decât da”, explică ministrul, care crede că alegătorii judecă mai degrabă rezultatele decât alianțele.

„Electoratul cred că mai degrabă te judecă ce faci tu, ce rezolvi tu atunci când stai la masa la care stă și PSD, decât pe o judecată simplă: de ce te așezi pe scaun lângă o masă la care stă și PSD. Asta-i masa, așa a votat lumea”, adaugă el.

Miruță: „Numirea unui om din partea USR ridică de pe scaun pe cineva de la PSD”

Radu Miruță identifică două motive principale pentru care PSD ar dori ieșirea USR de la guvernare.

„USR deranjează interese care erau doar convergente când PSD decidea. Vin unii de la USR care (...) scot din ritmul de confort unele aranjamente ale PSD cu PNL sau și fără PNL”, spune ministrul.

El face referire inclusiv la companiile de stat, unde „este evident o amprentă PSD și e lungă. E o dâră, se cunoaște, se vede, e foarte ușor identificabilă”.

Un alt motiv este legat de controlul politic asupra funcțiilor din administrație pe care social democrații își doresc să-l aibă.

„PSD este învățat – probabil așa e când ești un partid foarte mare – să oferi foarte multe scaune pe care să pui niște oameni din teritoriu – în deconcentrate, prin ministere – ca recompensă politică, numărul de scaune fiind același. Acum revin mai puține scaune PSD, pentru că unele trebuie ocupate de USR”, explică Miruță, arătând că intrarea USR la guvernare reduce acest spațiu.

„Numirea unui om din partea USR ridică de pe scaun pe cineva de la PSD”, spune ministrul.

Referindu-se la criticile aduse USR pentru perioada anterioară de guvernare, ministrul respinge acuzațiile legate de vaccinuri și dosare penale.

„În toată Europa s-a întâmplat același lucru cu privire la modul în care cumperi”, spune el, subliniind că nu există motive de teamă în privința deciziilor luate atunci.

„Nouă la USR nu e foarte clar că nu există nicio chestie de care să ne fie teamă cu privire la acele decizii”, afirmă Miruță, care adaugă: „Eu nu spun că USR face totul bine, însă mi-e extraordinar de clar că lucrurile sunt mult mai igienice decât sunt în celelalte partide politice”.

Cât de departe este PSD dispus să meargă cu amenințarea ieșirii de la guvernare

În ceea ce privește amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare sau dorința ca USR să plece din Guvern, ministrul Economiei le vede mai degrabă ca pe o formă de presiune internă.

„Este o componentă de teatru, din punctul meu de vedere. În presiunea asta din teritoriu: faceți-ne loc și nouă. Eu nu-s convins că PSD vrea asta, pentru că nu înseamnă că dacă iese USR de la guvernare viața e ușoară. Ce să facă? Să se ducă cu AUR?”, spune el.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar putea invita AUR la Guvernare, Miruță spune că „nu pot să am certitudine decât despre mine și despre copiii mei”, spune ministrul, dar adaugă că asta ar fi o înșelare a electoratului ca partidele să se abată de la formula anunțată înainte de alegeri.

„Societatea ar fi păcălită dacă asta s-ar întâmpla, pentru că oamenii au votat cu o perspectivă clară”, afirmă el, amintind că alianțele cu formațiuni extremiste au fost excluse public în campaniile electorale.

„Nu se dărâmă lumea dacă iese PSD din guvern”, dar în cazul în care social democrații aleg acest drum, „o să fie un blocaj politic, pentru că majoritate fără PSD, pe schema actuală, nu se poate”, mai crede ministrul.

În final, Radu Miruță spune că nu vede, în acest moment, o schimbare de premier sau o ieșire reală a PSD de la guvernare.

„Nu văd în acest moment această perspectivă și cred că nu e nici rezonanță în rândul populației pentru așa ceva”, mai spune ministrul Economiei.