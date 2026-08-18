Întrebări și răspunsuri despre organizarea unei înmormântări

Ghid practic pentru familiile care trebuie să organizeze o înmormântare și să gestioneze formalitățile funerare. Sursa foto: funerarebesliu.ro

Puține familii știu dinainte ce presupune organizarea unei înmormântări: ce trebuie făcut în primele ore, ce acte sunt necesare, cât durează totul și cine poate ajuta. Despre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun familiile în aceste zile grele, și despre răspunsurile lor practice, vorbim pe larg în rândurile ce urmează.

Ce trebuie făcut în primele ore după deces?

Primul pas este constatarea decesului de către un medic, urmată de eliberarea certificatului medical constatator. Abia pe baza acestuia se poate obține, de la starea civilă a primăriei, certificatul de deces.

În paralel, familia contactează o firmă de servicii funerare pentru preluarea persoanei decedate. Firmele serioase răspund la telefon la orice oră și se deplasează la adresă indiferent de moment — decesele nu țin cont de programul de lucru.

Cine se ocupă de acte?

Actele se împart în două categorii. De certificatul medical constatator și de documentele necesare serviciilor funerare se ocupă, de regulă, firma aleasă de familie. Certificatul de deces, în schimb, se ridică de către familie de la starea civilă, cu îndrumarea firmei.

Este util ca familia să întrebe, încă de la primul telefon, ce acte îi revin și ce documente trebuie păstrate. Un dosar ordonat din prima zi scutește drumuri repetate mai târziu.

Ce cuprind serviciile funerare complete?

Un pachet complet de servicii funerare acoperă întregul lanț al primelor zile: preluarea persoanei decedate, îngrijirea și pregătirea, sicriul cu echiparea lui, transportul, actele care țin de serviciul firmei și organizarea ceremoniei, cu depunerea la capelă pentru priveghi — care, potrivit legislației, se organizează la capelă.

Diferența practică este importantă. Familia care lucrează cu o firmă cu servicii complete sună o singură dată și are un singur interlocutor; cea care alege servicii parțiale descoperă pe parcurs ce mai are de plătit și de rezolvat singură.

Unde se ține priveghiul?

Potrivit normelor sanitare în vigoare, priveghiul se organizează la capelă, nu la domiciliu. Capelele oferă condițiile cerute de lege și un cadru demn pentru rămas-bun, iar depunerea este organizată de firma funerară.

Cum se organizează o incinerare?

Incinerarea presupune acordul scris al familiei și acte specifice, iar crematoriile umane autorizate sunt puține în România — majoritatea orașelor nu au unul propriu. Firmele care organizează incinerări complete preiau întregul drum: actele, transportul la crematoriu, programarea și predarea urnei către familie.

Un detaliu care liniștește multe familii: pentru incinerare nu este nevoie de un sicriu special. Orice sicriu din lemn este potrivit, iar ceremonia de rămas-bun se poate organiza înainte, la capelă, după tradiția fiecărei familii.

Ce se întâmplă când decesul survine în străinătate?

Repatrierea persoanelor decedate implică autorități din două state, traduceri și avize, iar legea cere transportul în sicriu cu inserție de zinc, sigilată. O repatriere din Europa durează, de regulă, de la câteva zile până la două săptămâni.

Familia nu trebuie să facă drumuri în țara respectivă. Firmele specializate coordonează totul, de la actele locale până la aducerea în România și organizarea înmormântării acasă, iar consulatul român poate îndruma la rândul lui.

Cine ajută la plata înmormântării?

Statul acordă un sprijin financiar direct: ajutorul de deces, care în 2026 ajunge până la 9.192 de lei la decesul unui pensionar sau al unui asigurat, respectiv 4.596 de lei pentru un membru de familie care nu era asigurat.

Banii se plătesc, prin casa teritorială de pensii, persoanei care dovedește cu documente că a suportat cheltuielile — indiferent de gradul de rudenie. De aceea factura firmei funerare, bonurile și chitanțele din primele zile trebuie păstrate cu grijă: la un pachet de bază, ajutorul poate acoperi integral costurile.

Cum se alege o firmă serioasă?

Câteva semne se verifică ușor. Autorizația sanitară de funcționare, afișată la vedere. Un sediu și un magazin reale, unde familia poate discuta față în față. Prețurile afișate public, pe site și în magazin, cu pachetele de servicii funerare detaliate — astfel încât totalul să fie cunoscut înainte de orice semnătură, nu la plată.

Recenziile publice completează tabloul. La firmele bune revin aceleași cuvinte: seriozitate, sprijin real, reacție rapidă. Într-un domeniu în care recomandarea se transmite de la o familie la alta, ele rămân cel mai cinstit barometru.

Ce rămâne în seama familiei?

Despărțirea — și doar ea. Rostul serviciilor funerare complete este tocmai acesta: actele, drumurile și organizarea trec în seama profesioniștilor, iar familia își poate lua rămas-bun fără povara formalităților.