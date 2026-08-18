AutoEco.ro crește cu 27,5% în S1 2026, până la 14,72 milioane lei, în timp ce retailul românesc scade cu 5,7%

AutoEco.ro își accelerează creșterea în 2026, pe fondul cererii tot mai mari pentru piese și produse de întreținere auto.

Retailerul online de piese auto a ajuns la 14,72 milioane de lei și 61.473 de comenzi în primul semestru din 2026, în timp ce comerțul cu amănuntul din România a scăzut pentru a zecea lună consecutiv.

București, 18 august 2026 - AutoEco.ro, retailer online de piese, consumabile și accesorii auto, a încheiat primul semestru din 2026 cu o cifră de afaceri de 14,72 milioane de lei, în creștere cu 27,5% față de aceeași perioadă din 2025, când compania a raportat 11,54 milioane de lei.

În aceeași perioadă, numărul comenzilor a crescut cu 75,8%, de la 34.977 în S1 2025 la 61.473 de comenzi în S1 2026.

Rezultatele vin într-un context de piață dificil. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, iar consumul populației se contractă de zece luni consecutiv, pe fondul unei inflații anuale care s-a menținut peste 10% și în iunie 2026, când a ajuns la 10,42%. Economia a înregistrat o scădere de 1,2% a produsului intern brut în primul trimestru.

În aceste condiții, creșterea AutoEco.ro reprezintă o diferență de peste 33 de puncte procentuale față de evoluția generală a retailului românesc.

„Nu vindem mai mult pentru că românii cheltuiesc mai mult, pentru că nu o fac. Vindem mai mult pentru că ne-am mișcat mai repede decât piața: am extins catalogul, am intrat pe marketplace-uri noi și am păstrat prețuri competitive într-un an în care fiecare leu contează pentru client. Creșterea noastră vine din cotă de piață, nu dintr-o piață în creștere”, spune Costin Stan, CEO al AutoEco.ro.

Un factor structural favorabil sectorului rămâne vârsta parcului auto. Potrivit datelor ACEA, autoturismele din România aveau o vârstă medie de 16,2 ani, conform datelor pentru 2023. Pentru proprietarii unor automobile mai vechi, întreținerea periodică și înlocuirea consumabilelor devin o alternativă la schimbarea mașinii, cu atât mai relevantă într-o perioadă în care bugetele sunt sub presiune.

Întreținerea curentă, printre principalele categorii în creștere

Datele interne ale AutoEco.ro indică o creștere accentuată a cererii pentru produse asociate întreținerii curente a automobilului. Printre categoriile cu cele mai mari creșteri în primul semestru se numără:

uleiurile de motor;

anvelopele auto;

filtrele pentru revizie;

componentele sistemului de frânare, precum plăcuțele, discurile și lichidul de frână;

aditivii pentru ulei, benzină și motorină.

Structura este relevantă și din perspectiva comportamentului de cumpărare: comenzile pentru produse de întreținere și consumabile au o frecvență mai mare și o valoare individuală mai redusă decât cele pentru intervenții majore. Aceasta explică de ce numărul comenzilor a crescut de aproape trei ori mai rapid decât valoarea vânzărilor, iar valoarea medie a unei comenzi a scăzut față de anul trecut.

„Creșterea numărului de comenzi este cel mai relevant semnal pe care îl vedem în acest an. Un plus de 75,8% la comenzi, cu un coș mediu în scădere, înseamnă că ne adresăm unui public mai larg și că oamenii cumpără mai des, dar mai puțin de fiecare dată. Este exact comportamentul unei piețe în care clientul își ajustează bugetul: repari când trebuie, cumperi ce îți trebuie, cauți prețul corect”, adaugă Costin Stan.

AutoEco.ro ajunge pe nouă marketplace-uri din patru țări

Unul dintre principalii factori care au susținut creșterea numărului de comenzi a fost extinderea companiei pe marketplace-uri din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. În prezent, AutoEco.ro este prezent pe nouă marketplace-uri din patru țări:

eMAG - România, Ungaria și Bulgaria;

Trendyol - România, Bulgaria și Grecia;

Altex - România;

Compari.ro - România;

Skroutz - Grecia.

Extinderea internațională a diversificat sursele de trafic și de comenzi ale companiei și a contribuit la creșterea volumului total de vânzări în prima jumătate a anului.

„Marketplace-urile au devenit un canal important pentru dezvoltarea AutoEco.ro, în special datorită accesului la piețe pe care nu le-am fi putut aborda la aceeași scară exclusiv prin magazinul propriu. Strategia noastră este să combinăm dezvoltarea canalului direct cu extinderea regională și să facem catalogul AutoEco accesibil unui număr cât mai mare de proprietari auto”, precizează Costin Stan.

Un business construit în jurul aftermarket-ului auto

AutoEco.ro operează atât online, cât și printr-o rețea de cinci magazine fizice în București, oferind piese de schimb, consumabile, anvelope și accesorii pentru majoritatea mărcilor și modelelor auto.

Compania are în prezent un catalog de sute de mii de produse și comercializează atât prin magazinul propriu, cât și prin marketplace-uri din România, Ungaria, Bulgaria și Grecia. Rezultatele din primul semestru al anului 2026 indică o evoluție susținută atât a valorii vânzărilor, cât și a volumului de comenzi, pe fondul dezvoltării canalelor de vânzare și al cererii pentru produse destinate întreținerii automobilelor.

Despre AutoEco.ro

AutoEco.ro este un retailer online de piese auto cu sute de mii de produse în catalog și cinci magazine fizice în București. Compania comercializează piese de schimb, consumabile, anvelope și accesorii pentru majoritatea mărcilor auto, prin magazinul propriu, rețeaua de magazine fizice și marketplace-uri din România, Ungaria, Bulgaria și Grecia.

Contact presă: Costin Stan · [email protected] · +40 724 920 285 · www.autoeco.ro