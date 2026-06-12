„Baterie pe roţi”: În Suedia, mașinile electrice ajută locatarii să își reducă facturile la curent

Vehiculele electrice, atunci când nu sunt utilizate, au adesea un surplus de energie stocat în baterii. Foto: Getty Images

De îndată ce ajung acasă, cele opt familii dintr-un complex de apartamente din Hudiksvall, estul Suediei, îşi conectează maşinile electrice pentru a le reîncărca sau, şi mai surprinzător, pentru a alimenta reţeaua electrică, ceea ce le permite să îşi reducă facturile, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Suntem aproape autosuficienţi în ceea ce priveşte electricitatea. Putem alimenta casele cu maşinile atunci când avem un consum de vârf”, spune Filip Kiltorp, un rezident în vârstă de 33 de ani.

Vehiculele electrice, atunci când nu sunt utilizate, au adesea un surplus de energie stocat în baterii. Graţie unui încărcător bidirecţional această energie stocată poate fi reintrodusă în reţea pentru a alimenta aparatele electrice, iluminatul şi alte sisteme ale apartamentelor.

Acest sistem se bazează pe terminale bidirecţionale controlate de un software inteligent care determină nevoile de energie electrică ale reţelei locale. Atunci când este nevoie, bateria automobilului ajută la stabilizarea reţelei electrice, acţionând ca o bancă de energie. Energia electrică este apoi facturată la un tarif mai mic asociaţiei de locatari.

„A trăi aici este, fără îndoială, mai ieftin. Costurile energiei electrice sunt un subiect recurent de discuţie la birou sau între prieteni. Folosim aceeaşi cantitate de energie electrică ca şi proprietarii de case, dar factura noastră este mult mai mică", spune Filip Kiltorp.

Proiectul pilot BRF Stenberg, dezvoltat în cooperare cu Volkswagen şi furnizorul suedez de energie electrică şi gaze Vattenfall, îşi propune să demonstreze că tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G) poate funcţiona la scara unui complex rezidenţial.

„Încercăm să fim o sursă de inspiraţie pentru alţii", explică iniţiatorul proiectului Klas Boman, un lucrător pensionar din industria auto.

Sistemul este testat şi în clădiri mai mari

În Suedia, această tehnologie de stocare şi distribuţie a energiei electrice este testată şi în clădiri mai mari. Iniţiativele se înmulţesc atât în mediul academic cât şi în rândul startup-urilor.

La Universitatea Gavle (centrul Suediei), care este dotată cu încărcătoare bidirecţionale, a fost declanşată în mod intenţionat o pană de curent în timpul unui discurs al ministrului Învăţământului. Imediat, o maşină electrică conectată la priză a preluat ştafeta şi a putut alimenta incinta timp de câteva ore.

„Eu o numesc baterie pe roţi", spune Nicholas Etherden, lector şi cercetător în sisteme energetice la Universitatea din Gavle, arătând spre instalaţie bidirecţională. "Maşinile sunt conduse aproximativ 5% din timp. În celelalte 95%, sunt parcate. Dacă le conectezi la reţeaua electrică, ai o resursă care, în orice moment, va depăşi consumul lor maxim de energie electrică", explică Nicholas Etherden, menţionând că vehiculele se reîncarcă atunci când electricitatea este ieftină.

În medie, bateria unui autovehicul electric poate alimenta nevoile unei gospodării timp de cinci până la şapte zile. "Potenţialul este enorm", subliniază Etherden, în contextul consolidării pregătirii societăţii pentru crize.

Dar adoptarea acestei tehnologii pe scară largă se confruntă încă cu numeroase obstacole. Este necesar ca o parte semnificativă a parcului auto să fie compus din automobile electrice, ceea ce este departe de a fi cazul în Suedia, spre deosebire de ţările vecine, Norvegia şi Danemarca.

Mai mult, birocraţia şi sectorul auto tradiţional conservator împiedică implementarea la scară largă a acestei tehnologii, care este disponibilă de ceva vreme, notează Lina Bertling Tjernberg, profesor de tehnologie la Institutul Regal de Tehnologie (KTH) din Stockholm.

Potrivit acesteia, următorul pas major pentru accelerarea dezvoltării sale ar fi dotarea fiecărui vehicul electric cu un sistem care permite încărcarea bidirecţională.

Dar Lina Bertling Tjernberg regretă că nu există stimulente sustenabile. Problema duratei de viaţă a bateriei şi a uzurii este, de asemenea, un subiect de dezbatere. "Bateria pare să dureze mai mult decât am crezut", spune profesoara.

Nicholas Etherden este convins: "Bateria nu se degradează mai repede decât maşina", spune el. Utilizarea ei pentru reîncărcare este echivalentă cu uzura cauzată de accelerarea de la zero la cinci kilometri pe oră.