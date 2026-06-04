Cine joacă finala și cine câștigă Cupa Mondială 2026: Economistul care a prezis ultimele trei campioane și-a anunțat previziunile

Președintele FIFA, Gianni Infantino, ține în mâini trofeul pentru câștigătorul Cupei Mondiale 2026, 1 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

Joachim Klement, economistul german cunoscut pentru predicţiile corecte ale campioanelor din 2014, 2018 şi 2022, a anunţat că Olanda va cuceri trofeul la Cupa Mondială de fotbal din această vară (11 iunie-19 iulie), după o finală împotriva Portugaliei, informează BeIN Sports, potrivit Agerpres.

Germanul şi-a publicat cea mai recentă predicţie pentru Cupa Mondială 2026, iar modelul său statistic plasează în mod surprinzător selecţionata Oranje drept următoarea campioană mondială.

Fiecare Cupă Mondială aduce favorite, statistici şi cote de pariuri, dar puţine predicţii generează atât de multă atenţie precum cele făcute de Joachim Klement. Economistul şi analistul german şi-a câştigat notorietatea graţie unui palmares impresionant: a prezis corect campioanele ultimelor trei Cupe Mondiale de fotbal.

Cum a ajuns un punct de referinţă înainte de orice Cupă Mondială

Înaintea ediţiei 2014 găzduită de Brazilia, modelul său a identificat Germania drept favorită. Patru ani mai târziu, a indicat Franţa drept câştigătoare, iar de Qatar 2022 a surprins din nou numind Argentina drept viitoare campioană, ceea ce s-a şi întâmplat.

Această serie de predicţii reuşite i-a transformat numele într-un punct de referinţă ori de câte ori se apropie o nouă Cupă Mondială.

Acum, cu câteva zile înaintea turneului final din America de Nord, Klement a publicat o nouă predicţie şi a stârnit dezbateri imediate în rândul fanilor şi analiştilor.

Spre deosebire de predicţiile bazate exclusiv pe performanţa sportivă, modelul lui Klement combină variabile statistice, economice şi demografice pentru a estima probabilităţile de succes la Cupa Mondială.

Însuşi analistul german a recunoscut în mai multe rânduri că formula sa nu este menită să fie infailibilă şi că o mare parte a fotbalului depinde încă de noroc şi de circumstanţe imposibil de prezis.

Predicția lui pentru Cupa Mondială 2026 contrazice majoritatea previziunilor tradiţionale

Cu toate acestea, după trei predicţii reuşite consecutive, orice nou calcul al său atrage inevitabil atenţia. Cea mai mare revelaţie a modelului pentru Cupa Mondială din 2026 are un nume neaşteptat: Olanda.

Conform simulării lui Klement, echipa naţională a Olandei ar ajunge să ridice trofeul şi să învingă Portugalia în finală, o predicţie care contrazice majoritatea previziunilor tradiţionale care favorizează de obicei echipe precum Franţa, Argentina, Spania sau Anglia.

Pentru mulţi, alegerea Olandei este frapantă dintr-un motiv istoric: Oranje nu a câştigat niciodată o Cupă Mondială, în ciuda faptului că a ajuns în trei finale şi deţine una dintre cele mai respectate şcoli de fotbal de pe planetă.

Predicţiile lui Joachim Klement includ şi mai multe surprize pe parcurs, inclusiv eliminări neaşteptate şi echipe capabile să perturbe ordinea obişnuită a fotbalului internaţional, ceea ce nu poate face decât să sporească şi mai mult interesul pentru competiţia din America de Nord.