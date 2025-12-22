Ce și cum mâncăm de Crăciun ca să nu ne fie rău. Planta care ajută toate persoanele cu ”bilă leneșă”

Medicul Ruxandra Constantina a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, despre câteva remedii naturale care ne pot ajuta să trecem mai ușor peste mesele bogate.
„În general, în perioada sărbătorilor exagerăm puțin și cei sănătoși, cei bolnavi, și de aceea nu e bine să ajungem la doctor în această perioadă. Sigur, vă recomand în primul rând pentru îmbunătățirea digestiei enzime digestive, de tip extract de bilă bovină sau extrase din papaya și ananas, care îmbunătățesc digestia.”
Cum păstrăm o digestie optimă
- alimente naturale, fără aditivi
- gătit în casă, sanatos
- condimente aromatice: maghiran, rozmarin, oregano, mărar, mentă, cimbru, busuioc, sofran, ghimbir, fenicul, chimen
- salate, legume proaspete, fierte in aburi sau murături în saramură
- nu amestecați băuturile alcoolice între ele
- nu beți niciodată pe stomacul gol
- nu asociați băuturi dulci meselor copioase
- nu mâncași dulcele imediat după masă
- după masa, o plimbare este binevenita
- după masa ceai digestiv: ghimbir, curcumină, fenicul și anason, cimbru, busuioc
- protejați-vă ficatul cu ajutorul extractelor de silimarină
- ceai verde, alb, pu-erh, oolong, între mese, sunt detoxifiante
- pentru un plus de energie, utilizați produsele stupului
- plantele adaptogene și antistres– Rodiola, Aswagandha, Lavanda, Sunatoarea, Ginseng
Pentru cei cu probleme biliare sau digestive, atenția trebuie să fie și mai mare: „Există aici riscul ca stimularea excesivă prin toate aceste alimente și prin băutură să declanșăm poate o colică biliară, colecistită, o pancreatită, care sunt urgențe medicale. Niciodată nu vom mânca fructele imediat după masă pentru că ne îngreunăm digestia.”
Extractele din plante, precum sunătoarea, păpădia, armurariul sau cicoarea, susțin digestia grăsimilor și protejează ficatul. „Toți cei care pe perioada aceasta au o suferință hepatică ar fi bine să consume cel puțin o lună din aceste preparate.” După masă, un ceai digestiv din ghimbir, turmeric, fenicul sau anason ajută organismul să se refacă mai ușor. Pentru cei cu gastrită sau hiperaciditate, Constantina recomandă plante calmante: „Ceaiul de gălbenele sau lemn-dulce este util pentru cei care au probleme cu hiperaciditatea gastrică, gastrite sau ulcere.”
Medicul atrage atenția și asupra combinațiilor alimentare: „Niciodată pe stomacul gol nu se amestecă băuturile alcoolice, dulcele nu-l mâncăm imediat după masă, ci la distanță, după masă. Un ceai verde sau negru ne ajută la digestie, iar după masă nu ne culcăm imediat.”
Pentru protecția ficatului, alcoolul trebuie evitat complet de persoanele cu afecțiuni hepatice: „Mare atenție cei care au probleme cu steatoza hepatică sau hepatită, nu ar trebui să consume alcool nici măcar un strop.”