Putin l-a sunat pe Trump și a cerut să discute înainte ca Zelenski să ajungă la Casa Albă. Explicațiile Kremlinului

3 minute de citit Publicat la 22:08 16 Oct 2025 Modificat la 22:31 16 Oct 2025

Consilierii lui Putin spun că discuția acestuia cu Trump a avut loc la inițiativa părții ruse. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui omologului american Donald Trump pe parcursul convorbirii telefonice de joi că "furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei ar dăuna procesului de pace și ar afecta legăturile dintre SUA și Rusia", susține Iuri Ușakov, consilier prezidențial al Kremlinului, citat de presa internațională.

"Vladimir Putin și-a reiterat teza că Tomahawk-urile nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă, dar daunele aduse relațiilor dintre țările noastre ar fi semnificative, ca să nu mai vorbim de perspectivele unei reglementări pașnice (...)

Donald Trump a subliniat în repetate rânduri necesitatea instaurării păcii în Ucraina cât mai curând posibil.

Oficial rus: Trump a spus că războiul ruso-ucrainean s-a dovedit cel mai dificil de soluționat

Ideea că acest conflict ruso-ucrainean s-a dovedit cel mai dificil de rezolvat în întreaga activitate de menținere a păcii derulată de președintele Statelor Unite a reieșit din declarațiile sale pe parcursul întregii conversații.

Și, desigur, a menționat succesele sale în reglementarea altor opt conflicte regionale.

Este semnificativ faptul că una dintre principalele teze ale președintelui american a fost aceea că încheierea conflictului din Ucraina ar deschide perspective colosale pentru dezvoltarea cooperării economice între Statele Unite și Rusia", a spus Ușakov reporterilor, joi seara.

El a precizat că noul summit planificat între cei doi președinți va fi precedat de o convorbire telefonică între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în zilele următoare.

Convorbirea celor doi lideri a avut loc la inițiativa Rusiei, a adăugat Ușakov.

Potrivit acestuia, Budapesta a fost sugerată ca loc de întâlnire de către Trump, iar Putin a fost imediat de acord.

La rândul său, Kirill Dmitriev, emisarul special lui Vladimir Putin, a afirmat că apelul dintre președintele Rusiei și Donald Trump a fost "pozitiv și productiv".

Oficial rus: UE și Marea Britanie depun toate eforturile pentru a îndepărta perspectiva păcii

Potrivit Casei Albe, discuția a durat mai bine de două ore.

Dimitriev a acuzat cu această ocazie că "'negistorii de război din Uniunea Europeană și Marea Britanie depun toate eforturile" pentru a compromite perspectivele păcii.

"Însă dialogul, pacea și cooperarea dintre SUA și Rusia vor triumfa", a estimat el.

UK and EU warmongers try very very hard to derail peace prospects. But dialogue and peace and the US-Russia cooperation will prevail. ?️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Oficialul rus a subliniat că "următorii pași" sunt clari, făcând trimitere la postarea lui Donald Trump pe Truth Social, în care acesta anunța o întâlnire a principalilor consilieri prezidențiali din cele două țări, săptămâna viitoare, și o întâlnire la Budapesta, la o dată neprecizată, între președinții american și rus.

Viktor Orban: Suntem pregătiți pentru întâlnirea Trump - Putin

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a reacționat, joi seară, după ce Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta.

"Întâlnirea preconizată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru popoarele iubitoare de pace din lume", a scris Orbán într-o postare pe X.

"Suntem pregătiți!", a adăugat el.

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Comentariu BBC: Vestea întâlnirii Trump - Putin e ciudată, în contextul convorbirilor cu ucrainenii

"Faptul că Trump vorbește acum despre o întâlnire a consilierilor 'de nivel înalt' americani și ruși săptămâna viitoare este ciudată, în contextul seriei de întâlniri la Washington DC, la care au participat oficiali americani și ucraineni în ultimele zile.

Volodimir Zelenski urmează să revină vineri în Biroul Oval, iar o echipă ucraineană a făcut deja preparativele dialogului bilateral, sub conducerea șefului cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Yermak.

Ucrainenii știu că acesta este un moment crucial, după trei ani și jumătate de război, iar Yermak a vorbit despre 'alinierea priorităților cheie și a domeniilor de interes' și "speranța la decizii concrete în cursul zilei de vineri', cu referire la cerera Kievului de a primi rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk.

Alături de Yermak, în SUA se află prim-ministrul Iulia Sviridenko, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare ucrainean, Rustem Umerov, ambasadorul Olga Stefanîșina și ministrul adjunct de externe, Serghei Kislîțea.

Miercuri, delegația ucraineană s-a întâlnit secretarul de stat Marco Rubio, iar Yermak a spus că au discutat despre faptul că Trump dă dovadă de 'genul de viziune pentru Ucraina' pe care l-a avut pentru acordul de pace în Orientul Mijlociu.

Joi, ucrainenii s-au întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg", notează BBC.