iPhone 16 la preț bun? Da. Apple oferă ocazia celor care dispun de un buget mai restrâns, de a-și cumpăra un telefon din seria iPhone 16, doar că la un preț mai mic. Ai nevoie de mai puțin de 3800 de lei pentru a cumpăra un iPhone 16. Ce primești pentru acest iPhone 16 preț și care sunt modelele de iPhone 16 cele mai accesibile? Vezi în rândurile care urmează care sunt configurațiile iPhone 16 preț accesibil și ce variante ai.

3 variante iPhone 16 cu preț surprinzător de mic

Dacă te interesează să cumperi un iPhone 16, însă cauți un iphone 16 pret mai mic, să știi că există soluții. Modelul de bază iPhone 16 pornește de la un preț de 3.749 de lei, ceea ce este avantajos dacă ne uităm la modelele Pro sau la alte modele de bază de la concurenți.

iPhone 16 128GB, iPhone 16 256GB, precum și iPhone 16 Pro 128GB sunt iPhone-uri cu prețuri accesibile. Despre acestea, precum și despre ceea ce oferă pentru astfel de prețuri, mai jos.

iPhone 16 128GB pret de la 3.749 de lei

Versiunea iPhone 16 de bază cu 128GB spațiu de stocare este cea mai accesibilă versiune iPhone 16. Prețul iPhone 16 128GB începe de undeva de la 3.749 de lei și se adresează celor care nu doresc modelele Pro și au un buget mai mic.

Pentru foto și video ocazional, navigare pe web, aplicații, editare, iPhone 16 este un telefon ideal. Modelul vine cu chipsetul A18, are un display de 6.1 inch, un XDR OLED foarte luminos, cu rezoluție 1179 x 2556 pixeli și protecție de sticlă Ceramic Shield Glass.

În practică, pentru utilizatorul obișnuit, performanța este mai mult decât suficientă. Aplicațiile se încarcă rapid, fotografii ies clare, experiența de utilizare este fluidă. Stocarea de 128 GB acoperă majoritatea scenariilor de utilizare, de la mesaje, navigare, streaming, documente, până la jocuri ocazionale.

De obicei, telefoanele de ultimă generație au prețuri apropiate de prețurile modelelor premium, mai ales dacă vorbim despre ultimele apariții. În cazul iPhone 16 128GB, însă, iPhone 16 pret începe de la 3.749 de lei. Un preț avantajos, mai ales dacă iPhone 16 este achiziționat în variantele de culori verde, albastru, alb. Variantei iPhone 16 128GB pe negru, i se mai adaugă câțiva lei în plus.

Este ideal pentru persoanele care folosesc telefonul zilnic pentru comunicare, social media, fotografie ocazională, nu au nevoie de cameră ultra-profesională sau stocare masivă și pentru cine vrea să rămână în ecosistemul Apple, chiar dacă dispune de un buget limitat.

iPhone 16 256GB preț de la 4.799 de lei

Pentru cine dorește puțin mai mult spațiu de stocare, iPhone 16 preț poate urca la 4.799 de lei, însă primește 256GB de spațiu, nu 128GB. Spațiu suplimentar pentru documente, aplicații, videoclipuri și fotografii? iPhone 16 256GB preț de la 4.799 de lei este cel mai potrivit.

Practic, dispozitivul este același din punct de vedere al performanței, designului și sistemului de operare. Diferența majoră este capacitatea de stocare dublă, care este un adevărat avantaj pentru utilizatori mai activi. Poți stoca, pentru că ai mai mulți GB la dispoziție, mai multe capturi video, îți poți face o galerie foto mai mare, poți descărca jocuri care au nevoie de mai mult spațiu.

De asemenea, dacă intenționezi să utilizezi telefonul pe termen mai lung, 256 GB oferă un plus de siguranță, fără a avea un preț exagerat de mare. În contextul în care un iphone 16 pret de 3.749 de lei oferă 128GB, creșterea pentru stocarea mai mare nu este disproporționată.

Recomandăm iPhone 16 256GB dacă faci multe fotografii sau îți place să înregistrezi, îți place gamingul pe telefon, ai obiceiul de a păstra documentele, fotografiile, videoclipurile și alte fișiere media pe telefon, fără a le șterge. Nu în ultimul rând, dacă vrei să folosești telefonul o perioadă îndelungată de timp, fără să trebuiască să eliberezi mereu spațiu.

iPhone 16 Pro 128GB preț de la 4.949 de lei

Pentru cei care au cerințe ridicate și își doresc performanță maximă, cameră avansată, materiale premium, intră în discuție varianta Pro. Apple iPhone 16 Pro este un iphone 16 pret de la 4.949 de lei și oferă exact acele diferențe care justifică un buget mai mare, dar surpriza constă în faptul că și această versiune poate avea un preț mai accesibil decât așteptările inițiale.

Modelul iPhone 16 Pro aduce, pe lângă dotările standard ale seriei, materiale de calitate superioară, îmbunătățiri la camera foto și video precum zoom optic, senzori mai mari, funcții specializate. Putem vorbi și despre o frecvență de refresh a ecranului mai mare, plus opțiuni de stocare și finisaje care îl diferențiază clar de versiunea standard.

Dacă obișnuiești să exploatezi telefonul intens pentru fotografie, video, aplicații profesionale, iPhone 16 Plus de 128GB ți s-ar putea potrivi, pentru că aduce puțin mai mult decât modelul standard.

Deși de regulă modelele Pro costă mult mai mult decât cele standard, în România varianta iPhone 16 Pro 128 GB poate fi găsită la prețuri atrăgătoare, mai mici. Față de modelele premium, acesta costă mai puțin și oferă mai mult decât un iPhone 16 cu specificații de bază.

Este un telefon Apple care se adresează celor care folosesc telefonul pentru fotografii sau videoclipuri avansate, doresc un smartphone din materiale de calitate, cu performanță de top. De altfel, pentru cei care vor mai mult, diferențe reale, și un telefon care să reziste în timp, să fie fiabil și să merite investiția.

Concluzie

Dacă dispui de un buget foarte restrâns, dar îți dorești un telefon Apple de ultimă generație, cea mai bună variantă este iPhone 16 pret 3.749 de lei, varianta 128GB. O variantă de bază, cea mai accesibilă dintre toate iPhone-urile seriei 16. Pentru aceleași specificații, dar un spațiu de stocare mai generos, de 256GB, vezi iphone 16 pret 4.799 de lei.

Varianta iPhone 16 Pro este, din nou, o soluție, iar prețul iPhone 16 Pro 128GB nu este deloc mare. Pentru prețul acesta primești, însă, un telefon mai mare, display OLED de 6.3 inch, nu de 6.1 inch, dar și alte specificații, printre care performanță mai mare, dar la un iphone 16 pret destul de accesibil.





