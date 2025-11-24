Axios: Culisele planului de pace. Witkoff și Kushner l-au sunat pe Zelenski pe speaker, după o cină la Miami cu trimisul lui Putin

4 minute de citit Publicat la 15:25 24 Noi 2025 Modificat la 15:29 24 Noi 2025

Steve Witkoff și Jared Kushner au negociat cu trimisul lui Putin planul de pace. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ascultat pe difuzor, acum o săptămână, cum consilierii președintelui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, citeau, punct cu punct, un plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, scrie Axios, care dezvăluie detalii de culise ale planului de pace care a șocat Kievul.

Existența planului de pace avea să iasă la iveală două zile mai târziu, când Axios a publicat primele informații.

Participarea telefonică a lui Zelenski la întâlnirea de weekendul trecut dintre consilierul său pentru securitate națională, Rustem Umerov și echipa lui Trump nu a fost raportată anterior și oferă mai multe clarificări cu privire la momentul în care s-au purtat discuțiile. Axios citează șase oficiali americani, doi oficiali ucraineni și o altă sursă cu cunoștințe, majoritatea fiind implicați direct în discuțiile privind planul.

Cum a început: un zbor la Miami și o cină cu trimisul lui Putin

Procesul care a dus la acea întâlnire dramatică și la planul în 28 de puncte a început cu aproximativ o lună mai devreme, cu un zbor înapoi la Miami din Orientul Mijlociu.

În zborul din 22 octombrie, Kushner și Witkoff au renunțat la discuțiile despre acordul cu Gaza, la care contribuiseră, și s-au concentrat pe războiul din Ucraina.

Trump a impus sancțiuni Rusiei în aceeași zi, pentru prima dată de la revenirea în funcție, iar procesul de pace a fost aproape complet blocat. Cei doi au vrut să repete abordarea lor din Gaza - să elaboreze un plan, să îl pună pe masă și să găsească o modalitate de a aduce ambele părți la un acord.

Trei zile mai târziu, Witkoff și Kushner s-au întâlnit la cină la Miami cu trimisul președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și din nou timp de câteva ore duminică.

Emisarul rus, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, a declarat pentru Axios într-un interviu din 17 noiembrie că au depus eforturi pentru a consemna pe hârtie înțelegerile de la summitul Trump-Putin din Alaska.

Scopul a fost de a produce un cadru „care să spună, practic, «Cum putem aduce cu adevărat, în sfârșit, securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina»”, a spus Dmitriev.

Rezultatul întâlnirilor cu Dmitriev a fost schița inițială a ceea ce a devenit planul american în 28 de puncte.

Dmitriev nu a menționat un viitor plan de pace al SUA în interviul acordat Axios, dar a spus că este optimist în ceea ce privește direcția discuțiilor. „Credem că poziția Rusiei este cu adevărat auzită.”

Până atunci, Witkoff și Kushner aveau undă verde din partea lui Trump. „Witkoff și Kushner nu ar fi intrat în discuții cu rușii și ucrainenii pe tema unui nou plan fără a primi undă verde din partea lui Trump”, a declarat un oficial american.

Secretarul de stat Marco Rubio a fost „informat la fiecare pas”, a adăugat oficialul. Vicepreședintele Vance a fost, de asemenea, la curent.

Vance a decis să își trimită un fost coleg de facultate la Kiev

A fost ideea lui Vance să-l trimită pe secretarul armatei, Dan Driscoll, coleg de facultate de Drept de la Yale, pentru a prezenta planul în 28 de puncte în Ucraina, a declarat un înalt oficial al administrației.

Driscoll plănuia deja să viziteze Ucraina cu o delegație militară numeroasă pentru a discuta despre tehnologia și strategia de apărare. Cu câteva zile înainte, Casa Albă i-a spus să-și accelereze planurile de călătorie și să se pregătească pentru negocierile de pace.

„După cum vă puteți imagina, ștergem calendarul, intrăm în modul complet de planificare și pregătire”, a declarat un alt oficial american pentru Axios.

„Preia documente de politică publică. Mai ia informații despre context, istoria războiului, tot felul de lucruri pe tot parcursul weekendului, apoi pleacă țipând de aici.”

Între timp, Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Umerov, consilierul lui Zelenski, timp de două zile la casa lui Witkoff din Miami.

De asemenea, era prezent un înalt oficial qatarez care are relații bune cu trimișii SUA, cu Umerov și cu Putin.

Zelenski, sunat pe speaker din casa lui Witkoff

Witkoff și Kushner l-au informat pe Umerov despre plan și au inclus o parte din cerințele acestuia. Ideea lui Umerov a fost să-l sune pe Zelenski pentru a putea afla planul direct de la echipa lui Trump.

„Au vorbit și au încercat să-i citească președintelui punctele planului, dar nu este chiar posibil să se facă așa ceva la telefon”, a declarat un oficial ucrainean, care s-a opus vehement planului și modului în care a fost prezentat.

Cu toate acestea, echipa SUA a ieșit din întâlnire optimistă că ucrainenii erau de acord. Witkoff plănuia să călătorească în Turcia miercuri pentru a discuta direct acest lucru cu Zelenski.

Acea întâlnire nu a avut loc. Partea americană a simțit că ucrainenii își retrăgeau dorința de a se implica în plan.

Un oficial ucrainean a dat vina pe neînțelegere, spunând că echipa lui Zelenski a crezut că Witkoff și Kushner ofereau doar idei inițiale, în timp ce americanii au considerat-o o propunere formală.

Urma ca Driscoll să-i prezinte oficial planul lui Zelenski, în persoană, joi, și să-l preseze să fie de acord cu acesta.

Vestea a fost întâmpinată cu nedumerire de oficialii din capitalele europene și de mulți din Washington și Kiev care nu erau încă la curent.

Confuzie și o negociere de pace formală la Geneva

Declarațiile lui Rubio, atât publice, cât și private, au lăsat o oarecare confuzie cu privire la cât de serios era planul SUA și la ce părere avea el personal despre acesta.

Însă, odată ajuns pe teren în Elveția, Rubio a declarat echipei ucrainene că SUA nu este pregătită să se întâlnească până când nu va emite o declarație prin care să ateste că acesta nu este un plan rusesc și că ucrainenii au contribuit la discuții.

Partea americană i-a acuzat pe ucraineni că au divulgat detalii negative în presa americană. Ucrainenii au fost de acord să emită o declarație pozitivă pentru a clarifica situația.

Ulterior, în cadrul discuțiilor din Geneva, Statele Unite şi Ucraina au declarat că au elaborat un cadru de pace „actualizat şi rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina