"Bărbierul din Sevilla", unul dintre spectacolele de pe scena Operei Naționale, la Bucharest Opera Festival 2026

"Bărbierul din Sevilla", unul dintre spectacolele de pe scena Operei Naționale, la Bucharest Opera Festival 2026. Sursa foto: captură video

Pe scena Operei Naționale București, Bucharest Opera Festival 2026 aduce în prim-plan spectacole inspirate de cele mai cunoscute și emoționante povești de iubire. Publicul va putea descoperi producții de operă, balet și teatru muzical puse în scenă atât de artiștii naţionali, cât şi internaţionali. Festivalul promite seri pline de emoție, pasiune și momente memorabile dedicate iubirii.

"Bărbierul din Sevilla" este doar unul dintre spectacolele de pe scena Operei Naționale București în cadrul Bucharest Opera Festival 2026, "Love Affairs".

"Rolul bărbierului este un rol de căpătâi. În această bucată, el leagă o poveste de dragoste, fiind firul roşu al Bucharest Opera Festival 2026", a afirmat Sebastian Balaj, Bariton.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, festivalul promite 11 zile de poveste, în care dragostea prinde viață pe scenă prin unele dintre cele mai îndrăgite producții de operă și balet, prezentate de artişti români și internaționali.

"De această dată îi aducem nou pe italieni. Suntem fericiţi că apare orchestra cu soliştii lor şi vor avea o seara dedicată muzicii italiene . Avem invitaţi din Japonia, este spectacolul care a avut probabil cel mai mare succes de public, fiind ceva exotic. Apare Opera din Cracovia, aş spune că acest festival aduce o mai mare deschidere internaţională reală", a declarat Daniel Jinga, manager general Opera Naţională Bucureşti.

"1500 de artişti, personal tehnic şi tot ce înseamnă backstage vor fi prezenţi la Bucureşti. Sunt 12 spectcoale, 5 din străinătate şi 7 din România, sunt cât se poate de diverse", a spus şi Oltea Șerban Pârâu, coordonator artistic al Bucharest Opera Festival.

Bucharest Opera Festival "Love Affairs" va avea loc în perioada 11–22 iunie.