Reacţia lui Trump după dezvăluirile că SUA au propus un plan de pace primit de Witkoff de la ruşi: "Asta face un negociator"

Publicat la 11:46 26 Noi 2025

Trump a susținut că Witkoff purta negocieri de rutină. Foto: Getty Images

După ce transcrierile conversațiilor telefonice dintre emisarul special Steve Witkoff şi consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, au ajuns în presă, Trump a susținut că Witkoff purta negocieri de rutină. "Este o practică standard. Trebuie să-i vândă Ucraina Rusiei. Asta face un negociator", a declarat șeful Casei Albe. El a recunoscut că Witkoff făcea același lucru în conversațiile sale cu oficialii ucraineni, "pentru că fiecare parte trebuie să facă concesii și să obțină ceva", scrie Moscow Times. Totul a început după ce Bloomberg a publicat o convorbire telefonică între Witkoff şi Uşakov, în care Witkoff i-a dat instrucțiuni lui Ușakov despre cum să discute cu președintele SUA pentru a-i asigura sprijinul.

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, nu a negat autenticitatea transcrierii conversației sale cu trimisul special prezidențial american, Steve Witkoff, care a fost divulgată. Cu toate acestea, nu a putut spune cum au intrat jurnaliștii americani în posesia înregistrării.

"Cineva o publică, cineva o ascultă. Dar nu noi", a declarat Ușakov corespondentului Rossiya TV, Pavel Zarubin.

El a spus că vorbește destul de des cu Witkoff, dar nu comentează conținutul conversațiilor lor. Consilierul prezidențial rus a recunoscut că astfel de scurgeri de informații sunt publicate "pentru a împiedica" procesul de negocieri.

"Este puțin probabil să facă acest lucru pentru a îmbunătăți relațiile. În prezent, acestea sunt construite și este un proces dificil, construit prin astfel de contacte, inclusiv telefonic", a remarcat Ușakov.

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperarea economică cu țările străine, a numit publicarea transcrierii a altei conversații dintre el şi Ușakov drept "falsă". În timpul conversației, el a sugerat trimiterea planului de pace al Rusiei pentru Ucraina către Witkoff, astfel încât SUA să-l poată prezenta drept al său.

"Cu cât ne apropiem de pace, cu atât susținătorii războiului devin mai disperați", a scris Dmitriev pe X.

Marţi, Bloomberg a publicat transcrierea a două conversații - una între Ușakov și Witkoff și cealaltă între Dmitriev şi Uşakov. Consilierul prezidențial rus a vorbit cu omologul său american la sfârșitul lunii octombrie. Oficialii au discutat despre necesitatea negocierilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Witkoff i-a dat instrucțiuni lui Ușakov despre cum să discute cu președintele SUA pentru a-i asigura sprijinul.

"Poate că el (N.r. - Putin) îi va spune președintelui Trump: «Știți, Steve și Iuri au discutat despre un plan de pace în 20 de puncte, foarte similar cu propunerea de pace pentru Gaza, și credem că acesta ar putea schimba puțin lucrurile»", a spus Witkoff.

El a adăugat, de asemenea, că Trump i-ar putea oferi "multă libertate de acțiune" pentru a încheia o înțelegere.

Separat, trei surse au declarat, pentru Reuters, că planul iniţial de pace în 28 de puncte s-a inspirat dintr-un document redactat de autori ruşi, punctează Agerpres.

"Ruşii au împărtăşit documentul, care expunea condiţiile Moscovei pentru încheierea războiului, cu înalţi responsabili americani la mijlocul lunii octombrie, în contextul întâlnirii dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington", au declarat sursele respective.



Documentul, denumit în limbajul neoficial diplomatic drept "non-paper", conţinea formulări pe care guvernul rus le propusese anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii pe care Ucraina le respinsese, cum ar fi cedarea unei părţi semnificative din teritoriul său din Est (Donbasul integral/ regiunile Lugansk şi Doneţk).