"Ţintesc întreaga Europă". Merz spune că taxele de 25% anunţate de Trump pentru importurile de maşini nu se referă doar la Germania

<1 minut de citit Publicat la 09:45 04 Mai 2026 Modificat la 09:45 04 Mai 2026

Merz spune că taxele de 25% anunţate de Trump pentru importurile de maşini nu se referă doar la Germania. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că taxele vamale crescute anunţate de preşedintele american Donald Trump asupra importurilor de maşini din UE sunt îndreptate asupra blocului comunitar ca întreg şi nu numai împotriva Germaniei în mod expres, notează Agerpres.

"Vrea să vizeze întreaga Europă", a declarat Merz duminică pentru canalul ARD, adăugând că Trump a avut "dreptate să fie cumva dezamăgit" că acordul privind taxele vamale din 2025 dintre SUA şi UE nu a fost încheiat. El a spus că există o rezistenţă faţă de acord în Parlamentul European.

Merz a spus că Trump devine nerăbdător, în contextul în care noi condiţii continuă să fie ridicate de partea europeană. "Americanii sunt gata şi europenii nu. De aceea sper că putem ajunge la un acord cât de curând posibil", a afirmat cancelarul german.

În august 2025, Donald Trump şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unui cadru de acord care limitează taxele vamale la 15% asupra majorităţii bunurilor importate în SUA, inclusiv maşini şi piese auto.

Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să majoreze taxele pe maşinile şi camioanele importate din UE cu 25% de săptămâna viitoare, invocând eşecul blocul comunitar de a implementa cadrul convenit.