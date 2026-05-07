Directorul OMS a ieșit public să vorbească despre hantavirus. „Deși e un incident serios, riscul pentru sănătatea publică e scăzut”

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sursa foto: Getty Images

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus joi că cinci cazuri de hantavirus au fost confirmate la bordul vasului de croazieră sub pavilion olandez Hondius. Acesta a precizat că, „deși este un incident serios”, OMS evaluează riscul pentru sănătatea publică „ca fiind scăzut”.

„Până acum, au fost raportate opt cazuri, inclusiv trei decese”, a spus directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Cinci dintre cele opt cazuri au fost confirmate ca fiind hantavirus, în timp ce restul de trei sunt suspecte”.

A adăugat că aceste cazuri sunt infectări cu tulpina Anzi, care se manifestă în America de Sud și este singura tulpină de hantavirus care poate provoca o transmitere limitată de la om la om.

Focarul de hantavirus de pe vasul Hondius - o navă de mici dimensiuni care transportă circa 150 de pasageri din mai multe țări și care a plecat din sudul Argentinei la începutul lunii aprilie - a atras atenția întregii lumi.

Vasul a rămas ancorat în largul Capului Verde timp de mai multe zile după ce informațiile cu privire la focarul de hantavirus au ieșit la suprafață, iar acum se află în drum spre Insulele Canare, teritoriu spaniol.

Trei persoane au decedat, fie la bordul vasului, fie după ce au debarcat, iar depistarea contacților este în curs de desfășurare în mai multe țări în scopul identificării persoanelor potențial expuse.

Operatorul croazierei, Oceanwide Expeditions, a dezvăluit joi că 29 de pasageri - la care se adaugă trupul olandezului care a murit anterior - au fost debarcați pe insula britanică Sfânta Elena pe 24 aprilie.

„Demonstrează de ce există Reglementări sanitare internaționale și modul în care acestea funcționează. OMS colaborează cu mai multe guverne și parteneri pentru a răspunde situației conform acestor reglementări. Prioritățile noastre sunt să ne asigurăm că pacienții afectați primesc îngrijiri, că pasagerii care se află în continuare pe vas sunt în siguranță și sunt tratați cu demnitate și să prevenim transmiterea suplimentară a virusului”.

OMS: Focarul de hantavirus „nu este următorul COVID”

Un expert de la OMS a subliniat că situația nu ar trebui comparată cu Covid-19, spunând: „Acesta nu este SARS-CoV-2. Acesta nu este începutul unei pandemii de Covid.”

În timpul unei conferințe de presă, Maria Van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecțioase la OMS, a încercat să facă o distincție între focar și primele zile ale pandemiei de Covid-19.

„Vreau să fiu fără echivoc. Acesta nu este SARS-CoV-2. Acesta nu este începutul unei pandemii de Covid. Este un focar pe care îl vedem pe o navă”, a spus ea. Van Kerkhove a explicat că hantavirusul nu se răspândește în același mod ca și coronavirusurile, ci mai degrabă prin „contact apropiat, intim”.

Ea a adăugat că măsurile luate la bordul navei sunt „de precauție pentru a preveni orice răspândire ulterioară”.

Autoritățile europene au declarat, de asemenea, că riscul pentru public rămâne scăzut. „Trebuie să repet că, conform dovezilor pe care le avem în acest moment, riscul pentru publicul din Europa, riscul pentru europeni este scăzut”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Eva Hrncirova.

Între timp, Maria Van Kerkhove de la OMS a declarat că oficialii investighează o posibilă transmitere de la om la om - un fenomen considerat extrem de rar - și cred că prima persoană infectată a contractat probabil virusul înainte de îmbarcare.

Un caz legat de navă a fost confirmat și în Elveția, în timp ce autoritățile sanitare din Africa de Sud și Elveția au identificat o tulpină capabilă să se răspândească între oameni în cazuri rare.

Pasagerii au debarcat după primul deces la bord

Aproximativ 40 de pasageri au debarcat de pe vasul de croazieră după ce primul pasager a murit la bord, spun oficialii olandezi. Pasagerii au părăsit vasul MV Hondius în timpul unei escale pe insula îndepărtată St. Helena din Atlanticul de Sud, potrivit Ministerului de Externe olandez.

Printre acestea se afla și soția unui pasager olandez în vârstă de 70 de ani, care a murit la bord după ce s-a îmbolnăvit în timpul călătoriei. Ulterior, ea a zburat cu un zbor comercial spre Africa de Sud, unde s-a prăbușit și a murit în spital.

Operatorul de croaziere, Oceanwide Expeditions, confirmase anterior doar că femeia olandeză a părăsit nava cu trupul soțului ei și nu recunoscuse public că au debarcat și alți zeci de pasageri.

Autoritățile olandeze nu au precizat unde se află acum pasagerii care au părăsit nava.

Ce este hantavirusul?

Hantavirusul se referă la un grup de virusuri transmise de rozătoare, în principal oamenilor prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate de rozătoare.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, hantavirusurile pot provoca două boli grave.

Primul este sindromul pulmonar cu hantavirus, care afectează plămânii și poate duce la insuficiență respiratorie severă. Al doilea este febra hemoragică cu sindrom renal, care afectează rinichii și poate provoca complicații grave.