Un judecător impune carantină pentru spaniolii de pe nava cu focar de hantavirus. Experții spun că riscul nu e comparabil cu COVID

Spania a activat măsuri stricte de carantină obligatorie pentru 14 cetățeni aflați la bordul navei afectate de un focar de hantavirus, după ce Guvernul a clarificat că izolarea nu va fi voluntară, așa cum sugerase inițial ministrul Apărării, ci impusă prin ordin ministerial aprobat de instanță, pe fondul unor controverse privind gestionarea crizei sanitare, scrie El Pais.

Nu va exista nicio izolare voluntară la Madrid pentru cei 14 spanioli care călătoresc pe nava afectată de un focar de hantavirus, contrar a ceea ce a declarat inițial ministrul Apărării, Margarita Robles. Guvernul spaniol a activat mecanismele legale discutate atât de ministrul Sănătății, Mónica García, cât și de ministrul Justiției, Félix Bolaños, și a emis un ordin ministerial care face ca această izolare să fie obligatorie timp de șapte zile, cu posibilitatea de prelungire, și care atrage sancțiuni severe pentru nerespectare.

Deoarece implică drepturi fundamentale, cum ar fi libertatea de mișcare, ordinul necesită autorizație judiciară. Prin urmare, Parchetul General a solicitat această autorizație, iar un judecător din Plaza de Castilla, tribunalele centrale din Madrid, a autorizat Ministerul Sănătății să pună în aplicare ordinul ministerial.

Aceasta pune capăt uneia dintre controversele și confuziile inițiale generate chiar în cadrul guvernului, când ministrul Apărării, al cărui minister este responsabil în cele din urmă pentru Spitalul Central de Apărare Gómez Ulla, unde vor fi internați cei 14 spanioli care călătoresc pe navă - și care, până acum, nu au exprimat nicio rezistență față de această izolare - a declarat că, în orice caz, aceasta va fi decizia lor voluntară. Nu va fi.

Ordinul este fără neechivoc și lasă decizia privind durata acestei izolări în mâinile Ministerului Sănătății, din motive de sănătate publică, pentru a-i proteja pe ei, familiile lor și publicul larg. Această confuzie inițială a determinat Partidul Popular (PP) să afirme că gestionarea acestei crize de hantavirus „este haotică”.

Ordinul ministerial este foarte clar: „Persoanele menționate în prima secțiune trebuie să se afle în carantină în camere individuale la Gómez Ulla pentru o perioadă de șapte zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Durata carantinei va fi revizuită continuu, în lumina datelor disponibile în timpul monitorizării evenimentului și a caracteristicilor de risc care sunt stabilite, atât în Spania, cât și la nivel internațional. Măsurile sunt convenite în cadrul Comitetului Tehnic al Sistemului de Alertă Precoce și Răspuns Rapid și în cadrul Comisiei de Sănătate Publică a Consiliului Interteritorial al Sistemului Național de Sănătate”, se precizează în acesta.

Textul adaugă: „Un test PCR va fi efectuat la sosirea la spital și un alt test 7 zile calendaristice mai târziu. Supravegherea activă se va efectua prin verificarea temperaturii de două ori pe zi și monitorizarea apariției oricăruia dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare, vărsături, diaree și/sau dureri lombare. Se va promova bunăstarea emoțională a celor aflați în carantină, garantând comunicarea cu cei dragi prin mijloace electronice.”

De asemenea, se stabilește un regim de sancțiuni: „În cazul nerespectării prevederilor prezentei rezoluții, se va aplica regimul prevăzut în Titlul VI din Legea 33/2011, din 4 octombrie, Legea generală a sănătății publice, privind infracțiunile și sancțiunile.”

Guvernul de la Madrid dorește să clarifice, prin intermediul acestui ordin ministerial și al autorizației judiciare relevante, faptul că situația este complet sub control și că sunt luate toate măsurile pentru a se asigura că nu există niciun risc pentru populație.

Persoanele potențial afectate - deși niciuna nu a dezvoltat simptome până în prezent - nu vor avea contact cu populația din Insulele Canare, unde va sosi nava.

Aceștia se vor îmbarca rapid în avioane special pregătite pentru această situație, iar de acolo cetățenii spanioli vor călători la Madrid pentru a fi internați la Spitalul Gómez Ulla, în timp ce cetățenii străini se vor întoarce în țările lor de origine. Prin urmare, riscul unor noi infecții este foarte scăzut. În plus, experții subliniază că, spre deosebire de coronavirus, acest virus nu este contagios atunci când persoana infectată este asimptomatică, ceea ce îl face mult mai ușor de controlat.