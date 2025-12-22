La ce să ne așteptăm în 2026? TEZAUR explică tendințele financiare pentru anul care urmează

Sursa foto: tezaur.com

Anul 2025 a fost unul al contrastelor economice: inflație persistentă, piețe financiare volatile și un climat general de prudență. În acest context, aurul și-a reconfirmat rolul de activ de refugiu, devenind din nou un reper de stabilitate pentru români. Ușor de tranzacționat și ferit de riscurile sistemice care afectează alte instrumente financiare.

Această tendință s-a reflectat direct în creșterea interesului pentru bijuterii din aur, dar și într-o maturizare vizibilă a pieței de amanet. Clienții sunt mai informați și mai riguroși în alegerile financiare.

TEZAUR în 2025: prețuri competitive și reacție rapidă la contextul economic

În 2025, TEZAUR a răspuns direct acestor schimbări printr-o politică clară de prețuri competitive la amanet și prin oferte aliniate permanent cu evoluția pieței. Într-un an imprevizibil, compania a mizat pe transparență, acces rapid la bani și condiții corecte pentru clienți.

Oferte-cheie TEZAUR în 2025

Prețuri speciale la amanet aur – luna decembrie:

• 14K — 300 lei/gram

• 18K — 380 lei/gram

• 22K — 450 lei/gram

Aceste prețuri au fost concepute pentru a oferi clienților acces rapid la capital, în condiții corecte și competitive, într-o perioadă de presiune financiară crescută.

În paralel, TEZAUR a derulat campanii comerciale care au susținut toate liniile de business, de la amanet și schimb valutar, până la achiziția de bijuterii.

Extindere strategică: deschiderea agenției TEZAUR Colosseum

Finalul anului marchează o mișcare strategică importantă: deschiderea unei noi agenții TEZAUR în Colosseum Mall, una dintre cele mai dinamice și accesibile zone comerciale din București. Alegerea zonei răspunde direct nevoilor actuale ale consumatorilor: accesibilitate, viteză și servicii financiare disponibile în zona de Nord-Vest a Capitalei. Noua agenție este poziționată strategic într-o zonă aflată în plină dezvoltare. Agenția Colosseum completează ecosistemul TEZAUR și consolidează prezența fizică a brandului într-o industrie în care relația directă cu clientul rămâne esențială.

Raluca Moroianu, Director de Marketing TEZAUR:

„Observăm o schimbare clară în comportamentul clienților. Deciziile financiare nu mai sunt impulsive, ci calculate. Oamenii înțeleg tot mai bine valoarea aurului și rolul lui în protejarea resurselor personale. Rolul nostru este să fim pregătiți înainte ca aceste nevoi să apară.”

Pe parcursul anului, TEZAUR a completat oferta de servicii financiare cu promoții dedicate bijuteriilor din aur, oferind clienților oportunitatea de a achiziționa produse cu valoare pe termen lung, în condiții comerciale avantajoase. Aceste campanii au susținut ideea de aur ca instrument de protecție financiară.

Două elemente centrale ale finalului de an sunt:



1) Promoția din perioada 18–24 decembrie - reduceri de până la 60% la o selecție de bijuterii din aur și cu diamante, disponibile în agenții și pe tezaurshop.ro.

2) Campania ce introduce voucherul de 300 lei pentru fiecare tranzacție realizată la TEZAUR în luna decembrie (amanet, schimb valutar sau achiziție de bijuterii). Voucherul este oferit clienților pentru orice tranzacție din luna decembrie și poate fi folosit în luna ianuarie 2026, pentru achiziția de bijuterii de minimum 1.700 lei.

Privind spre 2026: perspective pentru aur și industrie

Estimările analiștilor financiari pentru 2026 arată că presiunile inflaționiste vor continua să fie resimțite. Costurile ridicate, ajustările lente ale politicilor monetare și volatilitatea piețelor internaționale vor influența în continuare comportamentul investitorilor. În același timp, relaxarea dobânzilor este așteptată să fie una prudentă, ceea ce va menține dobânzile reale la nivel scăzut.

În acest context, aurul rămâne una dintre puținele opțiuni capabile să ofere stabilitate și protecție a capitalului propriu. Pentru industrie, anul 2026 se conturează ca o perioadă de consolidare, cu un accent tot mai mare pe servicii integrate (amanet, exchange, achiziții de bijuterii) transparente și adaptate unui public din ce în ce mai informat.

Pentru TEZAUR, această perspectivă validează direcția strategică urmată în 2025: investiții constante în rețeaua fizică, dezvoltare digitală, prețuri competitive și o relație cu clienții construită pe încredere, prin anticiparea reală a nevoilor acestora.

Despre TEZAUR

Cu o rețea de peste 50 de agenții în București și cea mai avansată platformă digitală din sector, TEZAUR își consolidează constant poziția dominantă pe piața serviciilor de amanet din România. Prin inovație continuă, digitalizare completă și condiții avantajoase pentru clienți, TEZAUR rămâne în avangarda dezvoltării serviciilor financiare non-bancare și stabilește standarde pentru întreaga industrie.

Pentru informații suplimentare: www.tezaur.com