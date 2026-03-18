Cum te pregătești pentru o procedură de ablație cardiacă la clinicile Monza Ares

Medic în sala de operaţii. foto:shuterstock

Ablația cardiacă este una dintre cele mai eficiente metode moderne de tratament pentru aritmiile cardiace, în special pentru fibrilația atrială. Această procedură minim invazivă permite corectarea tulburărilor de ritm cardiac prin eliminarea zonelor responsabile de impulsurile electrice anormale. Pentru ca intervenția să fie sigură și eficientă, pregătirea pacientului joacă un rol esențial. În clinicile Monza Ares, procesul de pregătire este realizat după protocoale medicale moderne, adaptate fiecărui pacient.

Ce este ablația cardiacă și când este recomandată

Înainte de a discuta despre pregătire, este important să înțelegem ce presupune ablația cardiacă și în ce situații este indicată. Ablația cardiacă este o procedură minim invazivă prin care medicul cardiolog tratează aritmiile prin distrugerea controlată a țesuturilor cardiace responsabile de transmiterea impulsurilor electrice anormale. Procedura se realizează cu ajutorul unor catetere introduse prin vasele de sânge până la inimă.

Ablația este recomandată în special pacienților la care tratamentul medicamentos nu este eficient sau produce efecte adverse. De asemenea, procedura este indicată atunci când aritmia afectează semnificativ calitatea vieții.

De ce este esențială pregătirea înainte de ablație

Pregătirea înainte de ablație cardiacă la Monza Ares reprezintă o condiție importantă pentru siguranța procedurii. Prin pregătirea corectă, medicul poate evalua starea generală de sănătate a pacientului și poate identifica eventuale riscuri. Investigațiile preprocedurale permit depistarea unor infecții, dezechilibre biologice sau alte afecțiuni care ar putea influența evoluția intervenției. În plus, pregătirea adecvată contribuie la reducerea riscurilor și la creșterea șanselor de succes ale procedurii.

Investigațiile necesare înainte de procedura de ablație cardiacă

Un pas important în pregătirea pentru ablația cardiacă îl reprezintă evaluarea medicală completă. Înainte de procedură, pacientul va efectua un set de analize de sânge și investigații cardiologice, precum electrocardiograma, ecocardiografia și radiografia toracică. De asemenea, medicul poate recomanda tratarea unor eventuale focare de infecție, cum ar fi cele stomatologice sau ORL. Aceste investigații permit medicului să stabilească dacă organismul este pregătit pentru intervenție și să adapteze strategia terapeutică.

Recomandări importante înainte de ablația cardiacă

Respectarea indicațiilor medicale înainte de procedură este esențială pentru desfășurarea optimă a intervenției. În ziua precedentă procedurii, pacientului i se recomandă să nu consume alimente sau lichide. Medicul va decide dacă este necesară ajustarea tratamentului medicamentos, în special în cazul anticoagulantelor sau al altor medicamente cardiovasculare. De asemenea, pacientul trebuie să informeze echipa medicală despre eventuale alergii, afecțiuni cronice sau tratamente în curs. Aceste informații sunt esențiale pentru siguranța procedurii.

Ce trebuie să știi despre ziua procedurii

Ziua ablației cardiace poate genera emoții, însă cunoașterea etapelor procedurii poate reduce anxietatea. Ablația cardiacă se realizează într-un laborator de electrofiziologie, sub anestezie locală și sedare ușoară. Pacientul rămâne conștient, dar nu resimte durere semnificativă. Durata procedurii variază în funcție de complexitatea aritmiei, fiind, în general, între una și trei ore. Pe parcursul intervenției, funcțiile vitale sunt monitorizate constant.

Recuperarea după ablația cardiacă

Recuperarea este o etapă importantă a procesului terapeutic și este influențată de pregătirea preprocedurală. După procedură, pacientul rămâne sub supraveghere medicală pentru monitorizare. În majoritatea cazurilor, durata spitalizării este de 24–48 de ore. Reluarea activităților normale se face progresiv, în funcție de recomandările medicului. Respectarea indicațiilor postprocedurale contribuie la prevenirea complicațiilor și la menținerea rezultatelor tratamentului.

Riscuri și siguranța procedurii

Deși ablația cardiacă este considerată o procedură sigură, există anumite riscuri asociate. Complicațiile sunt rare, dar pot include sângerări, infecții, reacții la substanțe utilizate în procedură sau tulburări temporare de ritm cardiac. Respectarea pregătirii și monitorizarea medicală reduc semnificativ riscurile.

Pregătirea pentru procedura de ablație cardiacă este un element esențial pentru siguranța și eficiența intervenției. Prin investigații medicale complete, respectarea indicațiilor preprocedurale și colaborarea cu echipa medicală, pacientul poate beneficia de un tratament modern și eficient al aritmiilor cardiace.

În clinicile Monza Ares, ablația cardiacă este realizată cu tehnologii avansate și protocoale moderne, adaptate fiecărui pacient. Dacă te confrunți cu aritmii cardiace, consultul cardiologic și evaluarea personalizată pot reprezenta primul pas către un tratament eficient și o calitate mai bună a vieții.