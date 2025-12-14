SpaceX a lui Elon Musk este evaluată la 800 de miliarde de dolari, în timp ce se pregătește pentru listarea la bursă

Elon Musk. Foto: Getty Images

SpaceX, compania producătoare de rachete și sateliți condusă de Elon Musk, le-a transmis vineri angajaților că va răscumpăra acțiuni de la persoane din interior, într-o tranzacție care ar evalua compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari, și a precizat că se pregătește pentru o posibilă listare la bursă anul viitor, relatează The New York Times.

Într-o scrisoare adresată angajaților și altor acționari, Bret Johnsen, directorul financiar al SpaceX, a precizat că firma și investitorii intenționează să cumpere acțiuni în valoare de 2,56 miliarde de dolari de la acționari, la prețul de 421 de dolari pe acțiune, aproape dublu față de prețul intern anterior.

Johnsen a făcut, de asemenea, aluzie la o posibilă ofertă publică în această scrisoare, obținută de The New York Times.

„Dacă se va întâmpla cu adevărat, când se va întâmpla și la ce evaluare sunt încă extrem de incerte, dar ideea este că, dacă executăm impecabil și piețele cooperează, o ofertă publică ar putea strânge o sumă semnificativă de capital”, a scris el.

Oferta de a cumpăra acțiuni de la angajați ar face din SpaceX cea mai valoroasă companie privată din lume, depășind compania de inteligență artificială OpenAI, care este evaluată în prezent la aproximativ 500 de miliarde de dolari.

Dacă și când SpaceX va deveni o companie listată, aceasta ar fi probabil una dintre cele mai mari listări publice din istorie și un eveniment major de creare de avere pentru acționari.

SpaceX nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Elon Musk a fondat SpaceX în 2002 și a transformat-o într-una dintre cele mai influente companii din lume, dominând industria spațială cu rachetele sale și cu serviciul de internet prin satelit Starlink.

Compania a devenit o bijuterie a imperiului său de afaceri și o sursă majoră a averii și influenței sale, alături de producătorul de vehicule electrice Tesla. SpaceX colaborează îndeaproape și cu Pentagonul, NASA și alte agenții, având un rol esențial în securitatea națională.

Musk, care a părăsit rolul de consilier apropiat al președintelui Trump la finalul lunii mai, are ambiția de a folosi o rachetă uriașă SpaceX, numită Starship, pentru a transporta oameni pe Marte. El are, de asemenea, un acord de mai multe miliarde de dolari cu NASA pentru trimiterea unei misiuni cu echipaj uman pe Lună și s-a referit la o bază propusă pe Lună sub numele de Moonbase Alpha. Totuși, planul SpaceX pentru Lună pare să fi rămas în urmă față de calendarul stabilit.

SpaceX a atras de-a lungul anilor miliarde de dolari de la investitori precum Founders Fund și compania-mamă a Google, Alphabet, însă Elon Musk deține cea mai mare participație individuală. În 2022, el controla 44% din companie.

Pe X, platforma de social media pe care o deține, Musk a sugerat că SpaceX ar putea deveni publică în curând. Cel mai bogat om din lume a fost un critic constant al piețelor publice și, în 2018, a amenințat chiar că va retrage Tesla de la bursă, după conflicte cu vânzători în lipsă și analiști.

Musk, care a obținut recent un plan de remunerare la Tesla ce ar putea valora până la 1.000 de miliarde de dolari, pare să fi lăsat deoparte aceste rezerve, în contextul în care SpaceX caută noi surse de finanțare. În scrisoarea transmisă vineri, Johnsen a spus că o ofertă publică ar deschide noi direcții de dezvoltare pentru companie.

„Asta ne permite să creștem ritmul de zbor al Starship la un nivel nebunesc, să desfășurăm centre de date A.I. în spațiu, să construim Moonbase Alpha și să trimitem misiuni fără echipaj și cu echipaj uman pe Marte – crescând, în cele din urmă, probabilitatea de a face viața multiplanetară în timpul vieților noastre”, a scris el.