Estonia cumpără lansatoare de rachete de la firma sud-coreeană Hanwha în valoare de aproape 300 de milioane de euro

Livrările urmează să înceapă în a doua jumătate a anului 2027. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Estonia a anunţat duminica aceasta că a semnat un acord pentru achiziţionarea a cel puţin şase lansatoare de rachete fabricate în Coreea de Sud, informează luni dpa, conform Agerpres. Valoarea acestora se ridică la aproape 300 de milioane de euro.

Centrul Estonian pentru Investiţii în Apărare (ECDI) a declarat că acordul cu producătorul sud-coreean de arme Hanwha a fost evaluat la aproximativ 290 de milioane de euro (340 de milioane de dolari).

Contractul prevede achiziţionarea a şase lansatoare multiple de rachete Chunmoo, trei tipuri de sisteme de rachete (CGR-080, CTM-MR, CTM-290) şi suport operaţional şi de instruire, a precizat ECDI.

Livrările urmează să înceapă în a doua jumătate a anului 2027.

"Estonia a început dezvoltarea capacităţii sale de lovitură profundă în luna aprilie, odată cu achiziţionarea sistemelor HIMARS din SUA", a declarat, într-un comunicat, Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur.

"Deoarece lansatoarele multiple de rachete au o importanţă inestimabilă din perspectiva capacităţii militare, sunt extrem de încântat că, pe lângă sistemele HIMARS ale SUA, vom achiziţiona acum şi sistemele sud-coreene Chunmoo, sporind astfel semnificativ atât capacitatea de descurajare, cât şi cea de apărare a Estoniei şi a NATO", a declarat Hanno Pevkur.

Estonia, care are graniţă cu Rusia şi a făcut parte din Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece, consideră că invazia Moscovei în Ucraina reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii sale naţionale şi, drept răspuns, şi-a sporit cheltuielile destinate apărării.