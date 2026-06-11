Asigurarea de călătorie în 2026: de ce costă mai puțin decât crezi și ce se întâmplă dacă pleci fără ea

Avion pe pista unui aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O săptămână de vacanță în Europa asigurată medical costă de la 43 de lei — mai puțin decât un prânz la restaurant. Totuși, milioane de români pleacă în fiecare an în vacanță fără asigurare de călătorie, expunându-se unor riscuri financiare care pot ajunge la zeci de mii de euro. Datele provin de la Pint.ro, cea mai de încredere platformă de asigurări online din România, activă din 2006, care procesează anual zeci de mii de polițe de asigurare — inclusiv travel.

În vara lui 2026, cu prețurile biletelor de avion și ale cazărilor la niveluri record, asigurarea de călătorie rămâne una dintre cele mai ieftine și mai ignorate protecții financiare disponibile. Acest articol explică exact ce acoperă, cât costă și de ce merită — cu date reale din piața românească.

Ce este asigurarea de călătorie și ce acoperă

Asigurarea de călătorie este o poliță care te protejează împotriva riscurilor financiare care pot apărea în timpul unei vacanțe sau deplasări în afara țării. Spre deosebire de RCA — care este obligatorie — asigurarea de călătorie este facultativă. Tocmai de aceea mulți români o ignoră, deși costul ei este minim față de riscurile la care se expun.

O poliță standard de asigurare de călătorie acoperă de regulă:

· Cheltuieli medicale de urgență — spitalizare, consultații, medicamente, intervenții chirurgicale necesare în timpul călătoriei

· Evacuare medicală — transport la cel mai apropiat spital sau repatriere medicală în România, dacă situația o impune

· Repatriere în caz de deces — una dintre cele mai costisitoare situații pentru familiile fără asigurare

· Asigurarea bagajelor — despăgubire în caz de pierdere, furt sau deteriorare a bagajelor

· Sporturi de sezon — schi, snowboard, sporturi nautice și alte activități cu risc ridicat, disponibile ca opțiune adițională

· Anulare călătorie — rambursarea costurilor dacă ești nevoit să anulezi din motive medicale sau de forță majoră

Ce nu acoperă o poliță standard: bolile preexistente și efectele lor, accidentele produse sub influența alcoolului sau drogurilor, activitățile extreme fără clauza specifică.

Cât costă o asigurare de călătorie în 2026 — date reale

Prețurile reale de pe Pint.ro pentru o asigurare de călătorie în Europa, 7 zile, iunie 2026, arată astfel:

Groupama — 43 lei, sumă asigurată 30.000 euro, include asigurarea bagajelor.

Allianz Asigurare Voiaj — 44 lei, sumă asigurată 30.000 euro, include asigurarea bagajelor.

Omniasig — 45 lei, sumă asigurată 30.000 euro, include asigurarea bagajelor.

Generali — 53 lei, sumă asigurată 50.000 euro, include asigurarea bagajelor.

Asirom — 65,64 lei, sumă asigurată 50.000 euro, include asigurarea bagajelor.

Concluzia este clară: 43–65 de lei pentru 7 zile de protecție completă în Europa. Diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump asigurător este de doar 22 de lei — nesemnificativă față de acoperirea oferită. Alegerea între variante depinde mai degrabă de suma asigurată dorită și de condițiile specifice ale poliței.

Pentru comparație: o singură noapte de spitalizare în Italia sau Germania poate costa între 500 și 3.000 de euro. O consultație de urgență în Spania, fără asigurare, pornește de la 150–300 de euro. Transportul medical de repatriere poate depăși 10.000 de euro. Față de aceste sume, 43 de lei este o investiție al cărei raport risc/cost nu are echivalent.

MultiTravel — soluția pentru românii care călătoresc des

Una dintre cele mai interesante opțiuni disponibile pe piața românească în 2026 este polița de tip MultiTravel anuală — o singură poliță valabilă pentru toate călătoriile din cursul unui an, fără a fi nevoie să cumperi asigurare separată pentru fiecare vacanță.

Allianz oferă această opțiune la 114 lei pe an, cu o sumă asigurată de 30.000 euro și acoperire pentru maximum 25 de zile per călătorie.

Calculul este simplu: dacă pleci în cel puțin două vacanțe pe an, polița anuală devine mai avantajoasă decât cumpărarea separată pentru fiecare călătorie. La 43–65 lei per trip, două vacanțe înseamnă deja 86–130 lei — mai mult decât costul anual al MultiTravel.

Cine beneficiază cel mai mult de polița anuală

· Profesioniștii care călătoresc în interes de serviciu — deplasări frecvente în Europa, protecție continuă fără birocrație

· Familiile cu vacanțe multiple — vară, iarnă, city break-uri

· Pasionații de sporturi de sezon — schi iarna, sporturi nautice vara, activități montane

· Pensionarii activi — care călătoresc frecvent și au un profil de risc medical mai ridicat

Pentru un profesionist care face 5-6 deplasări pe an în Europa, polița anuală la 114 lei reprezintă o economie semnificativă față de polițele individuale — și elimină complet riscul de a uita să cumperi asigurare înainte de o călătorie.

De ce românii pleacă fără asigurare — și ce se întâmplă când o fac

Principalele motive pentru care românii ignoră asigurarea de călătorie sunt percepția că e scumpă, că nu au nevoie de ea sau că cardul bancar oferă protecție suficientă. Toate trei sunt concepții greșite.

Mitul cardului bancar

Multe carduri bancare includ o formă de asigurare de călătorie, dar cu limitări semnificative: sume asigurate mici (adesea sub 15.000 euro), acoperire condiționată de plata biletelor cu cardul respectiv, excluderi numeroase. O poliță dedicată oferă acoperire mai mare, condiții mai clare și fără dependența de alte produse bancare.

Mitul Cardului European de Asigurări de Sănătate (CEAS)

Cardul european de sănătate acoperă doar îngrijirile medicale de bază în sistemul public din țările UE — nu acoperă repatrierea, bagajele, anularea călătoriei sau sporturile de sezon. Nu înlocuiește o asigurare de călătorie completă.

Ce se întâmplă fără asigurare

Situațiile reale cu care se confruntă românii fără asigurare de călătorie includ:

· Facturi medicale de mii de euro plătite din buzunar pentru urgențe în spitale private din Europa de Vest

· Costuri de repatriere suportate integral de familie în caz de accident grav

· Pierderea integrală a costului vacanței în caz de anulare forțată din motive medicale

· Bagaje pierdute sau furate fără nicio recuperare financiară

Cum alegi asigurarea de călătorie potrivită

Alegerea poliței corecte depinde de câțiva factori pe care merită să îi analizezi înainte de cumpărare:

Destinația

Europa vs. worldwide face o diferență semnificativă de preț. Statele Unite, Canada sau Asia au costuri medicale mult mai ridicate decât Europa — și primele sunt pe măsură. Dacă călătorești în afara Europei, suma asigurată trebuie să fie mai mare și polița mai cuprinzătoare.

Activitățile planificate

Dacă plănuiești sporturi de sezon — schi, snowboard, sporturi nautice, alpinism — verifică dacă polița include clauza pentru sporturi de sezon. Fără aceasta, un accident la schi nu este acoperit. Majoritatea asigurătorilor oferă această opțiune la un cost marginal suplimentar.

Durata călătoriei

Pentru o vacanță de 7–14 zile, polița individuală este suficientă. Pentru două sau mai multe călătorie pe an, polița anuală MultiTravel devine mai avantajoasă financiar — și mai comodă în practică.

Suma asigurată

Minimul recomandat pentru Europa este 30.000 euro. Pentru destinații extra-europene, suma asigurată ar trebui să fie de minimum 100.000 euro, dat fiind costul ridicat al îngrijirilor medicale în SUA sau Asia.

Cât de simplu este să cumperi online

Una dintre cele mai mari schimbări din piața asigurărilor de călătorie din ultimii ani este simplificarea procesului de cumpărare. Pe Pint.ro , cea mai de încredere platformă de asigurări online din România activă din 2006, poți compara în timp real toate ofertele disponibile de la asigurătorii autorizați ASF, pentru destinația și perioada ta exactă — și poți cumpăra în câteva minute, direct de pe telefon.

Polița ajunge pe email imediat după plată. Nu este nevoie să o printezi — în caz de urgență, numărul de contact de pe poliță este suficient pentru a activa asistența. Procesul durează mai puțin de 5 minute și se poate face chiar și în aeroport, înainte de îmbarcare.

Concluzia: 43 de lei sau zeci de mii de euro?

Asigurarea de călătorie este probabil cel mai bun raport preț-protecție din întreaga piață de asigurări. O săptămână de vacanță în Europa asigurată complet costă mai puțin decât o cafea pe zi. Riscul la care te expui fără ea poate depăși costul întregii vacanțe — și uneori mult mai mult.

Vara lui 2026 este un moment bun să schimbi obiceiul de a pleca neasigurat. Înainte de următoarea vacanță, compară ofertele, alege varianta potrivită pentru destinația și activitățile tale — și pleacă liniștit. Diferența de preț față de a nu cumpăra deloc este de câteva zeci de lei. Diferența în liniștea sufletească este inestimabilă.

Datele privind tarifele asigurărilor de călătorie provin din ofertele disponibile pe Pint.ro în iunie 2026 pentru o călătorie în Europa, perioadă 7 zile, 1 persoană. Prețurile și condițiile variază în funcție de asigurător, destinație, durată și profilul asiguratului.