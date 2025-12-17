Taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționale ar trebui redusă sau eliminată, susține Bolojan

Taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționale ar trebui redusă sau eliminată, susține Bolojan. Foto: GettyImages

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în cadrul unui interviu, că taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționale ar trebui redusă sau eliminată, deoarece a redus la jumătate volumul investițiilor străine în România.

"Trebuie să generăm măsuri care să mențină disciplina bugetară, dar și să creeze condiții ca, în anumite sectoare, să oferim sprijin financiar pentru relansarea economică.

Una dintre taxele stabilite în anii trecuți a fost cea de 1% pe cifra de afaceri, care a afectat companiile mari. Problema este că unul dintre efectele acestor măsuri a fost scăderea la jumătate a volumului de investiții străine în România. În condițiile în care câștigurile sunt reduse, le creăm probleme.

Trebuie să eliminăm sau să reducem această taxă.

Trebuie să cădem de acord în coaliție. Au existat discuții în ultimele 3 săptămâni între reprezentanții economici ai celor 4 partide, pentru a veni cu o soluție", a declarat Ilie Bolojan la DigiFM.