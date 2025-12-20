Kelemen Hunor: „Această coaliţie este funcţională. Nu mai există nicio scuză de a nu găsi cele mai bune soluţii”

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor a declarat că, deși trece prin „momente dificile”, Coaliția este „funcțională”. Președintele UDMR a spus că „în sfârșit” s-au încheiat și alegerile locale din București și nu mai există „nicio scuză” pentru a nu găsi soluții în Coaliția de guvernare. De asemenea, Kelemen Hunor a adăugat că la ultima ședință a liderilor PSD-PNL-USR-UDMR a fost evident că nu există o „problemă reală” de colaborare, relatează Agerpres.

Președintele UDMR a admis că, în prezent, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR trece prin „momente dificile”.

„Trecem prin momente dificile, nu putem spune că nu, dar această coaliţie este funcţională. În sfârşit, s-au terminat şi alegerile locale în Bucureşti şi în alte judeţe unde au avut loc şi nu mai există nicio scuză de a nu găsi cele mai bune soluţii şi de a nu căuta un consens în coaliţie (...). Fiecare trebuie să găsească acea resursă internă prin care face efortul de a ajunge la consens şi sunt convins de acest lucru”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a subliniat că la ultima reuniune a Coaliției s-a ajuns la concluzia că nu există o problemă reală de colaborare.

„La şedinţa coaliţiei de miercuri, când am discutat aspectele care erau în suspensie, unde n-am reuşit să luăm decizii, am văzut că nu avem o problemă reală de colaborare în coaliţie. Şi când era vorba de administraţia locală, administraţia centrală, acel proiect care va viza stimularea economiei, lucrurile au fost ok. Sigur, într-o coaliţie cu cinci participanţi tot timpul apar dispute, fiindcă fiecare are în spate voturile cetăţenilor, fiecare are valori şi interese legitime, dar trebuie armonizate într-o coaliţie toate punctele de vedere”, a afirmat preşedintele UDMR.

Coaliția de guvernare trece, din nou, prin clipe tensionate, după ce PSD a votat alături de AUR la moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu. De asemenea, social-democrații contestă mai multe măsuri anunțate de premierul Ilie Bolojan și spun că se află într-un proces de evaluare la finalul căruia vor decide, prin vot, dacă mai rămân sau nu la guvernare.