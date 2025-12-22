Steve Witkoff dă asigurări că Rusia e „angajată deplin” pentru pace în Ucraina: „Ne apreciază foarte mult eforturile”

1 minut de citit Publicat la 09:19 22 Dec 2025 Modificat la 09:19 22 Dec 2025

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff. Foto: Getty Images

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări că Rusia este „pe deplin angajată” pentru pacea în Ucraina, după întâlnirile care au avut loc în weekend, în Florida, între reprezentanţi ai Washingtonului şi ai Moscovei.

"În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia americană pentru a avansa în privinţa planului de pace al preşedintelui (american Donald) Trump pentru Ucraina", a scris Witkoff pe profilul său de pe X, potrivit EFE și Agerpres.

Witkoff a adăugat că Rusia "îşi menţine angajamentul deplin faţă de realizarea păcii în Ucraina" şi apreciază în mod deosebit eforturile SUA de a pune capăt conflictului şi de a "restabili securitatea globală".

Over the last two days in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings with the American delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.



The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit în weekend, la Miami, cu emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care a dat asigurări sâmbătă că dialogul cu SUA decurgea într-un mod "constructiv".

În paralel, reprezentanţi americani s-au întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major ucrainean, Andrii Gnatov.

Întâlnirile menite să realizeze progrese în negocierile de pace în Ucraina, una din priorităţile lui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, au avut loc după ce Witkoff şi Kushner au avut vineri o întâlnire cu reprezentanţi ucraineni şi europeni în acelaşi oraş din sudul SUA.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea de negocieri de pace comune cu reprezentanţi ai Ucrainei şi Rusiei şi, posibil, ai ţărilor europene.