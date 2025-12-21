WSJ: Cum l-a ales Putin pe Steve Witkoff, „emisarul său preferat”: „Să vină singur, fără CIA”

Vladimir Putin l-ar fi ales pe Steve Witkoff ca pe legătura directă, personală și „neinstituțională” către Donald Trump, mizând pe faptul că miliardarul, prieten vechi al președintelui, va fi mai receptiv decât diplomații de carieră . FOTO: Hepta

Vladimir Putin l-ar fi ales pe Steve Witkoff ca pe legătura directă, personală și „neinstituțională” către Donald Trump, mizând pe faptul că miliardarul, prieten vechi al președintelui, va fi mai receptiv decât diplomații de carieră și mai ușor de atras într-o logică de tip „deal” pentru un schimb de prizonieri și discuții despre Ucraina. Piesa-cheie a fost prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care a jucat rolul de intermediar, scrie The Wall Street Journal.

Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar miliardar și partener de golf de lungă durată al lui Donald Trump, era la doar câteva zile de începutul noului său rol de emisar special al președintelui pentru Orientul Mijlociu când a primit un mesaj tentant de la prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Vladimir Putin era interesat să se întâlnească cu Witkoff, atât de interesat încât ar putea lua în calcul să-i predea un prizonier american. Invitația a venit de la un finanțator al Kremlinului, Kirill Dmitriev, care l-a folosit ca intermediar pe Mohammed bin Salman. Exista însă o condiție: Witkoff ar fi urmat să vină singur, fără „însoțitori” CIA, fără diplomați și nici măcar fără interpret, a spus o persoană familiarizată cu demersul.

Keith Kellogg părea ostil. Fiica lui conduce o organizație caritabilă în Ucraina

Președintele rus studia profilurile psihologice ale oficialilor din jurul lui Trump, inclusiv pe Keith Kellogg, general în retragere cu trei stele pe care Trump îl numise emisarul Americii pentru Rusia și Ucraina. Rapoartele serviciilor de informații ale lui Putin subliniau că fiica lui Kellogg conduce o organizație caritabilă în Ucraina, un semnal de alarmă care sugera că ar putea fi ostil cererilor rusești în viitoarele negocieri de pace, au spus persoane familiarizate cu documentele. Kellogg ar fi ignorat și un îndemn din partea personalității TV Tucker Carlson, care îi spusese înainte de Ziua Inaugurării că Moscova e gata să înceapă discuțiile.

Zece luni mai târziu, Kellogg a plecat, iar Witkoff și Dmitriev, doi oameni de afaceri cu legături personale puternice cu președinții lor, schițează o nouă ordine economică și de securitate pentru Europa. Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-a implicat pentru a ajuta la negocierea locului unde se vor opri granițele Rusiei, a formei armatei Ucrainei și a vitezei cu care Trump ar putea dărâma noul Cort de Fier al sancțiunilor care blochează economia Rusiei, aflată în dificultate.

E greu de identificat un moment în istorie în care oameni de afaceri să fi avut o influență atât de directă asupra chestiunilor de război și pace. De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, relația Washingtonului cu Moscova a fost cea mai atent calibrată, condusă de agenții de spionaj care își cunoșteau rivalul în profunzime. Diplomați experimentați repetau protocoale rigide pentru a preveni neînțelegerile dintre două puteri nucleare, ținute în tensiune ca „doi scorpioni într-un borcan”. Astăzi, aceste structuri sunt aproape absente. America nu mai are ambasador la Moscova din iunie. Nu există un asistent al secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice. Witkoff a refuzat mai multe oferte ale CIA pentru un briefing despre Rusia. Departamentul de Stat i-a alocat un mic grup de funcționari pentru sprijin, dar membrii acelei echipe, și alții din administrație, au avut dificultăți în a obține rezumate ale întâlnirilor externe ale lui Witkoff. Și aliații vechi din Europa se simt ținuți departe.

Luna aceasta, Witkoff și-a încheiat a șasea călătorie în Rusia, unde a discutat cu Putin timp de cinci ore, până după miezul nopții. Witkoff nu a vizitat încă Ucraina. Liderii de acoloși liderii europeni reclamăcă el îi împinge să cedeze Rusiei teritorii în schimbul unui acord de pace despre care nu sunt siguri că va rezista. În acest weekend, Dmitriev este programat să îl viziteze pe Witkoff la Miami, pentru o nouă rundă de discuții.

Ascensiunea lui Witkoff ca emisar către Kremlin

Ascensiunea lui Witkoff ca emisar către Kremlin este, în parte, povestea modului în care Putin a manevrat pentru a da la o parte diplomații Americii și a strânge mâna miliardarilor ei. Trump nu și-a ascuns scepticismul față de instituțiile și alianțele tradiționale, preferând loialitatea personală a unui prieten de decenii precum Witkoff. Din perspectiva lui Kellogg, Rusia a lucrat din umbră pentru a-l înlocui, dar Trump a fost cel care a decis să-i restrângă portofoliul la Ucraina. El și Witkoff se înțeleg bine, a spus într-un interviu. „Eu îi cunosc pe ucraineni. El îi cunoaște pe ruși”, a spus. „Nimeni nu e supărat.”

Marți, Trump a spus că Witkoff „nu știa nimic” despre Rusia când a început, dar că se dovedește de succes pentru că „oamenii îl iubesc pe Steve”.

Pentru The Wall Street Journal, Witkoff, 68 de ani, se descrie drept un „dealmaker”. „Asta înseamnă să te pui în locul celeilalte părți și să-ți dai seama cum să-l ajuți să-și creeze spațiu politic ca să facă acest acord”, a spus el. Da, nu are experiență în politică externă, dar după aproape patru ani de război, care a costat peste un milion de victime, susține că e timpul să se încerce ceva nou. E conștient de criticile că bâjbâie printr-o diplomație cu mize uriașe, dar un oficial al Casei Albe subliniază că el călătorește cu securitate diplomatică și primește briefinguri înainte de deplasări de la Consiliul Național de Securitate, Biroul Directorului Comunității de Informații sau de la secretarul de stat Marco Rubio. După întâlniri cu Putin, de obicei îl sună pe președinte, pe vicepreședinte și pe Rubio printr-o linie securizată a Ambasadei SUA. Administrații de la George H.W. Bush până la primul mandat al lui Trump au avut numeroși „kremlinologi” și vorbitori fluenți de rusă, de la Brent Scowcroft la Condoleezza Rice, și totuși niciunul nu a reușit să evite o criză ucraineană care se construia de la prăbușirea comunismului.

„Poate că în administrațiile anterioare ai fi avut un proces masiv, birocratic și umflat ca să obții ceva”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. „Președintele îi direcționează personal pe cei în care are încredere, precum secretarul Rubio, emisarul special Witkoff și alții, să implementeze obiectivele sale de politică externă.”

Un oficial al Casei Albe a spus că decizia de a-l numi pe Witkoff a aparținut exclusiv lui Trump. „A sugera că țări străine au avut vreun cuvânt de spus în asta este absurd”, a spus oficialul. Rubio a declarat că Witkoff face o treabă „incredibilă” și că „înțelege obiectivele și obține rezultate în numele președintelui și al poporului american”.

„Trump gândește ca un om de afaceri, gândește în termeni de înțelegeri, dar Putin gândește 100% invers”,

Pentru a urmări ascensiunea „diplomației de business”, WSJa vorbit cu oficiali actuali și foști din SUA, Rusia, Europa și lumea arabă, precum și cu oameni de afaceri, dintre care unii au fost în încăpere în timpul negocierilor cu Witkoff. Într-o serie de interviuri, Witkoff și Dmitriev au descris evoluția parteneriatului lor.

O întrebare este dacă Putin s-a orientat spre acest nou canal al „oamenilor de afaceri-diplomați” din dorința sinceră de a negocia pacea—sau dacă fostul ofițer KGB de la Kremlin conduce o înșelătorie elaborată, menită să-i reflecte lui Trump valorile mercantile și să-l țină „în joc” cât mai mult.

„Trump gândește ca un om de afaceri, gândește în termeni de înțelegeri, dar Putin gândește 100% invers”, a spus Boris Bondarev, fost diplomat rus de rang înalt, care a fugit la scurt timp după invazia Ucrainei și trăiește acum ascuns. „Pentru Putin, războiul e mai mult decât o chestiune lumească, e ceva sacru, ceva ce trebuie să facă, de aceea îl vede pe Trump ca pe un tip foarte simplu.”

Witkoff zboară în Rusia cu avionul său privatși își plătește singur cheltuielile

Witkoff, miliardarul născut în Bronx, zboară în Rusia cu avionul său privat, plătindu-și singur cheltuielile, a spus un oficial al Casei Albe. În unele deplasări externe, o aduce cu el pe iubita sa, Lauren Olaya, fostă judecătoare profesionistă de golf și prezentatoare la „Swing Clinic” de la Fox, a spus oficialul. Ea nu participă la întâlnirile oficiale.

Primul său șef de cabinet a fost un fost asistent congresional de 28 de ani care le-ar fi spus oamenilor că a primit postul pentru că familia lui era prietenă cu familia Witkoff, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile. Mai nou, Witkoff călătorește cu un membru al staffului care a lucrat anterior pentru fondul de investiții al miliardarului din Silicon Valley și „rege-făcător” republican Peter Thiel.

Witkoff a spus că are o echipă proprie, strâns unită, în interiorul guvernului: „Dezvoltăm o teză despre cum să avem succes”, a spus el. „Așa că nu am nevoie să călătoresc cu o mie de oameni.” Rareori trece pe la Departamentul de Stat, care i-a pregătit unul dintre cele mai istorice birouri: suita cu tavan înalt și lambriuri de lemn unde secretarul de stat George C. Marshall a planificat reconstrucția Europei. Preferă biroul vechi al Ivankăi Trump din Aripa de Vest.

Îi place să le spună ucrainenilor sceptici că, odată ce vor ajunge la o înțelegere, ar putea debloca 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucție, un val de investiții de patru ori mai mare decât Planul Marshall, potrivit unor oficiali europeni care au fost în încăpere cu el. Sunt genul de cifre mari, amestecate cu o filozofie de tip „mai bine bani decât război”, care l-au apropiat de șeful său, prieten de patru decenii.

Cei doi newyorkezi s-au întâlnit prima dată în 1986, când Witkoff i-a cumpărat lui Trump un sandviș cu șuncă și cașcaval într-o întâlnire târzie la un deli. Amândoi și-au construit imperii imobiliare, le-au predat copiilor și s-au mutat în Florida de Sud. Când Witkoff și-a pierdut fiul cel mare, Andrew, din cauza unei supradoze în 2011, viitorul președinte a fost în contact strâns: „Steve a fost unul dintre marii mei prieteni de-a lungul anilor, un om extrem de de succes”, spunea Trump la o conferință despre epidemia de opioide în primul său mandat.

După înfrângerea lui Trump din 2020, Witkoff a depus mărturie ca martor într-un proces de fraudă la Manhattan, într-o perioadă în care mulți susținători și donatori se retrăgeau. A călătorit cu Trump în a doua sa campanie. Într-una dintre primele numiri după ce a câștigat realegerea, Trump și-a desemnat prietenul emisar pentru Orientul Mijlociu.

Witkoff făcuse anterior afaceri cu unele dintre cele mai puternice familii regale din lumea arabă

A deținut o perioadă, în coproprietate, hotelul Park Lane din New York împreună cu un fond suveran din Abu Dhabi. Are o relație apropiată cu premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, care a zburat în Florida anul trecut pentru a participa la nunta fiului lui Witkoff, Alex, la resortul Breakers din Palm Beach.

„Dealmaker”-ul n-a pierdut timpul. În perioada dintre alegeri și inaugurare, Witkoff a lucrat împreună cu administrația Biden, aflată la final, pentru a negocia cu Israel și Hamas o încetare a focului în Gaza. În același timp, suna lideri din Golf în legătură cu atacurile houthi asupra navelor care se îndreptau spre Canalul Suez și îl înjura pe premierul Benjamin Netanyahu.

Echipa lui Trump a fost în contact strâns cu Casa Albă a lui Biden în privința liderilor străini cu care vorbeau, au spus foști oficiali.

Dar relația cu Rusia era deosebit de delicată. Unii dintre viitorii oficiali de securitate națională ai lui Trump încercau să înțeleagă cum să înceapă un dialog cu Kremlinul fără să declanșeze o investigație, așa cum se întâmplase în 2017 cu fostul consilier pentru securitate națională Michael Flynn.

Între timp, un oficial al Kremlinului, cunoscut drept „omul de bani al lui Putin”, vorbea deja cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite despre un alt emisar din administrația Trump: Steve Witkoff.

”Prietenul nostru Kirill”

În decembrie trecut, în timp ce Witkoff vizita Arabia Saudită pentru a discuta despre Gaza și alte subiecte, prințul moștenitor i-a făcut o ofertă: te pot ajuta să rezolvi Ucraina.

Totul îl implica pe prietenul de lungă durată al prințului Mohammed și șeful fondului suveran al Rusiei, Kirill Dmitriev, a cărui soție este bună prietenă cu a doua fiică a lui Putin. În vârstă de 50 de ani, cu ochelari, absolvent Harvard și Stanford, Dmitriev vizitase pentru prima oară Palo Alto, California, ca tânăr student în schimb de experiență și vorbea „limba” Wall Street-ului. Cetățean rus născut în Ucraina, se mutase la Moscova după alegerile lui Putin din 2000, contribuind la un val de capital străin în perioada de „boom”, când fostul său angajator, Goldman Sachs, vorbea despre Rusia ca despre una dintre marile oportunități investiționale ale lumii, patria următoarei mari clase de consumatori.

Când investițiile străine s-au prăbușit după anexarea Crimeei, Dmitriev și-a intensificat eforturile de a atrage bani din Orientul Mijlociu. S-a împrietenit cu cei mai puternici membri ai caselor regale, inclusiv cu prințul Mohammed, care în 2015 a promis investiții de 10 miliarde de dolari în economia Rusiei. Dmitriev a direcționat fondul suveran către un program de protecție a șoimilor rari din Rusia, apoi i-a livrat ca daruri unor membri ai familiilor regale saudite și qatareze.

În 2020, managerul de fond l-a ajutat pe Kushner să coordoneze sprijinul Rusiei pentru priorități ale SUA în Orientul Mijlociu. Asta a inclus salvarea unei alianțe petroliere numite OPEC+ și așa-numitele Acorduri Abraham, pentru normalizarea relațiilor israeliano-arabe. Kushner avea să considere ulterior aceste inițiative un model pentru ceea ce el și Witkoff ar putea aranja între Rusia și Ucraina.

În timp ce Witkoff era în Arabia Saudită, prințul Mohammed s-a oferit să faciliteze o introducere către ruși, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile. Arabia Saudită se oferise ani la rând să ajute SUA să negocieze un acord de pace în Ucraina, sperând să pună capăt unui conflict care a zdruncinat piețele energetice și, totodată, dorind să fie percepută ca influentă, au spus foști oficiali americani. Ca răspuns la o solicitare rusă, oficiali saudiți au garantat pentru relația strânsă a lui Witkoff cu Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile.

În ianuarie, Witkoff a început să spună în cercuri restrânse că ar putea primi și portofoliile Iran și Rusia. Un oficial al Casei Albe a spus că el a început să comunice cu Dmitriev la scurt timp după inaugurare. „Am primit o abordare din partea cuiva din Rusia, pe care îl știți, Kirill”, avea să spună Witkoff câteva săptămâni mai târziu la o conferință la Miami, făcând un gest către Kushner, care stătea lângă el. „Asta a fost, în mare parte, pus la cale de Alteța Sa MBS în Arabia Saudită” și de alți oficiali saudiți, a spus el. „Ei au simțit că ar putea exista o întâlnire convingătoare în Rusia.”

Dmitriev i-a cerut prințului Mohammed să-i transmită un mesaj lui Witkoff. Putin voia să vorbească cu noul emisar pentru Orientul Mijlociu și exista o înțelegere posibilă: Rusia ar putea fi dispusă să negocieze un schimb de prizonieri ca gest de bună credință. Prizonierul era Marc Fogel, profesor de istorie la liceu, care executa o pedeapsă de 14 ani într-o colonie penală din Rybinsk pentru că a adus canabis, prescris medical pentru durerea cronică de spate, pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova.

Emisarul special nu era sigur dacă Rusia vorbea serios, dar prințul Mohammed l-a încurajat să le dea o șansă. Într-o întâlnire în Biroul Oval din primele săptămâni ale administrației, Kellogg i-a prezentat președintelui și altora un plan de oprire a războiului. „Tu ia Ucraina”, i-ar fi spus Trump. „Eu am Rusia.” Witkoff nu era în încăpere.

Câteva zile mai târziu, Kellogg a primit un mesaj de la un coleg din Consiliul Național de Securitate: Witkoff primise autorizație de securitate pentru o călătorie la Moscova.

Kellogg a spus că nu a fost deranjat. „El are un birou la Casa Albă, eu am un birou la Casa Albă”, a spus. „Diferența e că el are un miliard de dolari, iar eu nu.” Kellogg a aflat ulterior de la un reporter că Kremlinul s-ar fi plâns la Casa Albă în legătură cu sprijinul fiicei lui pentru Ucraina, a spus el. Dacă va mai scrie vreodată o carte, a glumit, ar putea pune plângerea Rusiei pe copertă. Plănuiește să-și părăsească funcția pe 31 decembrie.

Regulile Moscovei

Timp de decenii, oficialii americani de rang înalt care vizitau Rusia erau instruiți dintr-un set de ghiduri cunoscut drept „Regulile Moscovei”. Documentul descrie numeroasele moduri în care agenții de securitate ai țării ar încerca să supravegheze, să întindă capcane, să compromită și să recruteze vizitatori americani. Fusese actualizat recent pentru a reflecta postura tot mai agresivă a serviciilor, în special a unității responsabile de monitorizarea americanilor, Departamentul de Contrainformații, sau DKRO. O regulă importantă, spun oficialii care au contribuit la redactare: „Nu există coincidențe.”

Înaintea călătoriei, CIA s-a oferit să-l instruiască pe Witkoff; el a refuzat. Nu a fost însoțit nici de interpret: i s-a spus că Putin nu i-ar permite să aducă o altă persoană în întâlnire. Un oficial al Casei Albe a spus că el a participat la mai multe briefinguri înainte de prima sa deplasare în Rusia, inclusiv la briefingul de informații al lui Trump. CIA îl informează constant pe alte subiecte, precum Gaza, dar nu și despre Rusia.

Pe 11 februarie, Dmitriev l-a întâmpinat pe Witkoff la aeroport și l-a reasigurat în timp ce mergeau spre Kremlin într-o mașină guvernamentală. Timp de trei ore, Putin l-a primit pe Witkoff, care a luat notițe în timp ce președintele a ținut o lecție despre istoria de o mie de ani a Rusiei.

Putin evalua dacă omul din fața lui era la fel de deschis către perspectiva rusă precum sugera profilul său, au spus două persoane care știu despre întâlnire. Dacă da, era pregătit un „cadou” pe care să-l ducă acasă. Fogel fusese transportat mai bine de patru ore până la Moscova. Witkoff l-a privit pe Fogel cum își suna mama, aproape de aceeași vârstă ca mama lui, în timp ce zburau spre casă. Rusia fusese foarte „cooperantă”, în viziunea lui Witkoff.

„M-am gândit: acesta e unul dintre cele mai mari privilegii pe care le-am avut vreodată în viața mea”, avea să spună Witkoff ulterior pentru Journal. A ieșit apoi să le spună jurnaliștilor că prințul saudit Mohammed merită credit pentru că a încurajat o schimbare seismică în afacerile internaționale: „A fost un susținător al acestei apropieri, în care cei doi lideri să se întâlnească.”

La mai puțin de o săptămână după aceea, Arabia Saudită găzduia cele mai înalte discuții bilaterale între oficiali de vârf ai SUA și Rusiei de la invazia lui Putin în Ucraina, cu Witkoff, nu Kellogg, la masă. Dmitriev era și el acolo, surprins pe cameră discutând animat cu Witkoff, apoi informând presa că invită companiile americane să investească în Arctica rusă. Putin l-a numit între timp „trimis prezidențial special pentru cooperare economică și investițională cu țările străine”. Luna aceasta, după ce Witkoff și-a încheiat a șasea rundă de întâlniri cu Putin, o companie rusă i-ar fi trimis acasă cutii de icre roșii, potrivit Ministerului Comerțului și Industriei. De fapt, era o marcă de nivel mediu de icre, pe care compania vrea acum să o comercializeze drept „Trumpovka”. Un oficial al Casei Albe a negat că ar fi existat vreun schimb de caviar. Între timp, Dmitriev a postat pe X o fotografie cu o sticlă de vodcă cu marca Trump pe o masă cu vedere spre Piața Roșie și Kremlin: „Make Vodka Great Again.”