Peisaj de iarnă istoric în Arabia Saudită: a nins în deșert pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Oamenii s-au dat cu sania

Zăpadă în deșert. Foto: Captura video

Localnicii din nord-vestul Arabiei Saudite au fost martori unui fenomen rar în acest weekend care s-a încheiat. A nins pentru prima dată în ultimii 30 de ani, iar stratul de zăpadă a acoperit vaste întinderi deșertice, transformând dunele de nisip auriu și dealurile stâncoase într-un peisaj de iarnă spectaculos.

Ninsoarea a ajuns și în Arabia Saudită în această iarnă. În regiunile nordice ale țării, acest fenomen s-a produs pentru prima dată în ultimii 30 de ani.

› Vezi galeria foto ‹

Zăpada a acoperit zone deșertice pe mii de kilometri pătrați – de la lanțul muntos Tuwaiq din vest până la regiuni aflate mai aproape de Riad. Posturile locale de televiziune au descris evenimentul drept unul istoric.

Snow has fallen in Saudi Arabia. In the country’s northern regions, it has happened for the first time in the past 30 years



The snow covered desert areas across thousands of square kilometers — from the Tuwaiq mountain range in the west to regions closer to Riyadh. Local TV… pic.twitter.com/IKPzalcZ1v — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025

Surprinşi, dar şi bucuroşi de zăpada care s-a aşternut, locuitorii au sărbătorit acest fenomen rar şi au umplut reţelele sociale cu peisajele de iarnă.

Pe de altă parte, în timp ce unii s-au filmat în timp ce se dau cu sania sau sunt impresionaţi de privelişte, alţii au fost imortalizaţi în timp ce se plâng deja de frig și de drumurile acoperite cu gheață.

Oficialii de la Centrul Național de Meteorologie au avertizat din timp asupra unei scăderi bruște a temperaturilor și i-a îndemnat pe oameni să respecte măsurile de siguranță.

Nu a nins doar în Arabia Saudită, ci şi în Qatar, în contextul unui sistem de presiune joasă care a adus ploi abundente în regiune, potrivit ndtv.ro. Meteorologii explică că fenomenul a fost provocat de un puternic front rece venit din nord.

Temperaturile au scăzut până la -4 grade Celsius în unele zone, oferind un spectacol neobișnuit pentru Arabia Saudită, cunoscută în mod normal pentru temperaturile ridicate și deșerturile întinse.