Uniunea Europeană a confirmat care sunt cele trei fructe care conțin cele mai multe pesticide

Un raport publicat în 2024 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a identificat strugurii, căpșunele și portocalele printre fructele la care au fost detectate cel mai frecvent reziduuri de pesticide în urma analizelor efectuate la nivel european, potrivit El Economista.

Studiul este unul dintre cele mai ample realizate până acum și include mii de probe de alimente destinate consumului uman, provenite din numeroase țări.

Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor analizate respectă limitele legale stabilite de autoritățile europene, ceea ce înseamnă că riscul imediat pentru sănătatea consumatorilor este considerat redus.

Spania, printre țările care au furnizat cele mai multe probe

În cadrul programului de monitorizare, Spania s-a aflat pe locul al patrulea în ceea ce privește numărul de probe analizate, reprezentând aproximativ 8,6% din total. Doar Germania și Franța au contribuit cu un număr mai mare de mostre.

În cazul strugurilor de masă proveniți din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat urme detectabile de pesticide, unul dintre cele mai ridicate procente înregistrate în Europa pentru această categorie de fructe.

Căpșunele au înregistrat cele mai multe cazuri

Potrivit raportului, căpșunele au avut o rată și mai mare de detectare a reziduurilor de pesticide, depășind 70% dintre probele analizate.

Experții explică acest rezultat prin modul de cultivare al fructului. Fiind în contact direct cu solul și expus mai multor factori de mediu, acesta poate acumula mai ușor substanțe utilizate pentru protecția culturilor.

Portocalele completează topul fructelor la care au fost identificate frecvent reziduuri de pesticide.

Substanțele care preocupă autoritățile

Deși majoritatea probelor s-au încadrat în limitele admise de legislația europeană, autoritățile rămân atente la prezența unor substanțe controversate sau interzise.

Printre acestea se numără clorpirifosul, anumite neonicotinoide și piretroizi, compuși care au fost asociați în unele studii cu efecte asupra dezvoltării neurologice a copiilor și bebelușilor încă nenăscuți, precum și cu posibile efecte neurotoxice la adulți.

Ce spun cercetările despre expunerea pe termen lung

O serie de studii științifice sugerează că expunerea îndelungată la anumite pesticide ar putea fi asociată cu un risc crescut de apariție a unor probleme de sănătate.

Printre afecțiunile investigate de cercetători se numără alergiile, bolile autoimune, afecțiunile renale, tulburările tiroidiene și unele boli neurodegenerative, inclusiv Boala Parkinson.

Totuși, specialiștii atrag atenția că simpla detectare a unor reziduuri nu înseamnă automat existența unui pericol pentru consumatori. Nivelul de expunere, frecvența consumului și concentrația substanțelor sunt factori esențiali în evaluarea riscului.

În plus, spălarea temeinică a fructelor înainte de consum poate contribui la reducerea unei părți din reziduurile aflate la suprafața acestora.