Washington Post: Prins între rachetele lui Trump și Musk, un sat mexican disperă. "Nu mai avem speranţă"

Prima dată când Daniel Santiago a văzut una dintre super-rachetele lui Elon Musk decolând, i s-a părut cel mai magnific lucru la care fusese martor vreodată: un "răget animalic", un tremur care a spulberat geamurile, şi o bucată uriaşă de oţel care s-a înălțat spre cerul de deasupra Playa Bagdad, în vârful nord-estic al Mexicului. Dar apoi a venit următoarea lansare, și cea de după aceea, și, curând, Santiago a rămas falit și se temea să nu sufere de foame. Oficialii mexicani și ecologiștii au avertizat că lansările de testare au provocat daune ecologice, iar pescarii mexicani, ca el, bănuiau că văd dovezi ale acestui lucru pe mare, scrie The Washington Post.

Membrii comunității au declarat că, până la începutul anului 2025, peștele aproape dispăruse din largul coastei Playa Bagdad, la doar câțiva kilometri peste graniță de Starbase, Texas, unde, din aprilie 2023, SpaceX testează cea mai mare rachetă din lume.

Deși cercetările științifice au arătat că lansările spațiale au dus la moartea peştilor în trecut, nu a fost încă stabilită nicio legătură cauzală între lansările SpaceX și dispariția raportată a peștilor de-a lungul acestei porțiuni de coastă mexicană. Găsirea uneia ar putea dura ani de zile, avertizează oamenii de știință, și va fi o provocare deosebită într-o regiune în care pescuitul excesiv este frecvent, iar mișcările vieții marine sunt determinate de nenumărați factori.

"Este de așteptat un anumit impact asupra mediului, având în vedere zgomotul, exploziile și gunoiul generate de lansările SpaceX", a declarat Félix Gutiérrez Villanueva, oceanograf la Universitatea Autonomă Tamaulipas din Mexic, care studiază problema în coordonare cu ecologiștii locali.

Santiago nu era om de știință, dar știa că nu își mai putea câștiga existența așa cum o făcea odinioară și, în curând, a spus că se aventura tot mai adânc în Golful Mexicului (sau Golful Americii) în căutarea a ceva de prins - până când s-a trezit prins într-un năvod, de data aceasta aruncat de administrația Trump.

Pe 17 aprilie, Santiago și alți trei pescari se aflau la 22 de kilometri nord de granița maritimă dintre SUA și Mexic când au fost prinși de Garda de Coastă a SUA. În interiorul bărcii rapide, conform documentelor instanței, bărbații aveau 1.200 de cârlige și aproape 310 kg de pește roșu, în valoare de aproximativ 4.100 de dolari.

În trecut, autoritățile americane spun că probabil i-ar fi eliberat pe bărbați. Însă anul trecut, Departamentul de Justiție a anunțat că a înăsprit pedepsele pentru pescarii mexicani prinși în apele americane.

"Nu am vrut să merg în ziua aceea", a spus Santiago, în vârstă de 22 de ani.

Bărbații au fost acuzați de transport ilegal de pește și trimiși la închisoare, un rezultat aclamat ca o "premieră" de procurorii federali din Texas. Santiago, care a pledat vinovat, a petrecut cinci luni după gratii. În lunile care au urmat, spun localnicii, mulți alți pescari din Playa Bagdad au ajuns în mâinile forțelor de ordine americane.

Nici SpaceX, nici biroul procurorului american pentru Districtul Sudic din Texas nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Saga acestui mic sat de pescari evidențiază impactul neintenționat asupra mediului și social al cursei spațiale globale și modul în care acesta poate depăși granițele naționale. Pe măsură ce companiile și țările încearcă mai multe lansări în fiecare an, cercetătorii încep să studieze pericolele puțin discutate: creșterea deșeurilor spațiale, poluarea maritimă, perturbările tiparelor animale și încep să tragă un semnal de alarmă cu privire la eforturile limitate de atenuare a acestora.

"Avem o proliferare a lansărilor de rachete şi există o lacună de reglementare", a declarat Andrew Birchenough, un oficial de rang înalt în cadrul Organizației Maritime Internaționale a Națiunilor Unite.

La mică distanță de casele dărăpănate din Playa Bagdad, SpaceX testează navele Starship și Super Heavy, pe care le descrie drept "cel mai puternic vehicul de lansare dezvoltat vreodată". Cele 11 lansări de test, spun martorii, au fost însoțite de explozii masive, bubuituri sonice și resturi răspândite la mare distanță.

"Compania intenționează acum să extindă semnificativ programul de lansări, însă au existat puține încercări, dacă nu chiar deloc, de a evalua consecințele din Mexic", a declarat Jared Margolis, avocat senior la Centrul pentru Diversitate Biologică, un grup non-profit care lucrează pentru protejarea speciilor pe cale de dispariție.

"Nicio agenție federală nu a luat în considerare sau studiat impactul transfrontalier", a spus el.

Ecologiștii și pescarii din statul Tamaulipas susțin că lansările au contribuit la dispariția vieții marine, inclusiv a peștilor, țestoaselor marine și a delfinilor. În iunie, după ce o navă spațială SpaceX a explodat înaintea unui test al motorului, împrăștiind resturi pe kilometri întregi pe plajele din regiune, președinta Claudia Sheinbaum a anunțat că guvernul a descoperit o "contaminare" a mediului în Mexic și va lua în considerare acțiuni în justiție.

Într-o declarație emisă la acea vreme, SpaceX a negat că lansările sale ar reprezenta vreun pericol pentru zonele de graniță.

"Testele independente anterioare efectuate asupra materialelor din interiorul navei Starship, inclusiv analizele de toxicitate, confirmă că acestea nu prezintă riscuri chimice, biologice sau toxicologice. Am solicitat asistență locală și federală din partea guvernului Mexicului pentru recuperarea resturilor legate de anomalii, am oferit resurse și asistență pentru curățare și am solicitat validarea dreptului SpaceX de a efectua operațiuni de recuperare", a declarat SpaceX.

Compania nu a furnizat copii ale testelor menționate în declarația sa și nici nu a răspuns solicitării The Washington Post de a le revizui.

Ministerul de Externe al Mexicului a declarat într-un comunicat pentru The Post că Statele Unite sunt responsabile pentru toate daunele suferite în urma lansărilor sale, invocând Tratatul privind spațiul cosmic din 1967. Fiecare lansare care ar putea avea impact asupra teritoriului mexican, se arată în comunicat, necesită "autorizarea expresă" a autorităților mexicane.

"Însă nu am primit nicio informație directă, oficială, de la companie. Singurele informații pe care le avem sunt cele publicate online", a declarat Cristopher González Baca, un înalt oficial mexican pentru mediu, care supraveghează terenurile protejate din jurul Playa Bagdad.

În noiembrie, pescarul Martin Pablo Zapata, în vârstă de 48 de ani, privea marea plată și cenușie și clătina din cap. Se confruntau cu Elon Musk, pe care îl numea "cel mai puternic om din lume", iar el se temea că viitorul satului lor era în joc.

"Nu avem nicio speranță", a spus Zapata.

Un ecosistem fragil

Ecosistemul de coastă care înconjoară granița dintre SUA și Mexic este considerat unul dintre cele mai sensibile din America de Nord, fiind folosit de păsările migratoare din toate Americile și găzduind broasca țestoasă Kemp's ridley, o specie pe cale de dispariție critică. Ambele națiuni au înființat rezervații și refugii pentru fauna sălbatică în întreaga zonă, menite să-i păstreze ecologia unică și amenințată.

Însă propunerea inițială a SpaceX - una dintre cele mai mari companii din America și beneficiară frecventă de contracte guvernamentale mari - de a construi un punct de lansare în imediata apropiere a terenurilor protejate a stârnit doar opoziție modestă. Oficialii statului au considerat-o o modalitate de a crea locuri de muncă într-una dintre cele mai sărace regiuni ale țării, unde aproape 1 din 3 persoane trăiește sub pragul sărăciei.

Conform declarației de impact asupra mediului din 2014 a Administrației Federale a Aviației, planul companiei era să lanseze anual doar aproximativ o duzină de rachete Falcon, acesta fiind cel mai consacrat model al SpaceX.

În câțiva ani însă, planul s-a schimbat. Pentru a realiza viziunea lui Musk de a coloniza Marte, SpaceX a vrut să înceapă testarea unei rachete gigantice care să fie complet reutilizabilă și suficient de mare pentru a transporta zeci de oameni în spațiul cosmic. Boca Chica, zona de coastă din jurul orașului Brownsville, Texas, părea o locație ideală.

"Avem mult teren fără nimeni prin preajmă, așa că, dacă explodează, e în regulă", a spus Musk în 2018.

În 2022, în ciuda obiecțiilor ecologiștilor, FAA a acordat SpaceX autorizația de a continua în urma unei evaluări accelerate, fără a publica o declarație de impact suplimentară.

"FAA a analizat toate informațiile disponibile și a stabilit că operațiunile de lansare Starship/Super Heavy nu ar afecta semnificativ calitatea mediului uman. Pregătirea Declarației de Impact asupra Mediului nu este necesară", a declarat agenția pentru The Post într-un comunicat.

Criticii deciziei au suspectat că influența politică a lui Musk era în joc.

"Planul pentru baza stelară trebuia să fie una, iar apoi ai pe cineva cu multă putere și influență, iar lucrurile devin mult mai ample", a declarat Eric Roesch, analist de conformitate cu reglementările de mediu care a monitorizat lansările SpaceX.

"Impactul pe termen lung asupra mediului nu a fost niciodată studiat sau dezvăluit", a subliniat el.

Nici Musk, nici FAA nu au răspuns la întrebările despre presupusa influență a lui Musk asupra procesului.

În august, președintele Donald Trump și-a dat acordul pentru procesul simplificat, ordonând Departamentului Transporturilor, care supraveghează FAA, să "elimine sau să accelereze" evaluările de mediu legate de lansările spațiale.

Într-un interviu acordat publicației The Post, guvernatorul statului Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a declarat că i s-a spus că SpaceX vrea să înceapă lansările săptămânale și că este din ce în ce mai îngrijorat de potențialele consecințe pentru Mexic.

"Poate că nu am înțeles amploarea impactului care ar putea ajunge să afecteze ecosistemul din această regiune", a spus el.

Pentru Elias Ibarra, un medic veterinar care a fondat organizația non-guvernamentală Conibio Global, efectele lansărilor sunt deja evidente. De luni de zile, el a cutreierat plajele cu o mică echipă de activiști, postând imagini cu ceea ce ei susțin că sunt resturi spațiale de mari dimensiuni, inclusiv rezervoare pentru lichide inflamabile, un butoi metalic mare, de jumătate din dimensiunea unui camion și butelii carbonizate .

"Avem doar 10 persoane în echipa noastră. Am reușit să curățăm doar 1% din zona afectată", a spus el.

El a spus că organizația sa, în parteneriat cu cercetători de la Universitatea Autonomă din Tamaulipas, a identificat și locația unde se crede că unul dintre motoarele masive de rachetă ale SpaceX s-ar fi putut prăbuși în apele mexicane din apropierea orașului Playa Bagdad, după o lansare eșuată, lăsând o adâncitură adâncă pe fundul mării. Dacă informațiile sunt corecte, a speculat Ibarra, vibrațiile de la rachetă ar fi putut fi suficient de puternice pentru a alunga viața marină.

Când vizitează acum Playa Bagdad, vede o comunitate disperată. Multe dintre case sunt întunecate și cu obloanele închise.

O familie destrămată

Guadalupe Perez Reyes, în vârstă de 26 de ani, și-a dat seama că soțul ei era îngrijorat. Odată se întorsese cu capturi de corvina, păstrăv, sierra și wahoo, suficiente pentru a-și întreține mama și cei doi copii mici. Dar după lansările SpaceX, Roberto Morales-Amador, în vârstă de 27 de ani, era la fel de probabil să se întoarcă fără nimic. Cuplul, dar și unii cercetători, cred că lansările au fost de vină.

"Când lansările nu au succes, rachetele explodează, ceea ce creează o mulțime de resturi care cad în ocean, iar acestea sunt cele care au impact asupra pescuitului", a declarat Patrick Schröder, cercetător în domeniul sustenabilității la Chatham House, care studiază pericolele reprezentate de resturile spațiale.

În noaptea în care tânărul pescar a ieșit cu Daniel Santiago, soțul ei nu a spus nimic despre locul în care mergea.

"Își asumau riscuri. Nu era suficient peşte aici pentru a ne întreține familia", spunea ea.

Soțul ei s-a urcat în barca de pescuit de 7,5 metri și a dispărut în noapte. În mod normal, lipsea o zi, cel mult două. Dar de data aceasta, după ce a fost condamnat pentru pescuit ilegal, a fost plecat mai mult de opt luni. În timpul petrecut în custodia SUA, a spus Perez, ea a încercat să se adapteze la noua viață a familiei sale, în umbra uneia dintre cele mai îndrăznețe inițiative tehnologice ale omenirii.