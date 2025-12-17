Sorin Grindeanu nu e de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru bănci: „Este un profit enorm pe care îl au”

Sorin Grindeanu a mai declarat că o miză pentru social-democrați în această ședință este pachetul de relansare economică propus de PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat, înainte de ședința Coaliției, că impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) nu trebuie eliminat în cazul sistemului bancar. Președintele PSD a spus că băncile au un profit enorm și o mare parte din acest câștig vine „tot din lucrul cu statul”. Sorin Grindeanu a spus că eliminarea IMCA se justifică doar în anumite industrii unde marja de profit este „foarte mică”. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord, miercuri, că IMCA va fi redus de la 1%, cât este în prezent, la 0,5%, iar din 2027 va fi eliminat.

„Nu vreau să fie eliminat acest impozit IMCA, de exemplu, pentru sistemul bancar. Trebuie să discutăm aplicat, poate să existe eliminarea acestui IMCA pentru anumite industrii care au o marjă foarte mică de profit şi care ne duc într-o situaţie de necompetitivitate cu alte ţări. Asta, da. De aceea, trebuie discutat aplicat.

Sistemul bancar - citeam chiar astăzi că previziunea pe anul ăsta este că vor închide cu un profit de 15 miliarde de lei pe anul 2025, adică aproximativ 1% din PIB. Nu pot să nu păstrăm lucrul ăsta. Este un profit enorm pe care îl au. E foarte bine, eu nu contest acest lucru, dar mare parte din acest profit este tot din lucrul cu statul al acestui sistem bancar, în sensul de împrumut la care statul plăteşte dobânzi”, a afirmat Grindeanu, la Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a fost un susținător al eliminării acestui impozit, motivând că a descurajat investițiile în țara noastră.

Declarațiile președintelui PSD au fost făcute anterior ședinței Coaliției de guvernare. La ședință, cele patru partide au decis că acest impozit va fi eliminat din 2027, iar deocamdată va fi înjumătățit.

Sorin Grindeanu a mai declarat că o miză pentru social-democrați în această ședință este pachetul de relansare economică propus de PSD. „Să discutăm un pic cu ministrul Finanţelor, care înţeleg că este invitat pe ce înseamnă închiderea de an, cu sumele care par în acest moment că pot fi plătite către autorităţile locale, în sensul de proiecte şi de investiţii ale autorităţilor locale, adică 'Anghel Saligny' şi CNI, deci sume către Ministerul Dezvoltării pentru plata acestor arierate. Astea sunt lucruri pe care le am în minte”, a detaliat președintele PSD.