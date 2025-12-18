Witkoff i-a dus lui Trump caviar roșu din Extremul Orient rus. Delicatesa l-a impresionat „puternic” pe emisarul american

Witkoff s-a întors de la Moscova cu o cutie de caviar roșu pentru Donald Trump. Foto: colaj Getty Images/Profimedia Images

Steve Witkoff, prietenul lui Donald Trump și emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, i-a adus președintelui american caviar roșu din Rusia. Delicatesa provine din regiunea Habarovsk, din Extremul Orient rus, iar Witkoff o gustase pentru prima dată la un restaurant de lux din Moscova, unde l-au dus să ia prânzul oamenii lui Putin. Atât de impresionat a fost de caviarul roșu încât ministrul Industriei i-a trimis o cutie întreagă pe care să i-o dăruiască lui Donald Trump, relatează TASS, agenția de presă de stat de la Moscova.

Potrivit TASS, Steve Witkoff a fost impresionat „puternic” de caviarul roșu, pe care l-a gustat pentru prima dată la Moscova, în timpul unui prânz la un restaurant cu stele Michelin, unde a fost dus de oamenii lui Putin înainte de întâlnirea cu liderul rus.

Acesta s-a întors de la Moscova cu o cutie din această delicatesă pentru Donald Trump.

„Donald Trump va gusta caviar roșu din regiunea Habarovsk. Delicatesa a fost livrată personal președintelui SUA de către negociatorul-șef Steve Witkoff. Caviarul roșu, produs la o fabrică de procesare a peștelui din Extremul Orient al Rusiei, a fost degustat pentru prima dată de Witkoff în timpul unui prânz la un restaurant cu stele Michelin din Moscova, înaintea întâlnirii sale cu președintele rus”, a transmis Ministerul Industriei și Comerțului din regiune.

Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin, trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și omul de afaceri și ginerele lui Trump, Jared Kushner, a avut loc la începutul lunii decembrie. Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, discuțiile au fost constructive și substanțiale. Nu s-au concretizat însă cu un consens în privința unui potențial acord de pace Rusia-Ucraina și nici cu vreun compromis de la Kremlin.