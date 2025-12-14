„Nu poți trăi doar din tăieri”. Ce spune ministrul Economiei despre creșterea taxelor și salariul minim

Ministrul Economiei Radu Miruță. Foto: Agerpres

Radu Miruță susține că România nu poate ieși din criza bugetară doar prin tăieri și că presiunea pusă exclusiv pe mediul privat este greșită. El a explicat, la Ora de foc, unde ar trebui să se oprească tăierile și de ce creșterea forțată a salariului minim riscă să îngenuncheze firmele mici și mijlocii. Miruță vorbește despre o posibilă reducere treptată a impozitului minim pe cifra de afaceri și susține că o astfel de măsură ar salva peste o treime dintre companiile afectate.

„Declarația mea că nu poți să trăiești doar din a tăia este în susținerea propunerii domnului Bolojan de a tăia de la ăia care trebuie să compenseze pierderea, pentru că nu poți, în statul ăsta, să aduni banii de care ai nevoie doar punând pe umerii mediului privat. Trebuie să tai și de la stat. Și din cheltuielile statului”, a explicat ministrul Economiei.

Radu Miruță spune că actualul „pachet unu” de măsuri, bazat pe reduceri, trebuie să aibă un capăt clar și relativ apropiat. În lipsa unor măsuri care să pună ceva în loc, economia riscă să rămână blocată.

„Apropo de întrebarea dumneavoastră cu unde se opresc tăierile, după pachetul unu – cu tăierea de la stat trebuie să se întâmple eu sper până la finalul acestui an sau, cel târziu, până se face bugetul anului viitor, poate în luna ianuarie, și trebuie să se întâmple consistent”, a spus Miruță.

Mai mult, ministrul Economiei susține că actuala formulă a impozitului minim pe cifra de afaceri afectează grav companiile și spune că în coaliție se discută deja o ieșire graduală din acest mecanism.

„Convingerea mea este că proiectul IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri – n.r.) este o greșeală și trebuie eliminat. Discutăm acum, în coaliție, dacă trebuie să se reducă treptat, prima oară la 0,5%, și peste un an să se reducă de tot”, a declarat ministrul Economiei.

Potrivit calculelor făcute la nivelul ministerului, o astfel de reducere ar avea un impact major asupra mediului de afaceri.

„Dacă s-ar reduce la 0,5%, 37% dintre firmele afectate astăzi n-ar mai fi afectate. Asta e calculul pe care l-am făcut, adică ar scădea cam cu 40% numărul celor afectați”, a explicat Miruță.

Ministrul subliniază că salariul minim nu poate fi crescut prin decizie politică ignorând capacitatea economiei de a susține această creștere.

„Aprecierea mea este că prețurile sau salariul minim nu cresc sau scad dacă țip eu, ca politician, la ele. Trebuie ca economia să aibă capacitatea să suporte asta, pentru că e un risc foarte mare”, a spus Radu Miruță.

În lipsa acestei capacități, avertizează el, presiunea pusă pe angajatori poate avea un efect de domino.

„Creșterea salariului minim pune presiune pe angajator și, la un moment dat, dacă apeși prea tare, s-ar putea să îngenunchezi pe toți și să se prăbușească și ceea ce angajatorul ăla injecta în economie să dispară complet. Atunci vei avea o problemă mult mai mare”, a explicat ministrul.

Miruță recunoaște că situația este una extrem de delicată și că deciziile trebuie luate cu grijă, pentru că multe companii sunt deja la limită.

„Este un risc foarte mare și este un mers pe sârmă. Mulți nu mai pot duce”, a concluzionat ministrul Economiei.