Coșmarul listelor de așteptare la medic: Țările europene în care pacienții ajung să aștepte ani de zile pentru o operație

Timpii de așteptare pentru tratament în unele țări europene pot dura ani de zile. Foto: Getty Images

Timpii de așteptare pentru tratament în unele țări europene pot dura ani de zile. Acest lucru are consecințe reale pentru pacienți, avertizează experții. Euronews Health a analizat în detaliu timpii de așteptare pe mai multe categorii.

Știați că mai mult de unul din zece pacienți care au nevoie de un specialist în Regatul Unit așteaptă mai mult de un an pentru o programare? Sau că în Slovenia, pacienții așteaptă aproape doi ani - 667 de zile - doar pentru o operație de șold?

Cifrele provin din raportul „Health at a Glance 2025” (Sănătatea pe scurt) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care scoate la iveală una dintre cele mai presante provocări de sănătate publică din Europa: timpii de așteptare.

Acestea ar putea fi printre cele mai proaste cifre din Europa, însă criza așteptării merge mult mai departe de aceste două țări.

„Amânarea beneficiilor așteptate ale unui tratament înseamnă că pacienții continuă să trăiască cu durere și dizabilități mai mult decât este necesar, iar acest lucru poate agrava starea de sănătate a pacienților după intervenție”, subliniază raportul.

Așadar, care sunt țările europene în care pacienții așteaptă cel mai mult? Cât de gravă este problema la nivelul întregului continent? Și cât timp trebuie să aștepte pacienții, în realitate, pentru o operație?

Raportul OECD dezvăluie timpi de așteptare lungi în diverse zone ale asistenței medicale. Începând cu anul 2023, chiar și programarea la un medic de familie sau la o asistentă durează cel puțin o săptămână în mai multe țări europene.

În Germania și Franța, o cincime dintre pacienți așteaptă săptămâni întregi doar pentru a vedea medicul de familie. În Suedia, 23% dintre pacienți așteaptă mai mult de o săptămână pentru a vedea un medic de familie sau o asistentă. În Franța și Germania, procentul este de unu la cinci (20%), iar în Regatul Unit este aproape de acest nivel, la 18%.

Dacă îi includem și pe cei care așteaptă între șase și șapte zile, cotele cresc și mai mult: Suedia (30%), Franța (28%), Regatul Unit (27%) și Germania (26%).

Timpii de așteptare între țări ar putea să nu fie comparabili direct, din cauza diferențelor metodologice.

Așteptare de ani de zile pentru a vedea un specialist

Să aștepți mai mult de un an pentru a vedea un specialist este o realitate pentru unii pacienți din Europa. Regatul Unit iese în evidență: 11% dintre pacienți au raportat că au așteptat peste un an pentru o programare la specialist. În Franța și Germania, procentul este de 2%.

Dar nici așteptările mai scurte nu sunt tocmai scurte. Mai mult de doi din cinci pacienți din Franța (43%) așteaptă între două luni și un an, urmați de 32% în Regatul Unit, 29% în Suedia și 22% în Germania.

Luni de așteptare pentru operația de cataractă

Timpii de așteptare pentru operația de cataractă spun o poveste similară. Indicatorul măsoară ponderea pacienților care așteaptă mai mult de trei luni de la evaluarea specialistului până la tratament.

În Norvegia, patru din cinci pacienți (81%) cu această necesitate au așteptat mai mult de trei luni în 2024. Finlanda a fost aproape, cu 71%.

O majoritate a pacienților a așteptat, de asemenea, mai mult de trei luni în Regatul Unit (58%), Portugalia (58%) și Spania (53%). Polonia (13%), Ungaria (17%), Suedia (22%) și Italia (27%) au avut cote considerabil mai mici.

Timpul de așteptare pentru cataractă, mai lung decât înainte de pandemie

Dintre cele nouă țări europene monitorizate, timpii de așteptare pentru operația de cataractă au crescut în 2024 față de 2019 în șapte dintre ele, doar Polonia și Ungaria înregistrând o scădere, ceea ce reflectă impactul de durată al pandemiei de COVID-19.

În Regatul Unit, ponderea pacienților care așteaptă mai mult de trei luni s-a dublat, de la 22% la 58%. În Norvegia, a urcat de la 65% la 81%.

Operațiile de șold: Așteptare de aproape doi ani în Slovenia

Timpul mediu de așteptare pentru o operație de șold este, de asemenea, izbitor. În Slovenia, pacienții au așteptat o mediană de 667 de zile în 2024, adică aproape doi ani.

Polonia a depășit, de asemenea, pragul de un an, cu 343 de zile, urmată de Ungaria (209 zile) și Regatul Unit (174 de zile). Acestea sunt cifre mediane, ceea ce înseamnă că jumătate dintre toți pacienții au așteptat chiar mai mult decât zilele raportate aici.

„Timpii de așteptare pentru asistența medicală non-urgentă reprezintă o preocupare majoră de politică sanitară în multe sisteme de sănătate, unde pacienții trebuie să aștepte săptămâni sau luni pentru a accesa serviciile medicale”, a scris Luigi Siciliani de la Universitatea din York, într-un articol recent din European Journal of Public Health.

De ce diferă atât de mult timpii de așteptare între țări? Potrivit OECD, listele de așteptare apar, în general, din cauza unui dezechilibru între cererea și oferta de servicii medicale.

Siciliani a subliniat că timpii de așteptare diferă semnificativ între țări din cauza limitărilor de capacitate, a deciziilor de finanțare, a personalului medical și a decalajului față de cererea tot mai mare de asistență medicală, cauzată de îmbătrânirea populației și de inovațiile tehnologice.

Potrivit Eurostat, timpul de așteptare este, de asemenea, un motiv semnificativ pentru nevoile medicale urgente neîndeplinite.