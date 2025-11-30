Negocieri secrete între oligarhii lui Putin și SUA. Rușii le oferă americanilor zăcăminte de gaze și nichel din Marea Ohotsk și Siberia

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, i-a dat sfaturi unui consilier al lui Vladimir Putin cu privire la modul în care să discute cu președintele american în legătură cu conflictul din Ucraina. FOTO Hepta

Oligarhi apropiați președintelui rus Vladimir Putin - Iuri Kovalciuk, Ghenadi Timcenko și frații Arkadi și Boris Rotenberg - au început discuții confidențiale cu SUA despre viitoare proiecte comune în Rusia, în cazul ridicării sancțiunilor. Surse au declarat pentru The Wall Street Journal că, în timpul întâlnirilor secrete, oligarhii au oferit companiilor americane acces la zăcăminte de gaze, metale rare și active energetice majore. Discuția se referă la concesiunile de gaze din Marea Ohotsk și din alte patru zone. Prietenii lui Putin au menționat, de asemenea, exploatarea metalelor rare în apropierea zăcămintelor de nichel din Norilsk și în șase zone nedezvoltate din Siberia, au declarat publicației sursele citate.

Potrivit surselor citate, discuțiile ar fi avut loc luna trecută, la Miami, unde emisarul special, Steve Witkoff, Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump și Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și negociatorul desemnat de Vladimir Putin, s-au întâlnit să discute despre un plan pentru pacea din Ucraina.

De fapt, ei conturau în privat o cale de a readuce economia rusă, de 2.000 de miliarde de dolari, în circuitul global, în care companiile americane au prioritate la a încasa dividendele față de competitorii europeni.

Dmitriev a prezentat un plan prin care companiile americane să poată accesa aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele băncii centrale a Rusiei înghețate în Europa, pentru proiecte de investiții americano-ruse și pentru o reconstrucție a Ucrainei condusă de SUA. Companiile americane și ruse ar urma să exploateze împreună vastele bogății minerale din Arctica. Nu existau limite pe termen lung, susținuse Dmitriev luni de zile: industriile lor spațiale rivale, care se întrecuseră în timpul Războiului Rece, ar fi putut chiar să urmărească o misiune comună spre Marte alături de SpaceX, compania lui Elon Musk.

Pentru Kremlin, discuțiile de la Miami erau punctul culminant al unei strategii concepute înainte de inaugurarea președintelui Trump: ocolirea aparatului tradițional de securitate națională al SUA și convingerea administrației să nu mai privească Rusia ca pe o amenințare militară, ci ca pe un tărâm al oportunității, potrivit oficialilor occidentali din domeniul securității.

Cu oferta de afaceri de zeci de miliarde de dolari în domeniul metalelor rare și al energiei, Moscova putea redesena harta economică a Europei, și, în același timp, să provoace o ruptură între America și aliații săi tradiționali.

Dmitriev, fost bancher Goldman Sachs, a găsit deschidere la Witkoff, partenerul de golf de mulți ani al lui Trump, și la Kushner, al cărui fond de investiții, Affinity Partners, a atras miliarde de dolari din monarhiile arabe. Cei doi oameni de afaceri împărtășeau punctul de vedere al președintelui Trump față de geopolitică. Dacă generații de diplomați au privit provocările post-sovietice din Europa de Est ca pe un nod gordian ce trebuie desfăcut cu răbdare, președintele vedea o soluție simplă: granițele contează mai puțin decât afacerile. În anii 1980, el se oferise să negocieze personal o încheiere rapidă a Războiului Rece, construind ceea ce le spunea diplomaților sovietici că va fi un Trump Tower peste drum de Kremlin, cu regimul lor comunist drept partener de afaceri.

„Rusia are atât de multe resurse vaste, întinderi uriașe de pământ”, a declarat Witkoff pentru The Wall Street Journal, descriind pe larg speranțele că Rusia, Ucraina și America vor deveni parteneri de afaceri. „Dacă facem toate astea și toți prosperă, iar fiecare are un rol în asta și există un potențial de câștig pentru toată lumea, asta va deveni în mod natural un bastion împotriva viitoarelor conflicte de acolo. Pentru că toată lumea va prospera.”

Când o versiune a acestui plan în 28 de puncte a apărut în presă la începutul acestei luni, a stârnit proteste imediate. Lideri din Europa și Ucraina au reclamat că planul reflectă în mare parte pozițiile Rusiei și ignoră aproape toate liniile roșii ale Kievului. Nici asigurările oficialilor administrației că planul nu este „bătut în cuie” nu i-au liniștit, aceștia fiind îngrijorați că Rusia, după ce a redesenat violent granițele Europei, va primi ca recompensă oportunități comerciale.

În timp ce liderii occidentali s-au reunit săptămâna aceasta pentru a analiza planul, premierul Poloniei, Donald Tusk, a conchis: „Știm că nu este vorba despre pace. Este vorba despre afaceri.”

Pentru mulți de la Casa Albă, amestecul dintre afaceri și geopolitică este un avantaj, nu un defect. Consilieri de vârf ai președintelui văd o oportunitate pentru investitorii americani de a pune mâna pe afaceri profitabile într-o nouă Rusie postbelică și de a deveni garanții comerciali ai păcii. În discuțiile cu Witkoff și Kushner, Rusia a spus clar că ar prefera ca firmele americane să intre în joc, nu rivali din state europene ale căror lideri „au vorbit urât” despre eforturile de pace, a spus una dintre aceste persoane: „Este «Arta negocierii» a lui Trump să spună: «Uitați, eu rezolv treaba asta și vor exista beneficii economice uriașe pentru America, nu-i așa?»”

O întrebare pentru istorici va fi dacă Putin a luat în considerare acest demers cu adevărat în interesul încheierii războiului sau mai degrabă ca pe un tertip pentru a calma SUA, în timp ce prelungește un conflict pe care crede că îl va câștiga inevitabil. Un semn că ar putea fi serios este faptul că unii dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, miliardari sancționați, originari ca și el din Sankt Petersburg: Gennady Timchenko, Yuri Kovalciuk și frații Rotenberg, Boris și Arkady, și-au trimis reprezentanți să se întâlnească discret cu companii americane pentru a explora proiecte miniere de metale rare și acorduri energetice, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile și unor oficiali europeni din domeniul securității.

Aceasta include relansarea uriașului gazoduct Nord Stream, sabotat de scafandri tactici ucraineni și aflat sub sancțiunile Uniunii Europene. Anul acesta, Exxon Mobil s-a întâlnit cu cea mai mare companie energetică de stat a Rusiei, Rosneft, pentru a discuta o revenire la uriașul proiect de gaze Sahalin, dacă Moscova și Washingtonul își dau acordul.

Între timp, o serie de oameni de afaceri apropiați de administrația Trump au căutat să se poziționeze ca noi punți economice între SUA și Rusia.

Gentry Beach, prieten din facultate al lui Donald Trump Jr. și donator la campania tatălui său, a negociat pentru a prelua o participație la un proiect rusesc de gaze în Arctica, dacă acesta va fi scos de pe lista de sancțiuni.

Un alt susținător al lui Trump, Stephen P. Lynch, a plătit 600.000 de dolari anul acesta unui lobbyist apropiat de Trump Jr., care îl ajută să obțină de la Trezorerie o licență pentru a cumpăra gazoductul Nord Stream 2 de la o companie de stat rusă.

Witkoff nu a fost niciodată la Kiev anul acesta, dar a fost de șase ori la Moscova

Nu există dovezi că Witkoff, Casa Albă sau Kushner sunt informați despre aceste demersuri sau că le coordonează. O persoană care cunoaște sitlul lui Witkoff a spus că emisarul este convins că orice înțelegere cu Rusia ar aduce beneficii Americii în ansamblu, nu doar unui mic grup de investitori. Witkoff, care nu a mers în Ucraina în acest an, va vizita însă Rusia pentru a șasea oară săptămâna viitoare și se va întâlni din nou cu Putin. El insistă că nu are favoriți.

„Ucrainenii au luptat eroic pentru independența lor”, a spus Witkoff, care a încercat să le insufle oficialilor ucraineni ideea ca soldații să depună armele pentru a câștiga salarii de nivel Silicon Valley, operând centre de date de inteligență artificială construite de americani. „Acum a venit momentul să consolideze ceea ce au obținut prin diplomație”, a spus el.

„Administrația Trump a ascultat punctele de vedere atât ale ucrainenilor, cât și ale rușilor pentru a formula un acord de pace care să poată opri măcelul și să pună capăt acestui război”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Witkoff a discutat cu Dmitriev timp de nouă luni

Un oficial al administrației a spus că Kushner și Witkoff s-au întâlnit, de asemenea, cu consilierul pe securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, la Miami, și au vorbit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Oficialul a adăugat că, deși Trump „a făcut multe lucruri noi și importante în privința stimulentelor economice”, el și echipa sa s-au concentrat, în același timp, pe „realitățile geopolitice și militare”.

Witkoff a discutat cu Dmitriev timp de nouă luni, dar unele agenții din cadrul administrației Trump au avut doar o imagine parțială a contactelor sale cu Moscova.

CIA nu fusese informată despre discuția dintre Witkoff și Dmitriev dinaintea summitului din Alaska

Înaintea summitului din august, din Alaska, între Trump și Putin, Witkoff și Dmitriev au discutat despre un schimb de prizonieri care ar fi fost cel mai mare schimb bilateral din istoria celor două țări. Agenția Centrală de Informații (CIA), care gestionează în mod tradițional schimburile de prizonieri cu Rusia, nu a fost informată despre acest acord propus. Nici biroul Departamentului de Stat care se ocupă de cetățenii americani deținuți pe nedrept.

În zilele de după întâlnirea din Alaska, o agenție europeană de informații a distribuit un raport tipărit, într-un plic, unora dintre cei mai importanți responsabili de securitate națională de pe continent, care au fost șocați de conținut: în interior se aflau detalii despre planurile comerciale și economice pe care administrația Trump le urmărea cu Rusia, inclusiv exploatarea comună a metalelor rare în Arctica.

Witkoff a lucrat îndeaproape cu vicepreședintele JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. Dar emisarul special al lui Trump pentru Ucraina, fostul general-locotenent Keith Kellogg, a fost aproape complet scos din discuțiile serioase și a anunțat săptămâna trecută că părăsește guvernul. Pentru a înțelege povestea din spatele negocierilor administrației cu Rusia, The Wall Street Journal a vorbit cu zeci de oficiali, diplomați și foști și actuali ofițeri de informații din SUA, Rusia și Europa, precum și cu lobbyști și investitori americani apropiați de administrație.

O vizită la Moscova și lista de proiecte de afaceri de miliarde de dolari

Witkoff abia devenise negociator al președintelui Trump pentru Rusia și Ucraina, când biroul său a cerut ajutorul Departamentului Trezoreriei pentru a permite unui om de afaceri rus aflat sub sancțiuni să viziteze Washingtonul. Kirill Dmitriev, un bancher de investiții cu diplome de la Harvard și Stanford, vorbea limbajul preferat al lui Witkoff: afacerile. Îl invitase pe Witkoff la Moscova în februarie și îl însoțise la o întâlnire de trei ore cu Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Dar Dmitriev era persona non grata în SUA, blocat de Trezorerie în 2022 pentru rolul său de conducere a fondului suveran al țării, pe care autoritățile americane l-au descris drept un „fond secret pentru Vladimir Putin”.

Trump îi spusese lui Witkoff că vrea ca războiul să se încheie, iar administrația era dispusă să-și asume riscul de a primi emisari ai lui Putin la Washington.

Dmitriev a sosit la Casa Albă pe 2 aprilie și a prezentat o listă de proiecte de afaceri de miliarde de dolari pe care cele două guverne le-ar putea urmări împreună.

În aprilie, Dmitriev l-a primit pe Witkoff la biblioteca prezidențială din Sankt Petersburg pentru o altă întâlnire de trei ore cu Putin. Witkoff și-a luat singur notițe, bazându-se pe un traducător al Kremlinului, apoi a informat Casa Albă din incinta ambasadei SUA. În aceeași lună, consilierii pentru securitate națională ai statelor europene plănuiseră să se întâlnească cu Witkoff la Londra pentru a-l integra în procesul lor de pace, dar acesta nu a putut ajunge din cauza negocierilor pentru Gaza

Ulterior, un oficial european i-a cerut lui Witkoff să înceapă să vorbească cu aliații folosind linia telefonică fixă securizată pe care șefii de stat europeni o utilizează pentru conversații sensibile. Witkoff a refuzat, explicând că e un sistem prea greoi, iar el călătorește prea mult pentru a-l putea folosi.

Între timp, Dmitriev și Witkoff au constinuat să vorbească constant la telefon despre propuneri tot mai ambițioase. SUA și Rusia discutau acorduri majore privind explorarea de petrol și gaze și transportul în Arctica, a declarat Dmitriev pentru Journal. „Credem că SUA și Rusia pot coopera practic în tot ce ține de Arctica”, a spus el. „Dacă se găsește o soluție în Ucraina, cooperarea economică cu SUA poate deveni fundamentul relației noastre înainte.”

Cu ce a venit Rusia la masa negocierilor

În cadrul unor discuții secrete, vicepreședintele Exxon Mobil, Neil Chapman, s-a întâlnit cu șeful Rosneft, Igor Secin, fostul secretar personal al lui Putin, în capitala Qatarului, Doha, pentru a discuta despre revenirea Exxon la uriașul proiect Sahalin, o investiție blocată după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Exxon, miliardarul Todd Boehly și alții au analizat posibilitatea de a cumpăra active deținute de Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia. SUA au sancționat Lukoil în octombrie pentru a spori presiunea asupra Moscovei, determinând compania să-și scoată la vânzare activele din străinătate. Elliott Investment Management a analizat preluarea unei participații la un gazoduct care transportă gaze naturale rusești în Europa.

Recent, oamenii de afaceri apropiați Kremlinului, Timchenko, Kovalciuk și frații Rotenberg, au oferit partenerilor americani concesiuni de gaze în Marea Ohotsk, precum și, posibil, în alte patru locații, potrivit unui oficial european din domeniul securității și unei persoane familiarizate cu discuțiile. Rusia a mai pus pe masă și oportunități de exploatare a metalelor rare în apropierea uriașelor mine de nichel de la Norilsk și în până la șase alte zone din Siberia care nu au fost încă valorificate, au spus aceștia.

Beach, prietenul din facultate al lui Trump Jr., a fost în discuții pentru a cumpăra 9,9% dintr-un proiect Arctic LNG al companiei Novatek, al doilea producător de gaze naturale din Rusia, deținut parțial de Timchenko, dacă SUA și Marea Britanie ridică sancțiunile, potrivit unor proiecte de contracte analizate de Journal. Într-o declarație, Beach a spus că un parteneriat cu Novatek ar „aduce beneficii substanțiale oricărei companii angajate să promoveze leadershipul energetic american” și că societatea sa, America First Global, „caută activ oportunități de investiții care întăresc interesele americane în lume”. El a adăugat că „nu a lucrat niciodată cu Steve Witkoff”, dar este „extrem de recunoscător” pentru eforturile pe care Witkoff și alții le depun pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Trump Jr. le-a spus unor apropiați că nu face afaceri cu Beach.

Între timp, Lynch, investitor din Miami, a cerut guvernului SUA să îi permită să liciteze pentru gazoductul sabotat Nord Stream 2, dacă acesta ajunge la licitație într-o procedură de faliment în Elveția. Lynch, care în 2022 a primit o licență de la Trezorerie pentru a finaliza achiziția filialei elvețiene a băncii ruse Sberbank, solicită o licență pentru gazoduct încă din perioada administrației Biden, dar în aprilie și-a intensificat eforturile de lobby angajându-l pe Ches McDowell, prieten al lui Trump Jr. Acesta urma să plătească firmei lui McDowell 600.000 de dolari în următoarele șase luni. Reprezentanții lui Lynch au contactat echipa lui Witkoff pentru o întâlnire.

La sfârșitul lui iulie, Dmitri Bakanov, șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, a vizitat Centrul Spațial Lyndon B. Johnson al NASA, la Houston, prima astfel de vizită din 2018, precum și facilitățile de producție de nave spațiale ale Boeing și SpaceX.

Drumul spre Miami

Jocurile fuseseră aranjate, dar totul depindea, într-o anumită măsură, de reușita lui Witkoff de a debloca conflictul pe care Trump promisese, în campanie, că îl va rezolva într-o singură zi. Pe 6 august, Witkoff a zburat la Moscova, la invitația lui Putin, pentru o întâlnire pregătită cu doar câteva zile înainte. Dmitriev l-a condus prin parcul Zaryadye, cu vedere spre râul Moscova, apoi l-a însoțit la Kremlin pentru o altă sesiune de trei ore cu liderul Rusiei.

Putin a menționat că ar dori să se întâlnească personal cu Trump. I-a înmânat lui Witkoff o medalie, Ordinul Lenin, pentru a o transmite unui director adjunct al CIA al cărui fiu, cu probleme de sănătate mintală, fusese ucis luptând de partea Rusiei în Ucraina.

În ziua următoare, Witkoff a discutat prin videoconferință cu oficiali și șefi de stat din principalele țări aliate europene și a explicat liniile de forță ale ofertei atribuite lui Putin. Dacă Ucraina ar ceda restul de aproximativ 20% din provincia Donețk pe care Rusia nu reușise să o cucerească, Moscova ar renunța la pretențiile asupra provinciilor Zaporijjea și Herson.

Oficialii europeni erau nedumeriți. Voia Putin să-și retragă trupele din Zaporijjea și Herson, așa cum sugera Witkoff? Sau, mai probabil, doar promitea să nu cucerească miile de kilometri pătrați din aceste două provincii care, după ani de lupte sângeroase, rămăseseră în mâinile Ucrainei? Oricum ar fi, Kievul era sceptic în privința valorii unei promisiuni venite de la Putin.

Pe 9 august, Witkoff s-a retras pe insula spaniolă Ibiza. Liderii europeni încă așteptau detalii de la el, de la Casa Albă și de la Departamentul de Stat, în legătură cu ceea ce anume oferise Putin. Witkoff voia să „bată fierul cât e cald” și să organizeze un summit fără întârziere. Dmitriev era optimist că Witkoff luase în calcul sensibilitățile Rusiei: „Credem că Steve Witkoff și echipa lui Trump fac o treabă foarte bună în a înțelege poziția Rusiei pentru a pune capăt conflictului”, declara el pentru Journal cu câteva zile înainte.

Summitul din 15 august s-a încheiat aproape imediat după ce a început. Witkoff, Rubio și Trump au sosit cu Air Force One, s-au întâlnit cu Putin, consilierul său Yuri Ușakov, și cu ministrul de externe Serghei Lavrov. Putin a pornit într-o prelegere despre istoria de 1.000 de ani a unității dintre popoarele rus și ucrainean. Cele două părți au anulat prânzul și sesiunea de după-amiază, în care ar fi trebuit să parcurgă celelalte dosare, inclusiv schimbul de prizonieri. Witkoff a plecat fără să știe exact unde se află lucrurile, dar sperând că discuțiile se vor accelera în curând. „Toată lumea a muncit din greu, dar atmosfera a fost pozitivă”, a spus el.

În octombrie, președintele Zelenski a mers la Washington, sperând să obțină rachete de croazieră americane Tomahawk, cu rază lungă de acțiune. Armata sa dorea să lovească rafinăriile rusești pentru a constrânge Moscova să negocieze în condiții mai bune. Când Zelenski a ajuns însă, Trump vorbise cu Putin cu o zi înainte și decisese să nu ofere Tomahawk-urile.

În schimb, Witkoff i-a îndemnat pe oficialii ucraineni să încerce o altă abordare: la ce bun câteva rachete? În loc de asta, i-a îndemnat să îi ceară lui Trump o scutire de taxe vamale pe 10 ani, care să le dea economiei un impuls puternic. „Continuăm să batem la ușă și să venim cu idei.”, a declarat Witkoff pentru The Wall Street Journal.