Proiectul „Local EU” a adus tinerii din Alexandria mai aproape de instituțiile europene

1 minut de citit Publicat la 22:10 11 Iun 2026 Modificat la 22:12 11 Iun 2026

În capitala Austriei, tinerii au fost primiți la Ambasada României în Republica Austria. foto: Captura video Antena 3 CNN

Cincisprezece tineri din Alexandria au participat la prima mobilitate educativă europeană desfășurată în cadrul proiectului „Local EU – de la comunitatea locală la impact european”, un program dedicat dezvoltării spiritului civic și înțelegerii mecanismelor europene.

Pe parcursul a zece zile, membrii Consiliului Local al Tinerilor Alexandria au vizitat mai multe orașe importante din România și Europa, printre care Timișoara, Budapesta, Viena, Oradea și Cluj-Napoca. Traseul a inclus întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice și dezbateri pe teme legate de administrație, diplomație și valorile Uniunii Europene.

În capitala Austriei, tinerii au fost primiți la Ambasada României în Republica Austria, unde au discutat despre rolul diplomației și contribuția României în spațiul european. De asemenea, au participat la o dezbatere privind valorile fundamentale ale Uniunii Europene și au vizitat Primăria Sectorului 11 din Viena pentru a observa modul de funcționare al unei administrații locale europene.

Mobilitatea a continuat în România, la Oradea, unde participanții au aflat detalii despre colaborarea dintre administrația locală și organizațiile de tineret. La Cluj-Napoca, vizita la Consiliul Județean a oferit exemple concrete de bune practici în administrația publică și dezvoltarea regională.

La finalul programului, tinerii s-au întors acasă cu experiențe valoroase și o perspectivă mai amplă asupra implicării civice și a leadershipului comunitar.

„În cadrul acestei mobilități am învățat să nu-mi fie frică să întreb și să văd lucrurile cu alți ochi”, a mărturisit unul dintre participanți.

Proiectul „Local EU – de la comunitatea locală la impact european” este implementat de Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria și își propune să încurajeze participarea activă a tinerilor în viața comunității și în procesul democratic european.