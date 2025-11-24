Ce știa Trump despre planul de pace pentru Ucraina și cum și-a dat OK-ul: „Grozav, să vedem ce putem face”

1 minut de citit Publicat la 12:57 24 Noi 2025 Modificat la 12:57 24 Noi 2025

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump nu a fost implicat în detaliile „planului de pace” în 28 de puncte pe care administrația sa l-a elaborat ca parte a eforturilor de rezolvare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie Washington Post.

Un oficial american a descris, sub protecția anonimatului, cum a fost informat Donald Trump despre planul de pace propus ucrainenilor: „Lui Trump i se spune: «Voi încerca să fac o înțelegere». El spune: «Grozav, să vedem ce putem face». Și aceasta este limita informațiilor pe care le are.”

În plus, oficialul a vorbit despre „haosul” din administrația americană în ziua în care a apărut planul de pace.

„A fost haos absolut toată ziua, pentru că nici măcar în cadrul diferitelor departamente ale Casei Albe nu au știut ce se întâmplă. Este rușinos.”

În privat, administrația Trump „nu a considerat acest plan ca fiind de nerezolvat”, a declarat o sursă familiarizată cu negocierile.

„Ucrainenii au fost informați că există un anumit spațiu pentru negocieri”, a menționat sursa.

Cu toate acestea, Washingtonul „a precizat, de asemenea, că dorește să ajungă la un acord cât mai curând posibil” și „amenințarea suspendării ajutorului american este destul de serioasă”, a subliniat oficialul.

Rămân semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca echipa Trump să ajungă la un acord cu partenerii ucraineni și europeni înainte de termenul limită stabilit de SUA, și anume Ziua Recunoștinței.

În urma discuțiilor de la Geneva, care au avut loc pe 23 noiembrie, Ucraina și Statele Unite au pregătit un document-cadru actualizat și revizuit pentru pace, care va aborda respectarea suveranității Ucrainei.

Totuși, retragerea din Donbas și renunțarea la NATO au rămas principalele puncte pe care SUA și Ucraina nu s-au înțeles la Geneva, fiind posibil ca ele să fie discutate de Zelenski direct cu Trump.