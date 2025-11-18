„Mami, nu mai pot, sunt toată lovită”. Filmări șocante arată abuzurile la care își supune la antrenamente Camelia Voinea propria fiică

3 minute de citit Publicat la 11:47 18 Noi 2025 Modificat la 12:06 18 Noi 2025

Gimnasta Sabrina Voinea și mama ei, Camelia Voinea, care îi este și antrenaroare, la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris FOTO: Getty Images

Scene incredibile în sala de antrenament a Cameliei Voinea: imaginile postate de golazo.ro o surpind pe Sabrina Voinea, fiica antrenoarei, care este abuzată atât fizic, cât şi verbal de către mama ei.

Clipurile video arată cum gimnasta este forțată să repete exerciții dureroase, în ciuda plânsului și a căderilor, în timp ce colegele ei încearcă să o ajute.

Mai multe foste gimnaste au mărturisit că au ajuns într-o stare psihică degradată din cauza abuzurilor la care antrenoarea Camelia Voinea le supunea. Declaraţiile au fost preluate și de presa internațională, care a dezvăluit metodele agresive și intimidante folosite de Camelia Voinea asupra propriei fiice.

Antena 3 CNN a contactat-o pe Camelia Voinea care a transmis că va trimite un punct de vedere prin intermediul unui avocat.

Dialog șocant între Camelia Voinea și fiica ei în sala de antrenament

„Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, spune plângând în hohote gimnasta Sabrina Voinea, fiica antrenoarei, în imaginile publicate de golazo.ro, care au fost filmate în urmă cu câțiva ani.

„Vreau să vină cineva lângă mine! Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune plângând Sabrina.

„Mami, pot sa fac îndreptare?”, întreabă Sabrina, în timp ce mama ei îi răspunde: „Du-te dracului! Hai!”. „Dar vreau să fac îndreptare!”, insistă Sabrina.

Camelia Voinea îi spune fiicei: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?”. Iar Sabrina, plângând cu sughițuri îi spune: „Dar nu pot!”. Mama nu este impresionată și spune: „Hai continuăm fără număr!”. „Nu mai pot! Mami, nu mai pot, sunt toată lovită!”, răspunde Sabrina.

Camelia Voinea este acuzată de comportament agresiv de mai multe gimnaste pe care le-a antrenat

Camelia Voinea, 55 de ani, este acuzată pe mai multe voci de tratamente agresive aplicate micuțelor gimnaste care se antrenau la Constanța. Mai multe sportive au dezvăluit pentru golazo.ro, sub protecția anonimatului, tratamentele brutale la care au fost supuse de antrenoare.

O fostă gimnastă antrenată de Camelia Voinea, care acum are 31 de ani și este antrenatoare în străinătate spune că a fost bătută și târâtă de cozi prin toată sala.

„Fie că ne lovea cu un obiect pe care îl prindea în mână, fie că ne lovea cu pumnii, cu palmele, ne plesnea, ne lua de coadă, ne târa pe jos. Ne târa efectiv de coadă prin toată sala. Inuman”, a povestit femeia, care s-a antrenat timp de 4 ani la clubul Farul, dar n-a ajuns să practice gimnatica de performanță pentru că a fost prea traumatizată. „Mi-a distrus copilăria. M-a marcat pentru toată viața”, spune ea.

Camelia Voinea, la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris FOTO: Getty Images

Ea a povestit și tratamentele violente la care era supusă dacă greșea vreun exercițiu.

„M-a luat, efectiv, cu palmele de urechi, de părțile laterale a capului. Așa, ca să mă fixeze bine, să nu cumva să scap. Și m-a plecat în față, cu trunchiul, ca să îi vin mai aproape cu fața de genunchi. Și m-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat pe nas”, a povestit pentru golazo.ro fosta gimnastă.

Își amintește că unele colege urinau pe ele de frică și că antrenoarea Camelia Voinea le punea dresurile pe calorifer să se usuce până veneau părinții să le ia de la sală.

Acuzațiile Denisei Golgotă la adresa Cameliei Voinea

Totul a plecat de la declarațiile Denisei Golgotă, făcute imediat după ce lotul feminin de gimnastică s-a întors de la Mondialul din Indonezia.

Denisa depusese, înainte de plecarea către competiția din Jakarta, o plângere oficială pentru abuz psihic și fizic. Ea acuza că „s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a zis acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”.

Golazo.ro a aflat că persoana în cauză este Sabrina Voinea, cea împotriva căreia au depus, pe lângă Denisa, plângeri pentru hărțuire fizică și psihică și Anamaria Mihăescu și Mara Ceplinschi. Mama Sabrinei Voinea, Camelia Voinea, vizată și ea de voci acuzatoare din interiorul lotului de gimnastică, a intervenit și a declarat:

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi”, a declarat

Camelia Voinea pentru gsp.ro.