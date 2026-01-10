Șapte ani de muncă pentru o singură bijuterie. Conține diamante unice și valorează 150 de milioane de dolari

Colierul reunește cinci diamante fancy color și un diamant incolor, fiecare cu dimensiune, formă și nuanță unice. Foto: Getty Images

Renumita bijutieră australiană Margot McKinney a prezentat creația care marchează momentul definitoriu al carierei sale remarcabile. Este vorba despre Jardin Collier, un colier descris de creatoarea sa drept „o întâlnire de pietre prețioase care are loc o singură dată într-o viață”, potrivit Forbes.

Iar descrierea nu este deloc exagerată. Colierul reunește cinci diamante fancy color și un diamant incolor, fiecare cu dimensiune, formă și nuanță unice, dispuse într-o compoziție verticală precisă. Potrivit lui McKinney, diamantele colorate se numără printre cele mai rare extrase vreodată, iar împreună alcătuiesc una dintre cele mai valoroase bijuterii din istorie, îmbinând opulența cu rafinamentul. Creatoarea evaluează piesa la 150 de milioane de dolari.

„Unele lucruri sunt suma părților lor, în timp ce altele țin de ansamblu”, a declarat recent McKinney pentru Forbes. „Aici este vorba despre ansamblu. Este o bijuterie care nu va putea fi niciodată recreată. Cu excepția diamantului alb, fiecare dintre aceste pietre este de neînlocuit.

Este aproape neprețuit, pentru că nu poate fi duplicat. Apartamentele din Manhattan se vând cu sume între 100 și 200 de milioane de dolari, dar se poate construi oricând o altă clădire. Acest colier nu poate fi refăcut, pentru că aceste diamante nu vor mai exista niciodată”, a adăugat ea.

Trei dintre diamantele fancy color provin din legendara mină Argyle, din Australia de Vest, sursa a peste 90% din diamantele roz fancy din lume, dar și a unor exemplare extrem de rare, roșii și violete. Mina și-a încetat activitatea în 2020, după 37 de ani de exploatare, fapt care a sporit și mai mult valoarea acestor pietre.

Realizat din aur alb de 18 karate, colierul debutează cu un diamant violet de un carat, tăietură tip zmeu, provenit din Argyle și cunoscut sub numele de „The Imperial Violet”. De-a lungul a trei decenii, licitațiile anuale organizate de Rio Tinto au prezentat doar 42 de diamante catalogate ca albăstrui sau violete, dintre care numai șase depășeau un carat. „Acest lucru plasează diamantul într-o categorie de raritate excepțională”, a spus McKinney.

Imediat sub acesta se află un diamant albastru fancy vivid, rectangular, de 10,08 carate. Deși prețul unei pietre de asemenea calibru poate varia, exemplare comparabile au fost vândute recent la licitații pentru sume cuprinse între 21 de milioane și peste 25 de milioane de dolari.

Urmează „Marigold Majesty”, un diamant oval fancy vivid galben-portocaliu de 5,15 carate, apoi „Cherry Pink”, un diamant roz vivid de Argyle de 2,03 carate, descris de McKinney drept „unul dintre cele mai importante diamante roz vivid descoperite vreodată”.

Compoziția continuă cu „Red Heart”, un diamant roșu de Argyle de 0,75 carate, tăiat în formă de inimă, remarcabil prin dimensiune, culoare și puritate, având în vedere numărul extrem de redus de diamante roșii existente. Piesa este ancorată de „White Heart”, un diamant incolor, impecabil, tot în formă de inimă, de 5,01 carate.

Fiecare diamant central este încadrat de pietre colorate, iar diamantele incolore cu tăietură marquise punctează întreaga lungime a colierului. „Fiecare piatră are propria poveste și este fascinantă în sine”, a spus McKinney. „Să le ai pe toate într-o singură piesă… expresia «o dată în viață» este des folosită, dar aici este, cu adevărat, o oportunitate unică.”

Selectarea pietrelor, conceperea designului și realizarea colierului au durat aproximativ șapte ani. Decizia de a reuni cele șase diamante într-o singură bijuterie a fost profund personală și reflectă viziunea creativă a lui McKinney. Bijutieră de a patra generație, ea este cunoscută pentru creații îndrăznețe și colorate, construite în jurul unor pietre excepționale și perle din Australia și din întreaga lume.

Totuși, ideea de a reuni diamante excepționale într-o singură operă este pe deplin aliniată filosofiei sale. „Diamantele colorate sunt deja rare, dar acestea fac parte din categoria extrem de rară”, a afirmat McKinney. „Cineva, în locul meu, ar fi putut crea trei bijuterii diferite cu diamantele de Argyle. Eu am vrut să creez ceva absolut unic, imposibil de replicat și care să fie, poate, cel mai important și mai rar colier de diamante realizat vreodată.”

Prezentarea colierului către colecționari necesită o prudență extremă. Numărul persoanelor care înțeleg și pot achiziționa o asemenea bijuterie este foarte restrâns, iar discreția este esențială. McKinney îl prezintă exclusiv în cadrul întâlnirilor private și evită expunerea publică. „Este un echilibru între marketing și discreție”, a spus ea. „Pentru mine este important să rămână discret, ține de firea mea.”

Ea adaugă: „Sunt foarte atașată de acest colier, iar cine va deveni noul său proprietar contează pentru mine. Sunt extrem de atentă cui îl arăt.”

Având în vedere dificultatea de a călători cu o bijuterie de asemenea valoare, McKinney a comandat o replică identică pentru prezentările către clienți. Copia a fost expusă pentru prima dată în mai 2024 și va fi inclusă în vânzare, permițând cumpărătorului să poarte versiunea replicată, în timp ce originalul rămâne în deplină siguranță.